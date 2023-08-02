澄清可观测性误区第二部分：为何可观测性不仅对 SRE 至关重要，更与所有人息息相关

关于可观测性的这种误解，源于人们认为它仅服务于站点可靠性工程师 (SRE)，且认为 SRE 是唯一能利用可观测性方案所采集数据的角色。事实上，可观测性的价值远超组织中任何单一角色或团队的范畴。

向云原生的转型不仅意味着采用新技术，更蕴含着工作方式的根本性变革。这种转型本质上是社会技术方面的转型。虽然微服务工具链本身表面未必明确要求新的协作模式，但要充分发挥其技术优势，必须改变工作习惯。当团队在流程中推进多个阶段后，会明显意识到原有方法已无法有效应对新技术带来的管理成本。

随着系统、应用和微服务日益交织与复杂化，事件识别与处理的难度也呈指数级增长。过去，组织可能依赖 SRE 来排除故障和补救事件。但现在，IT 更像是一项团队运动，旧方法并不总是有效或具有成本效益。但最重要的一点是，采用云原生设计模式后，就必须拥有可观测的系统。