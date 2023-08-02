澄清可观测性误区第二部分：为何可观测性不仅对 SRE 至关重要，更与所有人息息相关

标签
IT 自动化
2023 年 8 月 2 日

阅读时长 4 分钟

作者

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：

在本文中，我们将破除另一个限制可观测性潜力的谬误，即认为它专为站点可靠性工程师 (SRE) 量身定制。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的《IBM 隐私声明》。

为什么说这是一种理解误区？

关于可观测性的这种误解，源于人们认为它仅服务于站点可靠性工程师 (SRE)，且认为 SRE 是唯一能利用可观测性方案所采集数据的角色。事实上，可观测性的价值远超组织中任何单一角色或团队的范畴。

云原生的转型不仅意味着采用新技术，更蕴含着工作方式的根本性变革。这种转型本质上是社会技术方面的转型。虽然微服务工具链本身表面未必明确要求新的协作模式，但要充分发挥其技术优势，必须改变工作习惯。当团队在流程中推进多个阶段后，会明显意识到原有方法已无法有效应对新技术带来的管理成本。

随着系统、应用和微服务日益交织与复杂化，事件识别与处理的难度也呈指数级增长。过去，组织可能依赖 SRE 来排除故障和补救事件。但现在，IT 更像是一项团队运动，旧方法并不总是有效或具有成本效益。但最重要的一点是，采用云原生设计模式后，就必须拥有可观测的系统。

Mixture of Experts | 8 月 28 日，第 70 集

解码 AI：每周新闻摘要

加入我们世界级的专家小组——工程师、研究人员、产品负责人等将为您甄别 AI 领域的真知灼见，带来最新的 AI 资讯与深度解析。
观看最新播客节目

事实：所有团队都需要访问可观测性数据

事实上，所有团队（DevOps、SRE、平台工程、ITOps 及开发团队）都需要且应当获得所需数据，并包含移动端、Web 端、应用与基础设施间逻辑及物理依赖关系的全景上下文。

一个可观测性解决方案为参与软件开发和运维的多个利益相关方提供了有价值的洞察，其收益不仅延伸至开发人员、运维团队，还包括产品经理，甚至业务相关方。这种包容性的方式能够为新的、更频繁的部署提供快速反馈，确保问题能够迅速解决，并提升软件质量。

让我们来探讨一下组织内这些其他角色的一些关键应用场景：

  • 开发者
    • 诸如分布式追踪之类的可观测性工具，可帮助开发人员了解通过他们的应用程序的请求流，并确定性能瓶颈。例如，他们可分析跟踪情况，查看应用程序的每个组件处理请求的用时，并相应进行优化。
    • 开发人员可通过嵌入相应的监控和可观察性机制来检测代码。这涉及在整个应用程序中策略性地部署代码级检测点和日志记录语句。这样，开发人员便可在软件运行时收集有价值的数据和洞察。
    • 通过监视应用程序日志，开发人员可识别和修复代码中的错误或异常。他们可使用日志汇总和分析工具来搜索特定日志条目，并深入了解问题发生的根本原因。
  • 运营团队：
    • 利用可观测性，运营团队可监控系统指标并设置异常行为警报。例如，他们可监控 CPU 使用率、内存使用率和网络流量，以检测性能峰值或资源瓶颈。
    • 通过使用实时监控和可视化工具，运营团队可跟踪分布式系统的运行状况并检测异常或故障。他们还可确定特定事件对系统行为产生的影响，并迅速做出响应来缓解各项问题。
  • 产品经理：
    • 可观察性数据可为产品经理提供有关用户行为和应用程序性能的宝贵洞察。例如，他们可分析用户互动数据，了解客户如何使用他们的产品并找出需要改进的领域。
    • 通过将业务指标与系统性能指标相关联，产品经理可评估技术变更对关键业务成果产生的影响。例如，他们可分析响应时间的变化对转化率或客户满意度有何影响。
  • 业务利益相关者：
    • 可观测性允许业务利益相关者实时监控和分析业务指标。例如，他们可以跟踪收入、用户参与或转化率，并将其与系统性能指标相关联。
    • 通过了解系统性能与业务成果之间的关系，利益相关者可做出相应的明智决策。例如，他们可优先考虑对基础设施改进领域进行投资。

随着 IT 系统的发展和作业定义的扩展，提供对可观察性数据的开放访问权限变得至关重要。这就是为关键利益相关者提供让企业受益所需的数据洞察的方法。需要选择可观察性工具时，这正是必须了解定价模式并考虑不会对额外用户收取附加费用的工具的原因。

要建立一个更稳健、更具创新性的 IT 组织，必须将关于可观察性的事实与虚构成分有效区分开来。了解可观察性的多方面优点并采用更广泛的数据源可帮助解锁新的可能性，提高可靠性并改善业务成果。

IBM 的企业可观测性方法

IBM 的可观测性解决方案 IBM Instana 专为云原生构建，旨在自动持续提供高保真数据（包括秒级粒度与端到端追踪），并呈现移动端、Web、应用程序及基础设施间逻辑与物理依赖关系的全景上下文。我们的客户通过实时可观测性已获得切实成果。

若想通过全栈可视化和实时云依赖监控能力提升可观测性实践，我们诚邀您预约演示

可观测性实战：真实客户的实践案例

确保业务增长的可扩展性Leaf Group Ltd 技术运营高级副总裁 Marcus Sengol 表示：“部署 Instana 后，我们看到了以往从未察觉的盲区。该平台让我们能轻松钻取各项核心 KPI 与指标，从而优化技术堆栈不同环节并精准定位性能问题。我们已根据这些度量标准进行改进，而且直到今天也是如此。”

驱动优化“我们一直在寻找一种能够帮助我们以极高精度了解我们解决方案性能的工具。我们希望能够以秒为单位观察到各种原因可能导致的性能峰值和低谷，”Mayden 运营总监 Chris Eldridge 表示。

未来有哪些发展愿景？

敬请关注我们的下一篇博客，我们将澄清另一个常见误区：可观测性仅对大规模系统或复杂架构有用。请做好准备，探索即将呈现的更广泛效益与应用场景。
相关解决方案
全栈自动化可观察性

快速识别并修复问题根源。 实时、高保真的数据提供了动态应用程序和基础设施环境的完整可见性。

 了解更多关于 Full Stack Observability 的信息
AIOps 咨询

使用生成式 AI 增强 IT 自动化和运营，将 IT 基础设施的每个方面与业务优先事项保持一致。

 了解更多关于 AIOps 咨询的信息
IBM SevOne Network Performance Management

IBM SevOne Network Performance Management 是一款监视和分析软件，可提供对复杂网络的实时可见性和洞察。

 监控网络性能
采取后续步骤

了解 AI 如何为 IT 运营提供所需的洞察分析，帮助推动卓越的业务绩效。

 深入了解 AIOps 解决方案 预约实时演示