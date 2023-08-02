澄清可观测性误区第二部分：为何可观测性不仅对 SRE 至关重要，更与所有人息息相关

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：
在本文中，我们将破除另一个限制可观测性潜力的谬误，即认为它专为站点可靠性工程师 (SRE) 量身定制。
关于可观测性的这种误解，源于人们认为它仅服务于站点可靠性工程师 (SRE)，且认为 SRE 是唯一能利用可观测性方案所采集数据的角色。事实上，可观测性的价值远超组织中任何单一角色或团队的范畴。
向云原生的转型不仅意味着采用新技术，更蕴含着工作方式的根本性变革。这种转型本质上是社会技术方面的转型。虽然微服务工具链本身表面未必明确要求新的协作模式，但要充分发挥其技术优势，必须改变工作习惯。当团队在流程中推进多个阶段后，会明显意识到原有方法已无法有效应对新技术带来的管理成本。
随着系统、应用和微服务日益交织与复杂化，事件识别与处理的难度也呈指数级增长。过去，组织可能依赖 SRE 来排除故障和补救事件。但现在，IT 更像是一项团队运动，旧方法并不总是有效或具有成本效益。但最重要的一点是，采用云原生设计模式后，就必须拥有可观测的系统。
事实上，所有团队（DevOps、SRE、平台工程、ITOps 及开发团队）都需要且应当获得所需数据，并包含移动端、Web 端、应用与基础设施间逻辑及物理依赖关系的全景上下文。
一个可观测性解决方案为参与软件开发和运维的多个利益相关方提供了有价值的洞察，其收益不仅延伸至开发人员、运维团队，还包括产品经理，甚至业务相关方。这种包容性的方式能够为新的、更频繁的部署提供快速反馈，确保问题能够迅速解决，并提升软件质量。
让我们来探讨一下组织内这些其他角色的一些关键应用场景：
随着 IT 系统的发展和作业定义的扩展，提供对可观察性数据的开放访问权限变得至关重要。这就是为关键利益相关者提供让企业受益所需的数据洞察的方法。需要选择可观察性工具时，这正是必须了解定价模式并考虑不会对额外用户收取附加费用的工具的原因。
要建立一个更稳健、更具创新性的 IT 组织，必须将关于可观察性的事实与虚构成分有效区分开来。了解可观察性的多方面优点并采用更广泛的数据源可帮助解锁新的可能性，提高可靠性并改善业务成果。
IBM 的可观测性解决方案 IBM Instana 专为云原生构建，旨在自动持续提供高保真数据（包括秒级粒度与端到端追踪），并呈现移动端、Web、应用程序及基础设施间逻辑与物理依赖关系的全景上下文。我们的客户通过实时可观测性已获得切实成果。
若想通过全栈可视化和实时云依赖监控能力提升可观测性实践，我们诚邀您预约演示。
确保业务增长的可扩展性：Leaf Group Ltd 技术运营高级副总裁 Marcus Sengol 表示：“部署 Instana 后，我们看到了以往从未察觉的盲区。该平台让我们能轻松钻取各项核心 KPI 与指标，从而优化技术堆栈不同环节并精准定位性能问题。我们已根据这些度量标准进行改进，而且直到今天也是如此。”
驱动优化：“我们一直在寻找一种能够帮助我们以极高精度了解我们解决方案性能的工具。我们希望能够以秒为单位观察到各种原因可能导致的性能峰值和低谷，”Mayden 运营总监 Chris Eldridge 表示。
敬请关注我们的下一篇博客，我们将澄清另一个常见误区：可观测性仅对大规模系统或复杂架构有用。请做好准备，探索即将呈现的更广泛效益与应用场景。
