数据领导者正面临新的双重挑战：一方面要承受为 AI 项目提供数据的压力，另一方面需确保数据安全，防止落入黑客之手。遗憾的是，AI 治理与监督之间的缺口可能导致这些数据面临泄露风险。

IBM 年度《数据泄露成本报告》分析了全球 17 个行业的 600 家遭泄露组织，明确指出：这一缺口可能造成高昂代价，包括数据被盗、运营中断以及向监管机构支付巨额罚款。数据泄露还会导致企业声誉受损、客户信任度下降以及客户流失。

对于首席数据官 (CDO) 及其他数据领导者，或是任何负责数据战略、治理与价值创造的人员而言，这项研究都是一记警钟。在所研究的遭泄露组织中，31% 受到运营中断影响，60% 因 AI 供应链及模型攻击遭遇数据直接泄露，因此这些调查结果绝非只是新闻头条。它们更是 CDO 的行动蓝图。

这些发现的重要性远超安全问题本身——它们构成了一项战略性领导力挑战。CDO 身处数据创新与数据治理的交叉地带，既要确保 AI 的变革力量充分释放，也要保证这种转型不会以牺牲信任、合规性或韧性为代价。