多年来，我一直与组织合作，帮助他们实现人力资源职能的现代化，我发现一个事实反复出现：人力资源的未来是由数据驱动的。然而，许多人力资源专业人士仍然犹豫是否要接受将在未来几年定义我们领域的工具和技能。

我明白，我们中的大多数人并不是因为喜欢仪表板或数据模型才进入人力资源行业。我们入行是因为我们对人感兴趣。但对人感兴趣意味着我们要掌握技能，以便更好地为人们服务。今天，我们从数据和 AI 素养开始。