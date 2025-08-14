多年来，我一直与组织合作，帮助他们实现人力资源职能的现代化，我发现一个事实反复出现：人力资源的未来是由数据驱动的。然而，许多人力资源专业人士仍然犹豫是否要接受将在未来几年定义我们领域的工具和技能。
我明白，我们中的大多数人并不是因为喜欢仪表板或数据模型才进入人力资源行业。我们入行是因为我们对人感兴趣。但对人感兴趣意味着我们要掌握技能，以便更好地为人们服务。今天，我们从数据和 AI 素养开始。
人力资源掌握人才管理权 — 而人才就是未来。如果我们想要引领未来，我们就需要了解塑造未来的工具。这并不意味着要成为数据科学家。这意味着要成为自信、好奇的洞察分析用户。我经常鼓励与我合作的人力资源团队成为“数据侦探”— 利用他们已有的信息来发现模式、预测需求并做出更明智的决策。
得益于 AI，这一目标比以往任何时候都更容易实现。当今的科技已经通过自然语言查询、直观的仪表板和用户友好的界面实现了数据访问的普及，无需任何技术专业知识。然而，如果缺乏基本的数据素养技能，即使这些强大、易于使用的工具提供的价值也有限。
生成式 AI 不仅改变了我们的工作方式，还彻底改变了人力资源的核心职能，从将复杂的政策提炼到切实可行的总结，到重塑招聘工作流程和提升评论流程。然而，有意义的实施需要的不仅仅是激活新科技。要想取得成功，就必须细致入微地了解结构化数据和非结构化数据如何相辅相成，洞察 AI 的学习机制，并在关键决策点进行战略性的人工监督。如果没有这个基础，组织就有可能部署强大的工具但效果却有限。
在我的咨询工作中，我曾帮助人力资源团队实施 AI 驱动平台，但后来发现，如果用户不了解基础知识，平台的采用就会滞后。这就是我们构建学习路径、举办研讨会和创建真实场景帮助人力资源专业人士打造这一新能力的原因。因为如果我们不了解工具，我们就无法引领转型。
数字化转型的失败并不是因为技术不好，而是因为人们抵制变革。人力资源在应对这一挑战方面具有独特的优势。当我们对数据流畅性和 AI 好奇心进行建模时，我们会在整个组织中产生连锁反应。
在 IBM，我们已将 AI 培训列为强制性培训 — 不仅仅是为了勾选一个选项，而是为了建立信心和创造力。员工不仅需要了解 AI 能做什么，还需要了解 AI 如何融入他们的日常工作。如果我们愿意以身作则，人力资源部门就能引领这种文化转变。
数据和 AI 素养不仅仅是技术技能，而且是战略要务。它们使我们能够：
AI 时代最成功的人力资源部门将是那些拥抱这种转变的部门 — 不是将其视为负担，而是将其视为机遇。我们拥有数据。我们拥有工具。现在是时候培养使用它们的技能和心态了。
让我们引领未来的工作，而不是追随它。
