生成式 AI 正在开启创造性与定制化传播的新纪元，使营销团队能够规模化提供高度个性化服务，满足当今客户的高期望。这一强大的新工具的潜力横跨整个端到端营销流程，从内部沟通和生产力到面向客户的渠道和产品支持。在 2023 年 5 月由 IBM 和 Momentive.ai （ibm.com 外部链接）开展的一项调查中表明，67% 的首席营销官 (CMO) 表示，他们计划在未来 12 个月内实施生成式 AI，而 86% 的首席营销官计划在 24 个月内实施。

商用 AI 长期以来已实现多种营销功能：跨平台和设备的无缝连接、问题即时响应，以及基于位置和购买历史的个性化定制。生成式 AI 解决方案为面向客户的营销团队带来全新能力，可在大规模提供个性化服务的同时，提升员工技能与绩效。

企业营销团队可从生成式 AI 获益匪浅，但要充分发挥其潜力，需要配备新技能并优化工作流程。IBM 调查显示，当被问及采用生成式 AI 的主要挑战时，首席营销官们最关心的是实施复杂性、数据集构建，以及品牌与知识产权（IP）风险。

通过制定恰当的生成式 AI 战略，营销团队可以应对这些挑战，而这一切都始于可靠且高质量的数据。