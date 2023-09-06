标签
生成式 AI 正在开启创造性与定制化传播的新纪元，使营销团队能够规模化提供高度个性化服务，满足当今客户的高期望。这一强大的新工具的潜力横跨整个端到端营销流程，从内部沟通和生产力到面向客户的渠道和产品支持。在 2023 年 5 月由 IBM 和 Momentive.ai （ibm.com 外部链接）开展的一项调查中表明，67% 的首席营销官 (CMO) 表示，他们计划在未来 12 个月内实施生成式 AI，而 86% 的首席营销官计划在 24 个月内实施。

商用 AI 长期以来已实现多种营销功能：跨平台和设备的无缝连接、问题即时响应，以及基于位置和购买历史的个性化定制。生成式 AI 解决方案为面向客户的营销团队带来全新能力，可在大规模提供个性化服务的同时，提升员工技能与绩效。

企业营销团队可从生成式 AI 获益匪浅，但要充分发挥其潜力，需要配备新技能并优化工作流程。IBM 调查显示，当被问及采用生成式 AI 的主要挑战时，首席营销官们最关心的是实施复杂性、数据集构建，以及品牌与知识产权（IP）风险。

通过制定恰当的生成式 AI 战略，营销团队可以应对这些挑战，而这一切都始于可靠且高质量的数据。

生成式 AI 需要正确的数据

与所有 AI 实施一样，生成式 AI 需关注基础数据的来源和维护我们熟知的 IT 习语“进垃圾，出垃圾”依然适用这里。因此，高质量的数据对产出高质量的结果至关重要若训练数据带有偏见或不完整，模型生成的内容可能会出现偏差或错误。

特别是对于营销而言，生成式 AI 可以助力内容创作和受众定位。数据管理至关重要，同时还需设立防护措施与监督机制，以消除偏见，确保品牌声音一致，并保证产品和服务信息的准确性。

例如，一家零售服装公司可以利用生成式 AI，根据不同客户角色定制电子邮件或在线体验。生成式 AI 在文本、视觉和视频方面的先进能力，有望打造更加个性化且吸引人的用户体验。这可能包括让虚拟模特穿上与客户体型、时尚偏好及兴趣活动相匹配的服装。同时，生成式 AI 工具还能结合天气、即将举办的活动或购物者的位置等外部因素进行推荐。

然而，如果生成式 AI 建议顾客在隆冬购买泳衣，或在盛夏购买雪地外套，该怎么办呢？由于各种生成式 AI 解决方案都是基于大量数据训练的，它们有时可能错误提取或解读现有信息，从而生成意想不到的结果。

AI 基础模型生成偏离主题或不准确的内容时，这种现象被称为“幻觉”（链接位于 ibm.com 以外）。为避免这种情况，团队必须使用专有数据集定制模型，而非仅依赖开源网络数据。

面向企业的生成式 AI 的兴起

了解生成式 AI 的历史兴起及其对企业的意义。
转到视频集

制定数据驱动的生成式 AI 营销战略

在您的营销部门引入有效的生成式 AI 解决方案之前，您首先需要制定实施 AI 基础模型的相关战略。鉴于可用数据（外部和内部）的庞大规模，在获取和训练模型之前必须定义用例。了解每个用例的优点和风险，有助于制定优先级化模型训练流程的分步路径。

营销人员需与 IT 部门紧密协作，确保数据架构安全，既能可靠构建和部署基础模型，又能保护知识产权和机密信息。恰当的使用防护措施可帮助监控并维护企业 IP 及品牌完整性。

生成式 AI 的运行离不开人类营销团队的支持。

生成式 AI 部署后，数据管理工作仍在持续。基础模型会在与客户互动中不断优化，积累更多数据，从而提升智能和功能水平。需对基础模型上的生成式 AI 应用程序进行人工监督，例如通过人工注释的有监督微调或人类反馈强化学习，以确保输出内容既符合人类意图，又有用、合乎伦理且可靠。

即便生成式 AI 能生成看似“人性化”的客户内容，仍需专业人员引导，以应对数据使用中的伦理和法律问题。人工审核者还能发现并纠正内容中可能存在的偏见或“幻觉”，确保内容准确可靠。

将生成式 AI 纳入您的营销工具包

在 IBM 的调查中，CMO 将内容创作与编辑、SEO 以及社交媒体营销列为生成式 AI 在 B2B 领域的首要应用。1在 B2B 营销职能中，这些领导者强调，潜在客户开发和销售培育是最关键的应用场景。1

在被问及对生成式 AI 的最大担忧时，领导者主要关注数据准确性、隐私管理以及构建解决方案所需的专业人才。 1因此，采用生成式 AI 技术需采取务实方法，逐步构建、测试并探索其能力。这能确保专有数据得到保护，客户体验既贴切又有价值，同时使营销流程更高效、成本更可控。

几十年来，IBM 一直引领着商业 AI 的发展潮流。我们提供的解决方案和服务助力营销人员以负责任且高效的方式实施生成式 AI。IBM watsonx AI 产品组合旨在助力市场营销及其他企业领导者，自信迈入生成式 AI 领域。该产品组合包括以下内容：

  1. watsonx.ai：企业级开发工作室，供 AI 构建器训练、验证、调整并部署生成式 AI。
  2. watsonx.data：基于开放式湖仓一体架构的公开混合数据存储平台，旨在支持生成式 AI 工作量的规模化扩展
  3. watsonx.governance：一款工具包，用于加速以责任性、透明度和可解释性构建的 AI 工作流程。

IBM Consulting™ 及其由 2 万多名 AI 专家组成的多元化全球团队，帮助营销组织快速且自信地设计与扩展企业 AI 与自动化应用。我们与 IBM watsonx 技术及开放合作伙伴生态系统协作，在任何云平台上交付任意 AI 模型，并以伦理与信任为指导原则。

迈出生成式 AI 的第一步，选用合适的数据源与架构，保障品牌的数据可访问性、质量、丰富性及安全性。

 
1 “CMO 和生成式 AI”，IBM，2023 年 5 月。n 个 (200)

