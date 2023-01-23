简单来说，数据治理是指在组织内建立管理数据的政策、流程和标准的过程。它包括明确角色和职责、制定数据质量标准，并确保数据的使用方式符合组织的目标与价值观。

不要被枯燥的表述迷惑——数据治理对任何组织的成功都至关重要。没有数据治理，您等于把数据交给了“狼群”（或者是刚入职、毫无经验的实习生）。糟糕的数据治理可能引发各种问题，例如：

数据不一致或存在冲突

想象一下，如果要依据分散杂乱的数据做出重要业务决策，会有多困难。这不仅令人沮丧，还可能造成代价高昂的错误。

数据安全漏洞



如果数据未得到妥善保护，您可能面临各种严重风险。黑客和网络犯罪分子时刻觊觎敏感数据，如果缺乏有效的数据治理，无疑让他们轻而易举地得手。

失去信誉



如果数据不可靠或错误，将严重损害组织声誉。如果数据不可信，外界也不会信任您。

如您所见，数据治理绝非儿戏。但这并不意味着它不能变得有趣！好吧，“有趣”可能有些夸张，但确实有方法让数据治理不再那么繁琐。以下是一些值得参考的最佳实践：

明确角色和职责

确保每个人都清楚自己的职责。提供必要的培训和资源，帮助员工高效完成工作。

定义政策和程序

明确组织内数据收集、存储和使用的规范与流程。这将有助于保证全员理解一致，并确保数据管理规范统一。

确保数据质量

定期核查数据的准确性和完整性。建立流程以修复发现的问题。记住：输入有误，输出必然受影响。

打通数据孤岛

数据孤岛是所有数据治理计划的最大障碍。通过打破信息孤岛，推动数据共享与协作，您将获得组织内部运作的更完整洞察。

当然，要成功实施数据治理计划并非易事。您可能会遇到诸如争取利益相关方支持、应对变革阻力及管理数据质量等挑战。但通过正确方法与坚持不懈，您完全可以克服这些挑战，并建立适合自身的高效数据治理体系。

所以，不要畏惧卷起袖子，亲自参与数据治理。您的数据，以及您的组织，将为此感谢您。

在后续文章中，我和 Data Elite 团队将分享我们的见解与真知灼见，指导您如何借助 IBM 解决方案加速组织的数据准备工作。

如果您想立即深入了解数据治理，我们建议阅读《数据差异化器》。