理解关键挑战，释放数据治理潜能

在上一篇博客中，我们介绍了数据治理的定义及其重要性。本篇将探讨企业在启动治理计划时面临的各项挑战。

在日益复杂且不断扩张的数据环境中，数据管理与数据理解始终是各类组织面临的长期难题。虽然业务数据支撑着日常运营，但要在业务流程和工作流中获取洞见并发挥数据价值，仍会面临一系列技术手段无法解决的数据治理挑战。

每个组织都需要应对以下数据治理难题，将其纳入战略规划至关重要：