理解关键挑战，释放数据治理潜能

在上一篇博客中，我们介绍了数据治理的定义及其重要性。本篇将探讨企业在启动治理计划时面临的各项挑战。
在日益复杂且不断扩张的数据环境中，数据管理与数据理解始终是各类组织面临的长期难题。虽然业务数据支撑着日常运营，但要在业务流程和工作流中获取洞见并发挥数据价值，仍会面临一系列技术手段无法解决的数据治理挑战。
每个组织都需要应对以下数据治理难题，将其纳入战略规划至关重要：
数据孤岛使企业难以全面准确地掌握业务状况。当数据由多个操作系统分别管理时，孤岛现象便自然产生。这也反映了分布式组织的实际运营特点。未来几年，打破壁垒促进数据访问、共享与协作将成为企业的重要课题。要建立连接孤岛、获取洞察的数据架构，需要依托战略级数据治理计划的沟通协调机制。
缺乏明确业务定义与规则的原始数据极易引发误读与混乱。任何数据应用——例如整合多源头数据集时——都需要超越物理格式的深层数据认知。跨数据仓库进行数据资产关联融合以实现深度分析，必须建立统一标准。这要求数据与统一的主数据、参考数据、数据沿袭及层级结构实现对接，而构建维护这些体系离不开有效数据治理的政策支持与统筹协调。
面对不断增长的数据量、使用场景和新型数据复杂度，数据隐私与安全已成为核心挑战。随着越来越多个人及敏感数据以数字化形式存储，数据泄露与网络攻击风险持续加剧。为了应对这些挑战并践行负责任的数据管理，企业必须投入解决方案，保护数据免遭未授权访问与破坏。
了解更多数据隐私与安全实践，请参阅《数据差异化指南》。
随着数据治理法规体系的持续演进，组织必须及时掌握最新合规要求。企业需确保其数据治理实践符合规范，并具备以下能力：
数据全景视角指对组织内所有数据的结构、来源及使用方式形成全面认知。以客户全景、病患全景、市民全景等定制化视图为例，缺乏这类视角的组织将难以推行数据驱动型决策——因为他们无法获取全面信息来深入理解业务并实现预期成果。
随着组织生成的数据量持续攀升，有效管理和治理数据的难度将日益加剧。这需要引入新技术与数据管理流程，以应对海量复杂数据的处理需求。所有这些技术与流程都必须在数据治理的影响范围内实施应用。
COVID-19 疫情推动远程办公成为常态，这给数据治理举措带来了新的挑战。企业必须探索在远程工作环境中有效管理数据、追踪多数据源与各方合规情况的方法。随着远程工作逐渐成为新常态，企业需要确保即使员工不在办公场所，数据仍能得到规范访问与合理使用。这要求建立一套数据治理最佳实践方案——包括政策、流程与技术手段——以有效控制和监控对数据及系统的访问权限。
若以上七大挑战中的任何一项引起您的共鸣，且您正寻求数据治理战略支持，请记住您并非孤军奋战。我们下篇博文将解析数据治理战略的构建模块，分享关于如何从零搭建数据治理框架的独到见解。
您还可通过《数据差异化指南》中面向数据负责人的专章，深入了解如何构建数据驱动型组织。
设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。
watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。
通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。