为何组织需要数据织物来取得更优业务成果？

数据是企业通过数据驱动决策与流程实现更佳成果的关键要素。数据驱动方法能提升决策质量、降低风险并增强竞争优势。然而，对许多组织而言，以易于访问和集成的方式利用数据仍充满挑战。尽管许多组织拥有高水平人才和尖端技术，却难以在快速变化的业务需求中取得足够的进展。原因何在？组织实现数据驱动为何如此困难？

本文涵盖以下主题：

数据织物简介

数据织物与数据网格对比

数据织物参考框架

组织如何利用数据织物？

成功采用与实施的方法论

技术考量因素

作者：Sonia Mezzetta、Pat O'Sullivan、Jo Ramos、Elizabeth A Ackerman、Stephen W Jones、Paul Christensen、Ashok K Iyengar、Pradeep K Kutty、Bryan Kyle、Nicholas McCrory、Julio Ortega、Guillaume Subramanyam、Oliver Claude、Mehdi Charafeddine、Shankara N. Sudarsanam



技术学院执行发起人与联合发起人：Jo Ramos、Oliver Claude

项目牵头人与联合牵头人：Sonia Mezzetta、Pat O'Sullivan