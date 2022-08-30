标签
分析

数据织物——应运而生

一名 IT 员工在办公桌前工作，旁边有两台台式电脑和两只猫

作者

Open Innovation Community

Admin User

为何组织需要数据织物来取得更优业务成果？

数据是企业通过数据驱动决策与流程实现更佳成果的关键要素。数据驱动方法能提升决策质量、降低风险并增强竞争优势。然而，对许多组织而言，以易于访问和集成的方式利用数据仍充满挑战。尽管许多组织拥有高水平人才和尖端技术，却难以在快速变化的业务需求中取得足够的进展。原因何在？组织实现数据驱动为何如此困难？

本文涵盖以下主题：

  • 数据织物简介
  • 数据织物与数据网格对比
  • 数据织物参考框架
  • 组织如何利用数据织物？
  • 成功采用与实施的方法论
  • 技术考量因素

作者：Sonia Mezzetta、Pat O'Sullivan、Jo Ramos、Elizabeth A Ackerman、Stephen W Jones、Paul Christensen、Ashok K Iyengar、Pradeep K Kutty、Bryan Kyle、Nicholas McCrory、Julio Ortega、Guillaume Subramanyam、Oliver Claude、Mehdi Charafeddine、Shankara N. Sudarsanam

技术学院执行发起人与联合发起人：Jo Ramos、Oliver Claude

项目牵头人与联合牵头人：Sonia Mezzetta、Pat O'Sullivan

 
相关解决方案
IBM StreamSets

通过直观的图形界面创建和管理智能流数据管道，促进跨混合和多云环境的无缝数据集成。

 深入了解流媒体集
Data Fabric 架构解决方案

设计数据架构，以加速生成式 AI 的数据准备，并为数据团队释放 无与伦比的生产力。

 深入了解 Data Fabric 架构解决方案
数据和分析咨询服务

通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。

 了解分析服务
采取后续步骤

企业要想蓬勃发展，就必须利用数据建立客户忠诚度，实现业务流程自动化，并利用 AI 驱动的解决方案进行创新。

 深入了解分析解决方案 了解分析服务