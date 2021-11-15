数据编织架构与唯一可信源的追寻

每年这个时候，我总会莫名地重温电影《国家宝藏》。(National Treasure)。每当电视上出现尼古拉斯·凯奇抽丝剥茧探寻宝藏的情节时，我总会情不自禁地将其看完。我知道不止我如此——无论是凯奇窃取《独立宣言》，还是印第安纳·琼斯追寻圣杯，凭借线索完成使命始终是历久弥新的叙事主题。数十年来，企业首席数据官们同样在追寻他们的“圣杯”：即构建易于访问、管理规范、兼容现有系统、能整合异构数据资产，且成本可控的唯一可信数据源。随着他们对数据编织架构的了解不断加深，它似乎正是理想的解决方案。而正如预期，数据连接在获取目标宝藏的过程中起着关键作用。
在 Think 2021 大会上，IBM 宣布推出模块化可组合的数据编织架构。该架构能实现分布式环境下的智能动态数据编排，为数据使用者构建起立即可用的信息网络。其自助式数据消费能力让用户获得完整的数据全景视图——无论数据存储在何处，曾经如何分散孤立，现在都能连为一体。这种优化的数据访问方式意味着企业可立即减少数据复制和迁移流程的工作量。更重要的是，数据可在原地直接进行查询。如此一来，企业既能加速获取分析结果，也能访问到更新鲜的数据。新增的 Watson Query（原 AutoSQL）功能支持对接数据库、数据仓库、数据湖和流数据，无需手动调整或移动数据即可执行查询。由于所有数据都能通过统一入口进行可视化管理，自动化编目和数据治理策略的实施也变得更为轻松。企业再也不需要针对无数个数据孤岛分别部署这些关键组件。
距首次发布仅逾半年，IBM 正推出全新数据编织功能，进一步强化数据连接，使其即使在最严苛监管环境下也能随时可用。首要突破是引入分布式数据处理能力。客户现可通过 IBM Cloud Satellite 远程执行云运行时，这意味着工作负载可在数据驻留地直接处理 [1]。借助原地执行能力，数据移动需求进一步降低，通过减少数据出口成本最高节省 47%[2]，消除跨负载工具差异，并借助数据本地化存续维护数据主权，由此实现工作负载与数据同域时性能提升 195%[3]。
数据编织架构同时引入增强型隐私保护功能。除结构化数据动态脱敏外，现可自动对非结构化数据实施统一脱敏，替代传统人工流程。静态脱敏后的结构化和非结构化数据副本可发送至客户指定目标源。该功能对生成匿名训练数据、构建测试数据集尤为关键。换言之，数据编织架构为企业提供了在尊重用户隐私与地方法规前提下，充分释放数据价值的新途径。
通过直观的图形界面创建和管理智能流数据管道，促进跨混合和多云环境的无缝数据集成。
设计数据架构，以加速生成式 AI 的数据准备，并为数据团队释放 无与伦比的生产力。
通过 IBM Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。