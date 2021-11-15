数据编织架构与唯一可信源的追寻

距首次发布仅逾半年，IBM 正推出全新数据编织功能，进一步强化数据连接，使其即使在最严苛监管环境下也能随时可用。首要突破是引入分布式数据处理能力。客户现可通过 IBM Cloud Satellite 远程执行云运行时，这意味着工作负载可在数据驻留地直接处理 [1]。借助原地执行能力，数据移动需求进一步降低，通过减少数据出口成本最高节省 47%[2]，消除跨负载工具差异，并借助数据本地化存续维护数据主权，由此实现工作负载与数据同域时性能提升 195%[3]。

数据编织架构同时引入增强型隐私保护功能。除结构化数据动态脱敏外，现可自动对非结构化数据实施统一脱敏，替代传统人工流程。静态脱敏后的结构化和非结构化数据副本可发送至客户指定目标源。该功能对生成匿名训练数据、构建测试数据集尤为关键。换言之，数据编织架构为企业提供了在尊重用户隐私与地方法规前提下，充分释放数据价值的新途径。