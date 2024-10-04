现代数据创建速度惊人。一般组织都会不断产生数据，甚至是持续产生数据，并很快投资购买服务器，为这些信息提供充足的存储空间。随着时间的推移（可能比预期的更快），组织积累的数据越来越多，超出了服务器的容量，因此需要投资购买多台服务器。或者，公司可以接入数据中心，而数据中心的建造目的是为了容纳更大的信息仓库。

但是，新数据的产生从未停止过。如果组织采用新指标并对其进行广泛的数据分析，那么结果之一就是从分析中产生更多的数据。在某些时候，组织的数据中心资产甚至会超出存储容量，公司将需要使用多个数据中心。或者，公司内部的不同部门可能会选择使用其他数据中心来处理某些信息工作量，尽管这种做法忽视了最佳实践。

无论其来源为何，均存在服务器蔓延等问题，而这些问题源于将信息保存在不同的物理位置。这些问题主要属于效率低下问题，因而需要一种解决方案来简化数据存储流程并在一个逻辑框架内安全地管理组织的数据资源。因此，企业需制定一个有效的数据中心整合策略。