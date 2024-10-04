现代数据创建速度惊人。一般组织都会不断产生数据，甚至是持续产生数据，并很快投资购买服务器，为这些信息提供充足的存储空间。随着时间的推移（可能比预期的更快），组织积累的数据越来越多，超出了服务器的容量，因此需要投资购买多台服务器。或者，公司可以接入数据中心，而数据中心的建造目的是为了容纳更大的信息仓库。
但是，新数据的产生从未停止过。如果组织采用新指标并对其进行广泛的数据分析，那么结果之一就是从分析中产生更多的数据。在某些时候，组织的数据中心资产甚至会超出存储容量，公司将需要使用多个数据中心。或者，公司内部的不同部门可能会选择使用其他数据中心来处理某些信息工作量，尽管这种做法忽视了最佳实践。
无论其来源为何，均存在服务器蔓延等问题，而这些问题源于将信息保存在不同的物理位置。这些问题主要属于效率低下问题，因而需要一种解决方案来简化数据存储流程并在一个逻辑框架内安全地管理组织的数据资源。因此，企业需制定一个有效的数据中心整合策略。
由于该术语适用于各种规模的安装，因此我们应该清楚是什么构成了数据中心。首先，数据中心是一个实际的地方，无论是整栋大楼还是一个房间。它是一个具有可定义特征的物理空间，专门用于容纳和托管 IT 基础架构。
在诞生之初，数据中心往往是为了单一公司专用而开发的单一设施。随着时间的推移，该术语开始涵盖由云服务提供商运营的大型超大规模数据中心，这些数据中心托管来自不同公司的众多组织和个人。例如，IBM 在全球不同地点运营 60 多个 IBM Cloud Data Centers。
根据其业务用途和处理的工作负载的不同，数据中心设施有三种类型：
您拥有哪些数据资产以及将把它们保存在哪里？是否有更好的方法能提供更高的效率？这些都是数据中心整合背后的指导性问题。
数据中心整合策略是组织为缩减其数据存储流程并简化其数据管理系统而制定和实施的计划。
通常，当我们讨论数据管理服务时，具体其实是讨论如何实施这些服务来收集和收获数据，以及如何对其进行扩展以应对不断上升的数据量。但就数据中心整合而言，我们其实是在寻求打散某些系统，并将其数据整合到更为集中的一个位置。换言之，数据中心整合主要是一个缩减流程—其中，企业的数据量不会改变，但其各种存储系统的数量则通常会减少。
围绕数据中心整合的策略不需要非常复杂，但整合计划在很大程度上取决于其他变量，例如组织需要保留的不同类型数据的数量。
从本质上讲，数据整合工作是一项相当简单的活动，首先是从各种来源收集组织数据。然后，通过清理数据并梳理可能的错误，根据需要对数据进行改进。最后，优化的数据被存储在一个位置，以便于访问。
至少这是简单的版本。实际上，对于大多数公司来说，制定数据中心整合策略往往是一项规模更大、更为复杂的工作。可能需要收集多个数据中心的数据，清理这些数据实际上可能需要几个步骤，组织必须根据当前的数据需求做出重要决策，并对未来的数据存储需求做出智能的预测。
实施过程中的另一个关键步骤取决于内部公共信息工作，旨在让员工和公司其他人员熟悉已经创建的数据中心整合策略。据观察，管理数据中心整合策略需要是一个“全方位”的主张，所有利益相关者都了解该策略以及他们需要做什么来支持该策略。有效的变更管理可以防止策略偏差，如果员工独立于新的公司政策建立自己的数据中心，则可能会发生这种情况。
尽管认真实施数据中心整合策略的组织可以获得许多好处，但有一个好处几乎是大多数公司都无法忽视的：节省成本。
通过减少数据中心和其他形式的过时存储系统的数量，组织可以大大降低其运营成本。例如，企业在实现整合时需要的 IT 资产将更少，这使它能够从停用过时的设备开始。同样，该公司将需要更少的数据中心来存储数据，并且不需要购买新的数据中心。上述每一种情况都可以通过降低成本（例如降低维护成本）来为组织的盈利做出积极贡献。
实施有效的数据中心整合策略的其他好处还包括：提高性能、简化数据存储管理系统，以及由于集中数据资产而减少安全风险和中断而提高数据安全性。
还有一个好处是真正的“双赢”，对组织和环境都是如此。当组织采用数据中心整合策略时，这种精简也会提高组织的能效，从而降低公司的能耗，减少碳足迹。
数据中心整合过程通常包括以下步骤：
虽然对于处理数据中心整合项目推荐了不同的方法，但对于任何组织都应采取的第一步却几乎没有争议，即评估您拥有哪些数据资产并确认应将其存放在哪些数据中心设施中。鉴于大多数组织中数据量巨大，这需要相当精确和彻底地执行。
在启动数据中心迁移流程之前，组织须首先定义数据中心的物理参数。此任务首先需从研究所涉及的固定资产和地理方面（例如，物理大小和可用空间）来切入。此外，它还应包括与数据中心的电力需求相关的因素，其中包括布线、带宽、连接性和所需的电力供应。
进入下一步，则需规划组织的软件与硬件配置，以便对资源及其使用情况做出公平的判断。哪些方面行之有效？哪些方面又差强人意？制定定义清晰的发现与依赖关系图有助于完成此流程，而虚拟化等技术则可帮助企业重新分配其工作负载，以便一台机器处理更多的工作负载。
数据中心整合项目并非易事。而且由于它们会影响组织内的每个部门，这些项目必须由具有稳健项目管理能力的人员来负责。同样，在开始整个采购预算流程之前，公司应该事先了解这些各种技术升级（如云迁移）的最终成本。
此时，组织应对其数据资产有一个全面的了解，并对组织的新数据存储系统的工作方式有一个完整的概念。于是，IT 架构师只需获取有关硬件与软件系统的所有汇总数据并给出最终的整合设计即可。一旦对此设计进行彻底审查后，便可实施该计划。
一旦组织实现了整合后环境，就应该花时间全面测试并确认修改后数据中心基础设施的可行性。这意味着要检查新系统的所有环节，并确保 IT 基础设施的稳定性。
数据中心整合可采用许多最佳实践：
成功的数据中心整合为组织简化其数据中心运营提供了诸多好处。您可以通过整合数据中心，提高正常运行时间，同时减少停机时间。除此之外，它还是一种有助于有效管理数据中心的优化流程。如果能与现有业务需求巧妙结合，数据中心整合计划将成为有效管理基础设施的第一步。
无论业务优先级如何，IBM 均可为企业提供安全地存储并保护关键资源所需的硬件与软件解决方案，其中包括旨在帮助企业整合数据并进一步发挥其作用的存储管理软件。
深入了解 IBM 数据存储