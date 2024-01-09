网络安全趋势：IBM 2024 年预测

从全球大事到经济形势，2023 年是充满变数的一年。网络安全领域也没有偏离这一主题太远，反而出现了一些意想不到的转折。随着各组织开始规划 2024 年的安全战略，现在正是回顾过去一年并预测未来发展趋势的好时机。

年初，生成式 AI (gen AI) 便登上了头条新闻，意外地成为了人们的讨论焦点。生成式 AI 的许多新用途所产生的影响波及网络安全领域，成为了热门话题和网络安全问题，ChatGPT 数据泄露事件凸显了这一风险。网络安全专业人员也通过增加 AI 技术的应用 来帮助检测和预防攻击。

勒索软件持续占据新闻头条，首先是攻击数量有所增加。仅 3 月份就发生了 400 次攻击。今年，地方政府成为主要攻击目标，受到超过 34 次攻击，其中一次事件导致达拉斯的关键系统瘫痪。好消息方面，美国政府发布了 NIST 网络安全框架2.0，白宫网络安全计划也采取了措施来保护关键基础设施免受网络攻击。

为了深入洞察 2024 年网络安全行业的前景，我们采访了多位顶尖专家。以下是他们的观点。