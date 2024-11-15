网络安全是高级管理层、小型企业和全国最为关注的问题

网络安全曾经只是商业运营的边缘问题，而如今却已发展为全球组织所关注的焦点。曾被认为是由 IT 部门管理的技术问题已成为董事会上最重要的话题。随着复杂网络攻击的兴起、威胁参与者越来越多地使用生成式 AI 以及数据泄露成本的高企，网络安全的问题已不再关乎其是否重要，而是它对现代运营的各个方面会产生多深的影响。

2024 年《Allianz Risk Barometer》将网络事件列为全球最大的商业风险，从而进一步强调网络安全不仅是技术问题，还是战略性的当务之急。此认知转变几乎贯穿所有高级管理层、小型企业、国家安全和关键基础设施等领域。同时，Gartner 预测到 2025 年，全球信息安全支出将增长 15%，从而清晰表明各大组织正在增加投资以加强防御能力。