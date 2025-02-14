利用 LLM 进行客户风险评估的现代化方式

对于全球化银行而言，风险评估流程是判断客户是否有资格购买特定金融产品的关键组成部分。这一过程涉及对多种因素的评估，包括客户的信用度、财务行为以及与提供产品相关的潜在风险。



传统意义上，这种评估依赖于结构化数据，例如信用评分（包括占主导地位的信用评分系统 FICO 评分）、收入核实、交易记录以及现有债务义务。

然而，在竞争激烈的市场中，对更全面、更准确的评估的需求推动了风险评估领域的快速发展。