利用 LLM 进行客户风险评估的现代化方式

一位日本男士在办公室使用电脑工作

对于全球化银行而言，风险评估流程是判断客户是否有资格购买特定金融产品的关键组成部分。这一过程涉及对多种因素的评估，包括客户的信用度、财务行为以及与提供产品相关的潜在风险。

传统意义上，这种评估依赖于结构化数据，例如信用评分（包括占主导地位的信用评分系统 FICO 评分）、收入核实、交易记录以及现有债务义务。

然而，在竞争激烈的市场中，对更全面、更准确的评估的需求推动了风险评估领域的快速发展。

现行风险评估程序

当客户申请抵押贷款或个人贷款等金融产品时，风险评估过程从数据收集开始。这些数据包括申请人的个人信息、信用记录、收入、就业状况和交易记录。

然后利用统计模型和机器学习算法对数据进行处理，以计算风险评分。该评分反映了客户违约的可能性。

除评分外，还会对客户的财务行为进行全面分析，考虑近期大额交易、异常消费模式和收入稳定性等因素。

除了信用评分和行为分析外，风险评估过程还包括评估外部因素，例如经济状况、市场趋势和监管环境。这种整体方法有助于确保银行能够做出明智的决策，不仅可以保护其资产，而且符合监管要求。

生成式人工智能在加强风险评估方面的作用

生成式人工智能（生成式 AI）代表了风险评估过程的重大飞跃。IBM 强调，生成式 AI 可以分析市场趋势、财务指标和信用记录，从而提供更准确的风险评估，帮助银行做出更明智的决策。风险评估效率、准确性和透明度的提高，能够提升客户满意度并增加收入。

合成数据生成

生成式 AI 的主要应用是创建用于风险评估的合成数据。正如英国金融行为监管局 (FCA)所解释的那样，这些合成数据可以模拟各种客户场景，包括与欺诈检测、信用评分和反洗钱相关的场景，使银行能够在不同的条件下测试和完善其风险模型。

例如，生成式 AI 可以生成模拟客户在经济衰退环境下行为的数据集，使银行能够预测潜在风险并相应地调整其贷款策略。这种生成多样化和具有代表性的数据集的能力有助于确保银行的风险模型稳健可靠，能够应对各种现实情况。

因此，银行能够更准确地预测客户行为，从而降低违约的可能性并提高贷款组合的整体质量。

更方便地获取产品和客户信息

生成式 AI 处理和分析大量数据的能力是另一个关键优势。通过将生成式 AI 整合进风险评估流程，银行可以获取关于其产品、风险评分和客户数据的全面信息，包括交易历史和 FICO 评分。此外，生成式 AI 可以提供关于批准或拒绝客户购买特定产品的理由的详细洞察分析。

例如，在评估抵押贷款申请时，生成式 AI 可以快速总结申请人的信用记录，评估其财务稳定性，并将其个人资料与已成功获得抵押贷款的类似客户进行比较。

这种程度的分析不仅可以加快决策过程，还能提供可传达给客户的明确理由，从而提高透明度和信任度。

用于定向营销的多模态 LLM 管道

生成式 AI 的功能不仅限于评估，还能支持产品经理和营销团队更有效地锁定目标客户。通过建立多模态大语言模型 (LLM) 管道，银行可以对产品推荐和客户批准背后的理由进行分类、评估、总结和解释。

例如，LLM 可以分析客户数据以识别表明客户很可能对特定产品（例如信用卡或个人贷款）感兴趣的模式。然后，LLM 可以生成有针对性的营销信息，突出产品的优点，并根据客户的特定需求和偏好量身定制。

LLM 还可以为产品经理提供洞察分析，了解哪些客户群最有可能对某些优惠做出积极回应，从而制定更精确、更有效的营销策略。

LLM 实际应用示例

1. 风险评分解释：LLM 生成一份摘要，供风险分析师参考，解释导致抵押贷款申请人风险评分高的因素。摘要包括对申请人近期财务行为的分析、潜在的风险信号以及与类似申请人的比较。这使得分析师能够迅速做出明智的决策。

LLM 为风险分析师生成摘要屏幕截图

2. 产品推荐：LLM 分析多个渠道的客户数据，包括交易历史、社交媒体活动和以往银行往来，从而为产品经理提供帮助。LLM 可以识别可能对新的高端信用卡感兴趣的客户群体，并生成个性化优惠，突出该卡的独特功能。

3. 审批合理化：当贷款被拒时，LLM 会为客户生成详细解释，概述导致贷款被拒的具体风险因素，并就未来如何提高贷款成功几率提供指导。

LLM 生成贷款被拒解释屏幕截图

生成式 AI 有望通过提供更准确、透明和高效的评估，彻底改变银行业的风险评估方式。通过利用生成式 AI 在合成数据生成、全面数据分析和多模态 LLM 管道方面的功能，银行可以增强其风险管理战略，提高客户满意度并推动收入增长。

随着金融行业的发展，生成式 AI 无疑将在塑造风险评估和用户参与的未来方面发挥核心作用。
