网络弹性不仅仅是灾难恢复，它是核心组成部分。一个完善的弹性方案融合了主动与被动工作流程，并涵盖相关技术。当各个环节在充分支持下协同运作时，整体效益远大于各部分之和。

2024 年 CODB报告显示，当 AI 与自动化在预防性或主动性工作流程中广泛应用（如攻击面管理、红队演练、状态管理等）时，组织能够实现显著成本节约。值得注意的是，“预防优先于响应”的策略实际上可能是由于 AI 威胁增加及其广泛使用而驱动的。

此外，COBD 报告再次指出，技能短缺正影响整个行业。员工在处理事件响应时常感压力过大，人工智能可作为支持工具帮助留住人才。安保及管理层需注意，不投资于相关工具和解决方案，可能导致失去具备机构知识的高技能员工。这会产生什么意外后果？重新补充岗位将产生额外成本。