数据泄露成本专题：工业领域

工业组织近期收到一份关于其数据泄露的成本状况的成绩单。仍有巨大的改进空间。

根据 2024 年 IBM 数据泄露成本 (CODB) 报告，工业领域数据泄露的平均总成本达到 556 万美元。这较 2023 年水平激增 18%。

该数据使工业领域在本次研究的 17 个行业中位列数据泄露成本第三高。工业组织的数据泄露成本比 488 万美元的全球平均水平高出 13%。

显而易见，工业领域在应对数据泄露方面正正面临严峻挑战。让我们进一步审视与该领域密切相关的挑战，以及能帮助减轻网络攻击对工业组织影响的解决方案。