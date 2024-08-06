数据泄露成本：医疗保健行业

网络攻击的复杂性和频率每年都在增加，而数据泄露的成本也在持续走高。IBM 和 Ponemon Institute 发布的新报告《2024 年数据泄露成本》研究详细介绍了跨多个行业的攻击所造成的财务影响。

2023 年，全球数据泄露的平均成本达到 445 万美元的历史新高，而此数据在过去 3 年中增长了 15%。报告称，该涨幅主要源于业务损失和泄露后响应措施所导致的费用上升。美国的每次泄露平均成本最高，超过了所有其他国家，达到 948 万美元。

与往年一样，医疗保健行业的平均泄露成本最高，达到 1,093 万美元；其次则是金融行业，达 590 万美元。医疗保健数据泄露通常会在被发现前持续 213 天，高于其他行业 194 天的平均水平。

近年来，还出现了一个令人担忧的新趋势：涉及数百万条记录的超大泄露事件呈上升趋势。