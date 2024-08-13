金融机构的数据泄露成本在所有行业中位列第二，仅低于医疗行业。医疗与金融行业在大规模数据泄露事件中的损失完全一致：当泄露记录达到 5000 万条及以上时，平均损失将飙升至 3.75 亿美元。

恶意攻击仍是金融行业的首要泄露源头，占比达 51%；而 IT 系统故障和人为失误分别占比 25% 和 24%，合计贡献了四分之一的泄露事件。

在检测与遏制时效上，金融组织平均需 168 天识别数据泄露，后续遏制则需 51 天。尽管这一数据优于全球平均水平，全球平均识别时间为 194 天、遏制时间为 64 天。

但 168 天近乎半年的识别周期，仍给攻击者留下了充足的渗透与破坏窗口。