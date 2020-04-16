沟通能力是业务决策的重要因素，也是实现卓越业务成果的关键驱动力。因此，无论职位或行业如何，良好的沟通能力常常位列雇主最看重的技能之首，这并不令人意外。从与同事的日常交流，到重要交易的达成，沟通的效果影响方方面面。对领导者而言，这是一项至关重要的技能领域。

在科技行业，谈到技能提升时，沟通能力可能并非首先想到的，但实际上，它对于我们在 IBM IT 基础架构中协助客户应对高强度工作负载并取得成功至关重要。IBM 公司的核心价值观包括：致力于每位客户的成功；关注真正重要的创新——无论对公司还是对世界；以及在所有关系中践行信任与个人责任。良好的沟通是这些价值观的核心，也贯穿于我们业务的每一个层面。

领导力关乎人与人之间的互动，因此沟通至关重要。我们与人协作，致力于动员团队共同完成使命或任务。在日常专业互动中——从会议到销售机会再到客户技术交流——各方利益相关者带着不同的优先事项、需求与关注汇聚一堂。有效的沟通能够兼顾多方利益，做出最符合团队整体目标的决策。当我们善于倾听、提供有价值的见解，并为所有声音创造表达空间时，就能实现成功。