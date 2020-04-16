沟通能力是业务决策的重要因素，也是实现卓越业务成果的关键驱动力。因此，无论职位或行业如何，良好的沟通能力常常位列雇主最看重的技能之首，这并不令人意外。从与同事的日常交流，到重要交易的达成，沟通的效果影响方方面面。对领导者而言，这是一项至关重要的技能领域。
在科技行业，谈到技能提升时，沟通能力可能并非首先想到的，但实际上，它对于我们在 IBM IT 基础架构中协助客户应对高强度工作负载并取得成功至关重要。IBM 公司的核心价值观包括：致力于每位客户的成功；关注真正重要的创新——无论对公司还是对世界；以及在所有关系中践行信任与个人责任。良好的沟通是这些价值观的核心，也贯穿于我们业务的每一个层面。
领导力关乎人与人之间的互动，因此沟通至关重要。我们与人协作，致力于动员团队共同完成使命或任务。在日常专业互动中——从会议到销售机会再到客户技术交流——各方利益相关者带着不同的优先事项、需求与关注汇聚一堂。有效的沟通能够兼顾多方利益，做出最符合团队整体目标的决策。当我们善于倾听、提供有价值的见解，并为所有声音创造表达空间时，就能实现成功。
保持真诚。领导者在与团队沟通时，建立信任的氛围至关重要。建立信任能够凝聚组织力量，推动团队共同前进。信任的基础在于沟通——尊重他人、无私、善解人意并表达清晰。明确使命感，为团队成员争取权益，并始终遵循高标准的职业道德。
多听少说，倾听为先。倾听是一项重要技能，既适用于职场同事与业务伙伴，也适用于个人生活。反思性倾听指倾听他人意见后，再复述或反馈对方的观点，以确保理解准确。这种方法有助于确认信息，纠正潜在的沟通误差。在追求共同目标的任何场景中，有意识的倾听能够促进相互理解并带来更优成果。
有目的地发言，为讨论增添价值。发言时，要深思熟虑、准备充分，表达清晰简洁、条理井然。我们都经历过这样的会议：有人话多却未提供实质价值。每个人都可以通过提前思考、充分准备，并在有价值时发言，为更高质量的交流做出贡献。
为多元声音创造发声空间。众所周知，多元化能够推动创新并提升财务表现。例如，纵观历史，IBM 始终致力于让多元声音参与决策，并因在推动职场女性进步方面展现领导力而获得认可。（我所领导的团队同样致力于推动性别平等。）在企业中，有效沟通意味着为所有声音提供表达空间，而不仅仅是权力最大的群体。
更高效的沟通能够带来更深刻的洞见，从而推动产品工程优化、强化技术合作，并提升客户满意度。在与客户互动中运用这些沟通技能时，我们不仅依赖数据，还能促成共享价值创造，让各方受益。
IBM IT 基础架构为全球众多大型企业提供坚实支撑，包括全球头部银行及超级计算研究中心。IBM 服务器、存储和软件助力这些组织应对复杂工作负载，并延展现有投资价值。我们通过理解客户需求、以可信赖的顾问身份赋能客户，而这一切都始于并依赖于有效沟通。这就是我们的领导之道。
