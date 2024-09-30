AI 与可持续发展的未来：气候周对话 IBM 专家

很多时候，创新问题被置于可持续发展的对立面，仿佛必须在保护地球和保障利润之间做出选择。但事实是，技术进步有助于推动可持续商业实践的改善。通过优化运营和减少资源密集型做法，科技不仅可以提高组织的成本效益，还可以推进其可持续发展进程。

IBM 一直致力于利用人工智能和生成式 AI 的创新，帮助组织寻找解决方案以加速可持续发展进程——其中多项方案于本周早些时候在纽约气候周上首次亮相。

我们与 IBM 的三位可持续发展专家展开对话，探讨 AI 如何帮助组织改善运营、识别创新空间，并深入了解如何核算这些新发展的环境成本。