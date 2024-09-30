AI 与可持续发展的未来：气候周对话 IBM 专家

很多时候，创新问题被置于可持续发展的对立面，仿佛必须在保护地球和保障利润之间做出选择。但事实是，技术进步有助于推动可持续商业实践的改善。通过优化运营和减少资源密集型做法，科技不仅可以提高组织的成本效益，还可以推进其可持续发展进程。
IBM 一直致力于利用人工智能和生成式 AI 的创新，帮助组织寻找解决方案以加速可持续发展进程——其中多项方案于本周早些时候在纽约气候周上首次亮相。
我们与 IBM 的三位可持续发展专家展开对话，探讨 AI 如何帮助组织改善运营、识别创新空间，并深入了解如何核算这些新发展的环境成本。
IBM Consulting 全球可持续发展负责人 Oday Abbosh： AI 不仅是一种工具，更是变革的催化剂。它可以帮助组织做出明智的决策，减少其环境足迹，并建设更具可持续性的未来。具体而言，AI 有潜力改变公司制定可持续发展战略的方式。根据 IBM 商业价值研究院最近的一项研究，企业在可持续发展报告上的支出，比在可持续发展创新上的支出高出 43%。AI 可以通过简化数据收集，使组织能够采取更有针对性的行动，从而推动真正的可持续发展进展，帮助将这些资金重新平衡到创新领域。
IBM ESG 与资产管理产品副总裁 Kendra DeKeyrel：AI 对于可持续商业实践的未来至关重要，高管们也深知这一点：根据 IBM 最新的 《可持续发展准备度报告》，接受调查的十位商业领袖中有九位同意 AI 将有助于实现他们的可持续发展目标。然而，仍有工作要做：IBM 还发现，56% 的组织尚未以这种方式积极使用 AI。
IBM 首席可持续发展官 Christina Shim：对我们来说，一切始于数据。要了解能源消耗或浪费情况，数据至关重要。数据建立了支撑每个目标的基准，是判断当前影响、跟踪进展和实施调整的依据。一旦拥有正确的数据，应用 AI 等技术将成为可持续转型的最有力工具之一。
DeKeyrel： AI 是构建气候弹性的关键工具，而企业领导者迫切需要这类工具：在 IBM 近期的《可持续发展准备度报告》中，只有一半的受访者认为自己 已为应对一系列气候风险做好了充分准备。为了让实物资产、基础设施和自然资源适应极端天气及相关风险，组织必须从海量的环境数据集中提取有效信息。人类可能需要数月时间才能从相关气候和地理空间数据中完成标注并提取洞察——但 AI 能显著缩短这一时间。例如， IBM® Environmental Intelligence 利用 AI 和 API 整合复杂多样的数据集，并快速提取洞察以提升弹性。EI 应用广泛——从预测海平面变化带来的风暴和潮汐风险，到为保护工作追踪生物量和森林砍伐趋势。
Shim： 气候变化以多种方式影响着人们。它导致洪水增多、引发中暑，并摧毁农场和生计。保险正变得难以负担。极端天气造成的施工延误已在全球范围内造成数十亿美元的损失。我们关注它，是因为它正影响着我们的日常生活，无论我们身处何地。但让我们聚焦于解决方案。AI 能通过分析数据，以更高的准确性和更长的预警时间预测极端天气事件、自然灾害及其他气候相关风险，从而在面对气候变化时显著增强弹性。
例如，我们与 NASA 共同发布了一个模型，它超越了 AI 预测功能，能为科学家、开发者和企业提供关于短期与长期天气及气候状况的新洞察。这是目前最先进的气候与天气 AI 模型之一，现已于开源平台 Hugging Face 上提供，这意味着将有更多眼睛审视代码，更多智慧聚焦问题。基础模型也有助于为减少“热岛效应”的工作提供信息。IBM 与 Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence 正率先应用基础模型来绘制城市热岛图——即阿布扎比市内温度显著高于周边区域的地区。迄今为止，该模型所提供的信息已成功将该地区的热岛效应降低了超过三摄氏度。
DeKeyrel： 我已目睹我们的客户从中受益。例如，福特汽车公司曾致力于减少缺陷和停机时间，并创建更可持续的制造流程。福特公司部署了 Maximo Visual Inspection (MVI)，这不仅提升了可持续性，也提高了车辆质量。因此，福特公司将 MVI 及其 AI 功能扩展到更多工厂，并 向 IBM 颁发了其享有盛誉的 IT 创新奖。在瑞士和荷兰，DSM-firmenich Animal Nutrition & Health 渴望利用数据和 AI 来提升其业务的可持续性及动物的健康水平。DSM-Firmenich 使用了 IBM® Environmental Intelligence Suite 及其强大算法来 预测和防止谷物污染，每年为欧洲农业节省数百万欧元。
Shim： 我们的一位客户利用 AI 来统筹管理一个 LEED 铂金级认证社区内超过 10 万项资产的维护工作，该社区拥有 94 栋建筑，包括利雅得的最高摩天大楼。一家巴西可再生能源生产商运用 Environmental Intelligence 与 AI 模型，将风力预测准确率提升了 15%，太阳能预测准确率提升了 30%，从而能够更好地进行规划，确保电网的弹性与可靠性。在 IBM 内部，我们使用 AI 驱动的解决方案 Envizi，通过单一工具跟踪和分析全球 600 个地点的能源数据。它使 IBM 能够有效跟踪并减少温室气体排放、能源消耗和用水量，同时优化设施管理并改善职场体验。
DeKeyrel：Ikano Group 是一家跨国企业集团，业务遍及多个行业和多个大洲。因此，整理满足不同报告标准所需的大量数据对其可持续发展至关重要。为应对新发布的欧盟企业可持续发展报告指令，Ikano 集团采用了 IBM Envizi ESG Suite。借助该平台，他们现在可以轻松捕获和跟踪 CSRD 报告所需的 15,000 多种不同数据类型，从而节省数千个工时。
Abbosh： 我们也看到了 AI 在 循环经济领域的巨大潜力。AI 可以帮助发掘更高效利用资源的方法，并在原材料上实现成本节约——原材料通常在生产成本中占很大比重。例如，生成式 AI 可以发现并推荐用于在制造场所替代 PFAS （类似合成化学品） 的材料。这将帮助我们探索技术如何助力循环经济、推动材料发现，并寻找塑料和 PFAS 的替代品。
DeKeyrel：生成式 AI 可以通过“填补空白”和传统 AI 无法做到的数据建模来增强这些过程。这使得企业能够更进一步，处理新的用例，尤其是在资产生命周期管理方面，例如生成资产故障代码建议。
Abbosh： 四分之三的高管表示，手动 处理的数据阻碍了可持续发展报告，影响了业务和可持续发展成果。AI 可以帮助将这些洞察呈现在表面。大多数客户，无论公司规模大小，其可持续发展团队都处于资源紧张状态，试图手动追踪数据，而不是专注于数据所传达的信息。生成式 AI 能够释放生产力潜能。例如，与由可持续发展团队手动收集和审核纸质燃料收据不同，技术可以帮助将收据图像转化为燃料相关指标所需的数据要素。这让这些团队能将更多时间用于如何优化燃料使用以实现脱碳，把时间花在数据洞察上，而不是在追踪数据上。
Abbosh：生成式 AI 并非万能工具，但如果战略性地使用，可助力规模化推进可持续发展计划和目标。为了充分利用其可持续发展计划，企业需要数据。没有数据，可持续发展就缺乏可操作性，也难以融入日常运营。越来越多的商业领袖开始了解 AI 如何助力实现可持续发展目标。64% 的受访高管认为，生成式 AI 对于可持续发展工作非常重要。生成式 AI 可以帮助加速数据驱动的决策制定，使企业能够以更具实效的方式推动可持续发展，包括优化生产水平、最大限度地减少浪费、促进能源高效利用，以及满足监管和自愿性报告要求。
Shim：生成式 AI 能够融合运营和环境数据，以预测和减轻对业务运营及其他方面的干扰。例如，我们可以利用能源电网、天气模式和使用趋势的数据，实时预测和调整能源分配。这不仅能帮助组织减少碳足迹，还能通过节省成本来提高利润。该方法适用于任何组织，包括大小公司、非营利组织，当然还有政府。例如，IBM 和联合国开发计划署刚刚推出了一个交互式模型，使用 AI 预测到 2030 年的能源供应情况。该模型可用于非洲、拉丁美洲、亚太地区和中东地区的 102 个国家或地区，将帮助政府做出数据驱动的决策，并支持用户分析复杂的能源问题。
Abbosh： 尽管 AI 和生成式 AI 是令人印象深刻、无疑能为商业和可持续发展带来优势的技术，但必须承认，前进的道路并非没有挑战。在构建端到端 AI 解决方案时，有多种方式可以减少能耗，降低环境影响。
Shim：企业需要以明智的方式对待AI。我们最近的一项研究表明，到 2024 年底，63% 的组织将在其 IT 计划中应用生成式 AI，但只有 23% 的组织在初始设计 IT 项目时纳入可持续性评估。这是一个问题。如果我们从一开始就关注 AI 的可持续性，则不仅可以减少环境足迹，还可以创造更高效、更具成本效益的解决方案。有很多方法可以让我们既享受到 AI 带来的优势，又最大限度地减少其对环境的影响。
Abbosh：公司还可以通过选择混合云来帮助降低能耗。已有四分之一的企业利用混合云解决方案显著提升其 IT 运营的可持续性和能源效率。近半数企业表示其整体 IT 可持续性得到了实质性的积极影响。
Shim：另一个需要考虑的要素是模型规模。大型模型意味着更高的数据存储和计算成本，还需要更频繁的更新，这意味着模型并非越大越好。企业应采用合适规模的基础模型来实现所需目标，这既有利于可持续发展，也能优化成本和速度。例如，基于特定相关数据训练的 IBM Granite 模型，其性能不逊于更大的模型。另一个需要考虑的方面是处理地点。正如 Oday 所说，采用“混合云”方法让企业能灵活地将处理地点设置于靠近清洁能源的位置。长期来看，数据与处理共置也可以真正节省能源。
我们的研究还表明，深度整合 IT 可持续实践的组织不仅取得了更好的环境结果，其运营效率也获得显著提升。例如，我们开发的 AI 芯片能效比之前的型号高 14 倍。这大大降低了运行 AI 工作量所需的功耗，使我们能够在最小化能源消耗的同时扩展 AI 功能。
Abbosh： 尽管对可持续发展举措的重视日益增加，但一个持久的误解依然存在：即认为可持续发展与盈利能力是相互排斥的。
Shim：我们知道，对地球有益之事亦能促进业务发展。我们的研究表明，将可持续发展纳入运营的组织可获得更好的可持续发展和财务成果，其盈利能力更有可能超越同行，收入增长率也更高。此外，在全企业范围内推行可持续 IT 方法的组织，其运营效率也得到了提升。
Abbosh： 现实情况是，财务成果与可持续发展成果不仅可以共存，还能相互促进。那些将可持续发展融入运营的组织，其盈利能力、销售增长和人才保留率超越同行的可能性 要高出 52%
Shim： 2023 年，IBM 在全球超过 130 个地点实施了节能项目。通过这些项目，我们估计避免了 95,000 兆瓦时的能源消耗和 33,000 公吨二氧化碳当量的排放，同时节省了约 1,100 万美元的成本。除此之外，还有其他超越成本节约的领域。例如，那些融入可持续发展的组织，在人才吸引方面表现更优的可能性要高出 56%。
Abbosh：我们亲眼见证了嵌入式可持续发展的强大功能。 Downer 公司利用 IBM Consulting，并利用 Maximo 和 Watson AIOps，整合了来自澳大利亚各地 200 多列列车的近实时数据。相关分析支持了预测性维护，减少了故障，并将列车可靠性提高了 51%。同样， Hera Spa 公司利用 IBM Consulting，利用 AI 视觉摄像头来减少垃圾填埋场的废物，并提升了其 89 个设施的效率，将更多材料导向再利用。
Shim： 可持续发展是一项长期战略。组织不应将可持续发展视为特例。当组织真正将可持续发展融入运营——而不是将其视为附加项时，其优势甚至可能包括成为可持续发展解决方案的“零号客户”，将经验带回给客户，并帮助他们实施和落实可持续发展。
利用 IBM 的集成资产生命周期管理解决方案，简化关键设备和基础架构的维护、检查和可靠性。
将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
制定 ESG 数据战略以设定可持续发展目标并提高透明度。