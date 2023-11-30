当今每个组织都需要的 6 种气候变化适应策略

如今，关于组织应如何以及该采取何种措施降低自身对环境的负面影响，相关讨论层出不穷。尽管聚焦于减少当下及未来人类活动对气候变化的推动作用至关重要，但我们同样不能忽视现有气候灾害所带来的严重影响。火灾、洪水、高温、干旱、大风等灾害隐患一直是各界关注的焦点，而气候变化的加剧，使得这些风险在发生频率和不可预测性上都对组织构成了更大的威胁。这种形势下，企业愈发需要调整自身的可持续发展战略，以此应对气候变化相关问题。

正如 2023 年 9 月纽约遭遇的情况那样，强降雨天气会迅速导致日常经营难以为继，并引发一系列连锁反应。当时布鲁克林在短短 3 小时内降下了相当于一个月的降雨量，直接导致道路、桥梁、隧道、铁路、港口和机场的运行陷入瘫痪。

极端天气不仅会威胁基础设施的安全，还会阻断交通线路，阻碍货物运输，即便在远离受灾区域的地方，供应链也会因此受到波及。2023 年加拿大山火期间，多家锯木厂被迫关停，木材供应短缺、价格上涨，这对整个北美的住房建筑行业造成了沉重打击。

在飓风频发的佛罗里达州和山火肆虐的加利福尼亚州，部分保险公司甚至选择完全停止在这些地区提供相关服务。