当今每个组织都需要的 6 种气候变化适应策略

航拍蜿蜒河流，支流交错，两岸草木葱茏。

如今，关于组织应如何以及该采取何种措施降低自身对环境的负面影响，相关讨论层出不穷。尽管聚焦于减少当下及未来人类活动对气候变化的推动作用至关重要，但我们同样不能忽视现有气候灾害所带来的严重影响。火灾、洪水、高温、干旱、大风等灾害隐患一直是各界关注的焦点，而气候变化的加剧，使得这些风险在发生频率和不可预测性上都对组织构成了更大的威胁。这种形势下，企业愈发需要调整自身的可持续发展战略，以此应对气候变化相关问题。

正如 2023 年 9 月纽约遭遇的情况那样，强降雨天气会迅速导致日常经营难以为继，并引发一系列连锁反应。当时布鲁克林在短短 3 小时内降下了相当于一个月的降雨量，直接导致道路、桥梁、隧道、铁路、港口和机场的运行陷入瘫痪。

极端天气不仅会威胁基础设施的安全，还会阻断交通线路，阻碍货物运输，即便在远离受灾区域的地方，供应链也会因此受到波及。2023 年加拿大山火期间，多家锯木厂被迫关停，木材供应短缺、价格上涨，这对整个北美的住房建筑行业造成了沉重打击。

在飓风频发的佛罗里达州和山火肆虐的加利福尼亚州，部分保险公司甚至选择完全停止在这些地区提供相关服务。

面对气候变化，组织该何去何从？

以下六大气候变化适应策略，能帮助你获取相关数据与洞见，从而更好地管控气候灾害影响，将损失降至最低：

做好气象预测

预判气候变化相关风险，以及未来气象事件可能对企业运营造成的影响。以零售业为例，可参考未来洪涝灾害风险预测，来指导门店选址规划、原材料采购及库存供应链物流安排。

评估对业务的影响

预判天气及气候变化可能对企业业务产生的各类影响，并做好应对准备。以电力行业为例，电线周边的植被过度生长会增加电网遭受风暴或山火破坏的风险。掌握电网沿线植被的生长速度，有助于制定更高效的植被管理方案。

灵活部署气象防护措施

在极端天气发生前、发生期间及结束后，全方位保护企业资产，保障业务的连续性。例如，主动识别高风险资产并制定应急预案；明确制定、记录并传达风险情景应对流程，以防这些资产受到波及；定期开展风险情景规划，规划多条备选物流路线及运输方式。

制定前瞻性解决方案

通过主动降低极端天气可能造成的经济与环境损失，来减少风险。例如，保险公司可在预测到冰雹天气来临前，向投保人发送短信提醒，建议其转移车辆。

减少碳足迹

了解企业的范围 1、范围 2 和范围 3 碳排放情况，以此管控自身碳足迹。通过这一方式，企业可以优化能源供应模式，助力并加速向可再生能源转型。

制定高效决策

优化实时决策能力，实现降本增效，助力可持续发展目标落地。比如，可投资相关技术，实时掌握核心资产的运行状态，并远程快速完成必要调整。

对众多机构而言，降低自身的环境负面影响固然是核心要务，但积极适应气候变化及其衍生风险，同样应被列为企业的优先事项。气候灾害的影响不分行业、地域、企业发展阶段，也不论企业对可持续发展目标的投入力度，它会波及每一个主体。想要主动降低企业面临的气候风险，就需要密切关注可持续发展领域的最新动态

 

作者

Christina Shim

Chief Sustainability Officer

IBM
