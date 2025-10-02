CHRO 的人力资源 AI 应用指南：误区、混乱与可衡量的影响

在 IBM 的人力资源部，我们的数字化转型之旅已持续近 10 年。在这一过程中，我们学到了很多，并且可以明确告诉您一点：最有影响力的经验教训与技术实施无关——当然我们也可以为您详细介绍技术实施方面的内容。
这听起来可能与直觉相悖，但我们在行为、文化和领导力方面吸取了更重要的教训。
2016 年，我们为 IBM 员工提供了一款名为 Watson Assistant 的产品，借助该产品，任何 IBM 员工都可以开发基本的问答式聊天机器人，无需具备编码背景。这真的太棒了，但到 2017 年初，我们的人力资源部有了一支聊天机器人军队。我们开玩笑说，这就像一部“糟糕的科幻电影”。仅在人力资源部，我们就使用了 30 多个机器人。这种体验让员工感到困惑和沮丧，不知道该使用哪个机器人处理哪个人力资源流程，因此我们知道必须做出改变。
为了应对这一挑战，我们将所有机器人整合到一个简单易用的界面中，即 AskHR。员工无需再纠结该使用哪个机器人，所有信息都集中在同一个界面中。AskHR 成为我们人力资源部的数字化大门。唯一的问题是什么？IBM 员工并没有使用它。既然大家仍然可以拨打 1-800 电话、发送电子邮件，甚至直接穿过大厅向 HR 伙伴寻求帮助，为什么要使用它呢？
真正的行为改变有时需要大胆的行动。2018 年，我们采取了一项重大举措来改变 IBM 员工的行为。我们一夜之间关闭了全体 350,000 名 IBM 员工的 1-800 电话和电子邮件地址，并对全球一线管理人员取消了 HR 伙伴支持。我们凭直觉就知道，要迫使团队使用新的人力资源数字化前端，就必须这么做。最终，我们是对的，但过程充满挑战。
在我们进行“大爆炸式”变革、关闭电子邮件、电话号码和一线管理人员 HR 伙伴支持之前，我们人力资源的净推荐值 (NPS) 为 +19。不久后，NPS 降至-35，下降了 54 个百分点。
您可能拥有最好的技术、工作流和程序，但在某些时候，您可能必须做出决定：我们是否要咬牙挺过 -35 分的低谷？我们是否坚信自己所做的一切对公司和员工都是正确的？或者，我们是否需要做出不同的决策？并非每家公司都拥有咬牙挺过这种风暴的文化底蕴。
对我们来说，NPS 骤降令人痛苦，但并不意外。尽管如此，我们坚信我们的选择是正确的。18 个月后，我们的 NPS 开始上升，现在为 +74。
有时，我们在讲述我们的人力资源转型故事时会遇到阻力，因为大家担心 AI 存在幻觉或偏见。我们的答案是：“人类始终掌握控制权。”您是 AI 的领导者。您可以决定何时、何地以及如何部署 AI。AI 只是一个工具，并且不会失控。但是，您在应用时要追求实际。
不要让“害怕错过”(FOMO) 效应主导您的 AI 决策。这是什么意思？不要因为其他公司做的某件事情听起来很诱人，或获得了大量媒体或社交媒体的关注，就盲目跟风决策。如果这件事情与贵公司的价值观或盈利模式相悖，就不要去做。
虽然这听起来很简单，但其中的复杂性远不止于此。您需要事先问自己，例如“您能接受让 AI 处理哪些事情？”或“哪些做法与贵公司的价值观相符？”
在 IBM，任何 AI 应用都始终会将人纳入其中。人类是最终的决策者——这是我们的核心价值观之一。例如，我们使用 AI 来根据员工的技能、市场稀缺性和入职年限推荐加薪幅度。但到底加薪多少始终由管理人员最终决定。我们可以接受使用 AI 向管理人员提供薪酬建议。而贵公司可能并非如此。
但是，我们不使用 AI 来筛选候选人。作为一家技能优先的公司，我们更看重候选人的专业技能，而非他们的学历背景。我们担心算法可能会拒绝非传统背景的优秀候选人。贵公司在 AI 应用上采取的做法可能完全相反，这也没有问题。关键是选择最适合自身业务的方式。
无论在何处、以何种方式使用 AI，都必须有一个内置治理能力的监控工具。当 AI 的输出开始偏离您的期望时，您必须立即保持警惕。
您需要了解 AI 在最终用户眼中的表现如何。反馈机制至关重要。刚开始时，简单的点赞或点踩可能就足够了，但用户希望通过写评论的方式提供反馈。持续的反馈还能帮助您发现数据中的趋势，更快地更新程序和政策。
例如，借助 AskHR（现已变成我们的 AI 智能体），我们一年能收到数千条关于如何增强和改进该工具的评论。当员工知道您在倾听并解决他们的痛点时，他们会迅速接纳。
我们经常被问到：“你们是如何决定实施哪些 AI 和自动化项目的？”如果选择太多，这确实很困难，但我们首先要问自己一些根本性问题。
为什么要问这些问题？永远不可能有足够的预算、时间或技术技能来实施每一个潜在的 AI 项目。我们必须进行优先级排序。思考分析各个用例，优先考虑那些能够解决实际问题、解决员工痛点、具有足够规模可在组织中充分利用的用例。
并且不要害怕进行试点。当我们考虑将福利内容从传统 AI 转变为生成式 AI 时，有些人表达了担忧。福利没有灰色地带（答案非对即错），所以我们开展了一次试点。
福利团队希望利用生成式 AI 提升员工体验，因为它支持多轮对话且能记住对话上下文；而传统 AI 没有记忆。我们在人力资源部进行了为期 90 天的试点，发现有些问题只适合传统 AI，而生成式 AI 在另一些问题上表现尤为出色。这些差异使得开展试点至关重要。在扩展使用之前，请确保已对数量足够大、与您的风险水平相匹配的群体进行了充分测试。
如果您还没有开始 AI 之旅，那就不能再浪费时间了。找一个小小的员工痛点，将其自动化并开始使用。然后再开始扩展，但关键是今天就要开始行动。
对于已经上路的企业，请记住：AI 能够将员工体验、工作效率和转型提升到前所未有的水平。请大胆前行。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。
利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。