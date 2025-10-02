CHRO 的人力资源 AI 应用指南：误区、混乱与可衡量的影响

有时，我们在讲述我们的人力资源转型故事时会遇到阻力，因为大家担心 AI 存在幻觉或偏见。我们的答案是：“人类始终掌握控制权。”您是 AI 的领导者。您可以决定何时、何地以及如何部署 AI。AI 只是一个工具，并且不会失控。但是，您在应用时要追求实际。

不要让“害怕错过”(FOMO) 效应主导您的 AI 决策。这是什么意思？不要因为其他公司做的某件事情听起来很诱人，或获得了大量媒体或社交媒体的关注，就盲目跟风决策。如果这件事情与贵公司的价值观或盈利模式相悖，就不要去做。

虽然这听起来很简单，但其中的复杂性远不止于此。您需要事先问自己，例如“您能接受让 AI 处理哪些事情？”或“哪些做法与贵公司的价值观相符？”

在 IBM，任何 AI 应用都始终会将人纳入其中。人类是最终的决策者——这是我们的核心价值观之一。例如，我们使用 AI 来根据员工的技能、市场稀缺性和入职年限推荐加薪幅度。但到底加薪多少始终由管理人员最终决定。我们可以接受使用 AI 向管理人员提供薪酬建议。而贵公司可能并非如此。

但是，我们不使用 AI 来筛选候选人。作为一家技能优先的公司，我们更看重候选人的专业技能，而非他们的学历背景。我们担心算法可能会拒绝非传统背景的优秀候选人。贵公司在 AI 应用上采取的做法可能完全相反，这也没有问题。关键是选择最适合自身业务的方式。

无论在何处、以何种方式使用 AI，都必须有一个内置治理能力的监控工具。当 AI 的输出开始偏离您的期望时，您必须立即保持警惕。