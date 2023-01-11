毫无疑问，作为个体，我们指尖可及的流程数据获取途径和数据量正呈指数级增长。加之当前环境已被证明日益复杂多变，这为我们提供了巨大机遇：利用数据洞察，在我们的工作方式和变革管理方法中推行更稳健、基于实证的方法论。数据不仅能支持更具说服力的变革管理策略，还能更快地识别、加速和嵌入变革——在我们持续变化的世界中，这些都至关重要。在 IBM，我们正不断提升在流程挖掘及数据分析工具与技术方面的专业能力——我们相信这些能力在构建持续变革与创新的文化时，将成为真正的“颠覆性力量”。
对我们而言，流程数据分析能力带来的一个突出机遇是流程挖掘：一种在大型数据集中发现异常、模式和相关性，以预测流程结果的过程。当组织投入时间和精力实施能真正落地生根的变革举措时，流程挖掘展现了“可能性的艺术”。我们发现流程挖掘能力可在四个关键领域应用，真正改变变革计划所产生的价值：
我们屡次观察到领导者方向不一致或参与不足带来的负面影响，特别是在推动有效变革案例并激励团队采取行动时。《福布斯》援引的 领导力智商 2021 年度调查 显示： “仅 29% 的员工认为其领导者的未来愿景始终与组织保持一致”。归根结底，若各级领导者未能达成共识，员工未能全心认同变革，成果将变得脆弱。如果无法让领导者和员工认同愿景，再卓越的愿景与战略也将毫无意义。
鉴于商业案例与变革案例通常是任何变革计划中首要且可能最关键的“必须准确把握”的要素，对实时数据的需求显而易见。若能基于数据驱动洞察来推动业务转型——这些洞察可通过事实论证并量化机遇——整个过程将变得更为顺畅。
利用数据取代过多依赖“直觉”的商业决策，能使变革实践者厘清主观认知与客观现实，并确定最需要聚焦的流程。换言之，变革管理的数据科学让您专注于对业务目标、关键绩效指标和战略成果影响最显著的领域。它能验证认知是否真实，并挖掘出意料之外的洞察。最终，基于硬数据的洞察可为决策带来透明度，并提供能让所有人认同的更令人信服的叙事。
您是否真正了解企业 实际 运作的真实状况？变革计划往往需要耗费数周进行访谈和研讨会来绘制“现状”图景。但我们常发现用户描述的情况与数据反映的 实际 状况存在脱节。流程挖掘工具通过分析所有地区数千个流程实例的数据来描绘出真实的业务流程全景，能更快更可靠地洞察问题根源，并识别最有效的改进机遇。
同样地，变革推动者会在“未来状态”设计及识别对潜在“新常态”受影响者的影响方面投入大量时间和精力。流程挖掘工具能对新流程执行适配差距分析，以更快更精准地识别最重大的变革影响。这反过来能加速您的沟通与培训方案的制定，通过更精准、量身定制的变革路径来支持变革推行。关于流程合规水平的详细洞察可反馈至设计团队，为未来流程与系统的设计提供信息并聚焦重点。
普遍认为引入新技术将使工作更快速、更轻松，但事实并非总是如此。《福布斯》指出： “尽管过去十年对新技术投入巨资，但许多组织实际上正 因技术利用率低下而目睹运营效率放缓”。 很显然，我们不能只是“部署一套系统”就指望其被采纳。无论其设计多么“符合预期用途”，无论推行时采纳度多高，这些成果都必定会因各种内部可控与外部不可控的因素而发生变化。
那么如何及早发现这点，并以及时有效的方式应对甚至预防？
通过先进分析技术，流程挖掘解决方案能凸显数字化转型中的差距与机遇。这意味着您能通过针对性变革干预来更快速地纠偏导正。例如：精确定位某个表现出较低活跃度或任务准确性的用户群体或流程。您可以设计培训与互动干预措施来进一步提升团队成员技能；或识别流程改进机会以在其执行任务时提供更好支持。
此外，该能力还能解决我们面临的另一障碍：推行变革后，如何便捷衡量其成功与否及采纳程度？
通过应用流程挖掘，您可以快速查看整个组织和整个价值链的流程合规水平。流程挖掘工具能自动化地生成仪表盘，直观呈现采纳率的“概览”。这些工具还可基于改进成果量化商业价值，并使您能够将关键指标与业务目标对应追踪。
将持续变革与改进的文化深植组织基因是一项重大工程。麦肯锡组织健康指数表明，高绩效企业中最常见的文化类型正是持续改进型文化。该指数通过对近 2000 家企业的验证，证实组织运行情况与业绩表现密切相关。本质上，数据挖掘工具正着眼于这种持续改进，使其使用者能够借助数据不断识别新机遇，并持续革新工作方式。
凭借其简易性与直观特性，流程挖掘工具让非数据专家也能轻松获取并运用数据驱动的洞察，从而更顺畅地在全组织范围内构建持续改进与创新的文化。然而，流程挖掘等基于数据的方法要发挥最大价值，需要组织对其作出长期承诺。因此，这些工具本身的推广应用就是一个微型的变革项目。将数据和指标运用融入日常工作，不仅需要理解工具操作，更需要转变思维模式，将数据洞察视为持续改进的组成部分。正如任何 IT 系统实施过程，引导用户和利益相关者经历从认知到采纳的变革曲线，长期来看必将带来丰厚回报。
总而言之，借助数据力量，变革管理将从难以证明合理投资的项目型学科，转型为能够为业务成果及成功交付提供咨询的学科。它不仅为典型变革管理措施（如制定变革路径或跟踪采纳情况）提供强化与加速的机遇，更能发挥其影响力来改变相关人员的思维模式。流程挖掘使人们能够去思考、挑战并重塑我们的工作方式。这与我们“变革永在变化”的认知相辅相成——我们必须与时俱进，否则就会 落后。
