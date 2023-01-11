毫无疑问，作为个体，我们指尖可及的流程数据获取途径和数据量正呈指数级增长。加之当前环境已被证明日益复杂多变，这为我们提供了巨大机遇：利用数据洞察，在我们的工作方式和变革管理方法中推行更稳健、基于实证的方法论。数据不仅能支持更具说服力的变革管理策略，还能更快地识别、加速和嵌入变革——在我们持续变化的世界中，这些都至关重要。在 IBM，我们正不断提升在流程挖掘及数据分析工具与技术方面的专业能力——我们相信这些能力在构建持续变革与创新的文化时，将成为真正的“颠覆性力量”。

对我们而言，流程数据分析能力带来的一个突出机遇是流程挖掘：一种在大型数据集中发现异常、模式和相关性，以预测流程结果的过程。当组织投入时间和精力实施能真正落地生根的变革举措时，流程挖掘展现了“可能性的艺术”。我们发现流程挖掘能力可在四个关键领域应用，真正改变变革计划所产生的价值：