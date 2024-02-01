尽管 CBDC 系统的监管依赖于各地的法律管辖，但这些系统在功能性与非功能性需求上有许多共通之处。例如，由于 CBDC 基础设施对货币供应具有关键影响，因此应由中央银行进行管理。然而，鉴于 CBDC 系统的重要性，其稳健性与弹性要求意味着必须实行去中心化治理、地理分布式部署，并确保系统各部分能够独立运作。

为了遵守监管规定并实现高效争议解决，系统必须具备透明性、可审计性和不可否认性。例如，《反洗钱指令》(AML) 及打击资助恐怖主义(CFT)的相关法规要求，必须检测可疑支付交易、追溯其来源，并上报至相关主管机构。或者，欧盟修订版支付服务指令 (PSD2) 则强调了欺诈检测与争议解决的关键作用。此外，CBDC 系统还应与现有支付、结算及流动性基础设施保持互操作，并兼容其他 CBDC 系统及新兴数字资产平台。

系统的性能与可扩展性对于其推广和使用至关重要。对于希望将使用范围扩展至结算以外应用的批发型 CBDC 平台，这一点尤为关键。零售 CBDC 系统应具备与现有支付服务竞争的能力，并能处理数百万用户的交易需求。这意味着在高峰期，系统需具备每秒处理数万笔交易(TPS)的能力。

支付交易的隐私同样至关重要。隐私意味着数据所有者有权控制谁可以访问其交易信息。例如，PSD2 规定，个人信息的处理必须遵循 GDPR 及其数据最小化原则，仅收集交易处理所必需的个人信息。这一要求可有多种理解方式。采取保守的数据最小化方法，可确保在处理支付交易时，不泄露任何交易方身份或交易金额信息。这也使得交易监控与审计工作变得更加复杂。而宽松的处理方式，则可能泄露付款金额及付款人和收款人的身份信息。

一个前瞻性的 CBDC 系统应兼顾对隐私的多种理解，同时满足性能、可审计性及其他各项关键要求。随着技术的发展，隐私法规与要求也在不断演进，因此系统应具备内置的灵活性与适应能力。