代币化的核心是将现金、证券或房地产等金融资产的所有权表示为数字代币。这一过程使资产更容易转移、分割和结算——通常只需数秒，而非数日。

但真正的影响远不止加快结算速度。



代币化有可能从根本上改变流动性的运作方式以及谁可以获取流动性。市场不再依赖众多中介和手动对账，而是能够以近乎实时的方式协调交易，摩擦更小。

这一转变可能改变金融服务业的经济格局，为新的商业模式打开大门，并改变银行在价值流动中扮演的角色。正是这种演进，让许多银行业领导者如今将代币化视为战略重点，而非小众创新。