银行业正进入一个突发的结构性变革时期。未来两年，银行业领导者将面临一个决定性问题：谁将控制支付流以及代币化正开始释放的新收入池？
代币化曾被视为小众创新，如今正迅速成为战略重点。IBM 商业价值研究院的最新研究《2026 全球银行和金融市场展望：通证经济中的银行业》指出，代币化可能重塑资产流动的方式、流动性管理的方式以及银行创造价值的领域。
代币化的核心是将现金、证券或房地产等金融资产的所有权表示为数字代币。这一过程使资产更容易转移、分割和结算——通常只需数秒，而非数日。
但真正的影响远不止加快结算速度。
代币化有可能从根本上改变流动性的运作方式以及谁可以获取流动性。市场不再依赖众多中介和手动对账，而是能够以近乎实时的方式协调交易，摩擦更小。
这一转变可能改变金融服务业的经济格局，为新的商业模式打开大门，并改变银行在价值流动中扮演的角色。正是这种演进，让许多银行业领导者如今将代币化视为战略重点，而非小众创新。
尽管许多银行业高管看到了机遇，但进展仍然参差不齐。
一个主要障碍是人才。根据 IBM 商业价值研究院的研究，71% 的高管表示他们缺乏代币化计划所需的关键技能，一些人将其影响描述为“根本性的限制”。
技术是另一个障碍。许多银行仍依赖传统的核心平台，这些平台并非为支持代币化货币或代币化资产而设计。改造这些系统既复杂又昂贵。
再加上选择哪些平台和合作伙伴的不确定性，许多银行领导者在势头最关键的时刻犹豫不决，不敢行动。
报告还指出了另一种可能的颠覆：约三分之一的高管认为，央行数字货币 (CBDC) 最终可能取代传统的卡网络。
如果发生这种情况，对银行的影响可能重大而直接。交换费和基于存款的收入可能会受到压力，而对交易数据和客户关系的控制权可能转移到新的参与者手中。
这一变化将迫使银行重新思考其价值来源。银行可能不再主要从处理交易中获得收入，而是需要更加重视不同的服务。这些服务包括保护数字货币、保障代币化资产的安全，以及帮助客户驾驭日益复杂的数字金融生态系统。
在代币化经济中，信任和专业知识可能成为关键的竞争差异化因素。
随着代币化经济的成形，银行领导者正在重新思考如何为未来投资。
领先机构不再将代币化视为一系列孤立的试点或实验性用例，而是开始将其视为银行核心基础设施的一部分。这一转变正在改变投资重点。
银行不再只关注保护静态资产，而是越来越多地着眼于能够让资本更高效流动的平台——更少的交接、更低的摩擦和更高的灵活性。模块化、支持人工智能的架构在这种环境中尤为重要，因为它们可以帮助银行在技术和监管持续演变时进行适应。
到 2030 年，这些能力可能不再是差异化因素，而可能成为基本条件。
那些较早行动的机构，很可能最有能力引领银行业的下一场演进。
代币化不仅仅是资产的数字化。它是对价值如何在金融系统中流动（以及最终由谁获取价值）的重新定义。
阅读 IBV 报告《代币化经济中的银行业》
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