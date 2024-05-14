从何开始：3 位 IBM 领导者为新任命的首席人工智能官提供指导

出版 14 五月 2024
人们在会议中自由讨论，并做出动感十足的手势

作者

Christina Montgomery

Vice President

Chief Privacy & Trust Officer

Kush R Varshney, PhD

Distinguished Research Staff Member, IBM Fellow

IBM Research

Terry Halvorsen

Vice President Client Development

根据 LinkedIn 的数据，在过去的 5 年中，首席人工智能官（CAIO）的人数几乎增加了两倍。各行各业的企业都意识到，必须从高层将人工智能（AI）融入核心战略，否则可能落后于竞争对手。这些 AI 领袖负责为企业及联邦政府的 AI 采纳与监管制定整体蓝图。

继拜登政府最近发布行政命令以及各行各业采用 AI 迅速增加之后，管理和预算办公室（OMB）发布了一份关于联邦机构如何在管理风险的同时抓住 AI 机遇的备忘录

许多联邦机构即将任命首席人工智能官，以监督其领域内的人工智能使用，促进负责任的人工智能创新，并应对与人工智能（包括生成式 AI）相关的风险，同时考虑其对公民的影响。但是，这些首席人工智能官将如何平衡监管措施和创新呢？他们将如何建立信任？

三位 IBM 领导者就新任首席人工智能官在任职后的头 90 天会面临的重大机遇和挑战发表了见解：

1. “从一开始就考虑安全、包容、可信和治理。”

——IBM 院士 Kush Varshney

担任首席 AI 官的前 90 天虽然节奏紧凑，但您仍应放慢脚步，切勿走捷径。应从一开始就将安全、包容性、可信性以及治理纳入考虑，而不是等到最后才附加上去。但切勿让内心那个社会变革推动者的谨慎与批判视角，消磨内心那个技术专家的乐观精神。请记住，AI 的到来并不意味着机构可以免除其对公众原有的责任。在界定问题、理解数据及评估解决方案时，请特别考虑我们当中最脆弱的群体。

不要害怕重新定义公平——不仅仅是以某种方式分配有限资源，还有思考如何关照最需要帮助的人。不要害怕重新诠释问责制——不仅仅是遵守法规，更是对技术的负责管理。不要害怕重新塑造透明度——不仅仅是记录事后的决策，还有在事前就寻求公众的意见。

就像城市规划一样，AI 本身也是基础设施。现在做出的决策可能影响子孙后代。应以第七代原则为指导，但不要因为关注长期生存风险而忽视眼前明确且现实的危害。请密切关注我们多年来通过传统机器学习建模遇到的危害，以及通过预训练基础模型所发现的新型和放大的危害。优先选择成本和行为可控的小型模型。通过项目组合进行试点和创新；重用并强化针对出现的常见模式的解决方案；然后再通过多模型平台方法实现大规模交付。

AI 学院

AI 领域的信任、透明度和治理

AI 信任可以说是 AI 领域最重要的话题。这个话题会让人不知所措，也是情理之中的事情。我们将解析幻觉、偏见和风险等问题，并分享以合乎道德、负责且公平的方式采用 AI 的步骤。
转到视频集

2. “打造值得信赖的 AI 开发。”

——Christina Montgomery，IBM 副总裁兼首席隐私和信任官

为了推动效率和创新并建立信任，所有首席人工智能官都应从实施 AI 治理计划开始，以解决在打造值得信赖的 AI 开发与部署过程中核心的伦理、社会和技术问题。

在前 90 天内，应首先对机构的基线进行组织成熟度评估。查看相关框架和评估工具，明确机构在实施 AI 工具及管理相关风险方面的优势与不足。这一流程有助于识别 AI 解决方案可应对的问题或抓住的机遇。

除了技术要求外，还需记录并阐明机构范围内关于 AI 创建与使用的道德规范和价值观，以指导风险决策。这些指南应涵盖数据隐私、偏见、透明度、问责制和安全等方面。

IBM 提供了信任与透明度原则以及"设计伦理"运行手册，可协助团队将原则落地。在此过程中，还应建立问责与监督机制，确保 AI 系统以负责任且合乎道德的方式使用，这包括建立清晰的责任界限和监督机制，以及监控和审计流程，以确保遵守伦理准则。

接下来，应开始调整机构现有的治理结构，以支持 AI 的应用。高质量的 AI 依赖于高质量的数据。许多现有计划和实践（如第三方风险管理、采购、企业架构、法律、隐私及信息安全）可形成协同，提高效率并充分发挥团队力量。

2024 年 12 月 1 日是将最低风险管理实践纳入对安全和权利有影响的 AI 的最后期限，否则必须在达到合规之前停止使用该 AI。这个日期比您想象的要快到来。在入职的前 90 天内，充分利用自动化工具以简化流程，并依靠 IBM 等可信合作伙伴的支持，落实打造负责任 AI 所需的各项策略。

3.“建立覆盖整个企业的方法。”

—Terry Halvorsen，IBM 联邦客户开发部副总裁

十余年来，IBM 一直与美国联邦机构合作，助力其开发 AI。该技术已推动众多联邦机构在运营效率、生产力和决策制定方面取得重要进展。例如，AI 已帮助美国国税局 (IRS) 加快处理纸质纳税申报表（并加快向民众发放退税），帮助退伍军人事务部 (VA) 缩短处理退役军人福利申请的时间 ，并帮助海军舰队司令部更好地规划和平衡食品供应，同时降低相关的供应链风险。 

IBM 也早已意识到 AI 采纳可能带来的潜在风险，并倡导建立完善的治理体系，推动开发透明、可解释、稳健、公平且安全的 AI。为了帮助降低风险、简化实施流程并抓住机遇，所有新任首席人工智能官都应制定覆盖全企业的数据策略，以及 AI 采用的治理框架。数据的可访问性、数据量以及数据复杂性，都是必须充分理解和解决的关键领域。“企业范围”意味着开发和部署 AI 与数据治理应打破传统机构的组织孤岛。应让机构内各方利益相关者以及任何行业合作伙伴共同参与。在实践过程中，要对成果进行评估，并从自身经验以及各政府部门同行的努力中不断学习。

最后，那句古老的格言“以终为始”在今天依然适用。IBM 建议首席人工智能官推行以用例为驱动的 AI 方法，这意味着首先明确希望达成的目标成果和用户体验，然后据此选择并支持所使用的具体 AI 技术（如生成式 AI、传统 AI 等）。

首席人工智能官以身作则

公共领导力能够为各行各业的 AI 采用定下基调。首席人工智能官职位的设立在 AI 的未来发展中具有关键作用，使政府能够在企业、政府和行业中以负责任的方式推广 AI。

IBM 已开发相关工具和策略，帮助各机构在不同环境下高效且负责任地采用 AI。当这些新任首席人工智能官开始在机构内推动符合道德规范和责任标准的 AI 实施时，IBM 已准备好提供支持。

您是否想知道 AI 之旅中应优先关注的事项？
