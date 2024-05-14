为了推动效率和创新并建立信任，所有首席人工智能官都应从实施 AI 治理计划开始，以解决在打造值得信赖的 AI 开发与部署过程中核心的伦理、社会和技术问题。

在前 90 天内，应首先对机构的基线进行组织成熟度评估。查看相关框架和评估工具，明确机构在实施 AI 工具及管理相关风险方面的优势与不足。这一流程有助于识别 AI 解决方案可应对的问题或抓住的机遇。

除了技术要求外，还需记录并阐明机构范围内关于 AI 创建与使用的道德规范和价值观，以指导风险决策。这些指南应涵盖数据隐私、偏见、透明度、问责制和安全等方面。

IBM 提供了信任与透明度原则以及"设计伦理"运行手册，可协助团队将原则落地。在此过程中，还应建立问责与监督机制，确保 AI 系统以负责任且合乎道德的方式使用，这包括建立清晰的责任界限和监督机制，以及监控和审计流程，以确保遵守伦理准则。

接下来，应开始调整机构现有的治理结构，以支持 AI 的应用。高质量的 AI 依赖于高质量的数据。许多现有计划和实践（如第三方风险管理、采购、企业架构、法律、隐私及信息安全）可形成协同，提高效率并充分发挥团队力量。

2024 年 12 月 1 日是将最低风险管理实践纳入对安全和权利有影响的 AI 的最后期限，否则必须在达到合规之前停止使用该 AI。这个日期比您想象的要快到来。在入职的前 90 天内，充分利用自动化工具以简化流程，并依靠 IBM 等可信合作伙伴的支持，落实打造负责任 AI 所需的各项策略。