什么是业务可观测性？

现代企业及其计算网络极为复杂，涉及动态流量、分布式架构、云原生应用以及地理位置分散的业务团队。

可观测性作为一门正式学科，旨在帮助组织更深入地洞察分析其复杂的 IT 系统。业务可观测性将 IT 可观测性的原则和实践应用于整体业务，旨在确保 IT 资源、运营战略和团队优先事项均朝着整体业务目标的方向迈进。

“可观测性”一词源自控制理论——一种专注于动态系统自动化控制的工程理论（例如根据流量控制系统的反馈调节管道水流）。

在 IT 领域，可观测性提供了对现代分布式技术栈的深度可见性，可实现自动实时问题识别和解决。系统越容易观测，IT 团队就能越快越准确地确定网络和应用程序性能问题的根本原因，而且通常不需要额外的测试或编码。

可观测性洞察可帮助组织做出明智的决策，预测未来需求，更有效地分配资源并加强网络安全防御。它们使企业能够适应不断变化的网络需求，并自信地管理数字基础设施，即使环境也在不断变化。

业务可观测性是可观测性方案的进阶应用。传统可观测性主要关注技术层面，业务可观测性则将技术信号与实时业务指标（例如营收、转化率、客户流失率和客户体验）整合于一体。它能帮助业务领导者和团队确定 IT 系统是否处于最佳运行状态，并了解 IT 系统的运行状况如何影响核心业务成果。