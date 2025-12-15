什么是业务可观测性？

业务可观测性是指实现对企业数据流、业务分析和关键绩效指标 (KPI) 的实时、端到端可见性，以全面了解组织绩效的做法。
业务可观测性能够协调 IT 实际运营情况与更广泛的业务目标。企业必须持续收集、监控和分析来自各种来源的数据，包括基础设施、软件应用程序、客户交互和业务事件。
不同于传统的监控方案——即仅标记问题并报告预定义绩效指标，业务可观测性战略可整合并关联来自整个组织的数据，以创建全面情境化的综合业务运营视图。借助业务可观测性工具，团队可以预测中断并维护问题，在出现问题时自动执行修复工作流，并提供优化客户交互的建议。
因此，业务可观测性解决方案支持企业将原始运营数据转化为行之有效的商业智能，确保领导者能够优化业务流程、完善客户旅程并实时制定数据驱动型决策。
现代企业及其计算网络极为复杂，涉及动态流量、分布式架构、云原生应用以及地理位置分散的业务团队。
可观测性作为一门正式学科，旨在帮助组织更深入地洞察分析其复杂的 IT 系统。业务可观测性将 IT 可观测性的原则和实践应用于整体业务，旨在确保 IT 资源、运营战略和团队优先事项均朝着整体业务目标的方向迈进。
“可观测性”一词源自控制理论——一种专注于动态系统自动化控制的工程理论（例如根据流量控制系统的反馈调节管道水流）。
在 IT 领域，可观测性提供了对现代分布式技术栈的深度可见性，可实现自动实时问题识别和解决。系统越容易观测，IT 团队就能越快越准确地确定网络和应用程序性能问题的根本原因，而且通常不需要额外的测试或编码。
可观测性洞察可帮助组织做出明智的决策，预测未来需求，更有效地分配资源并加强网络安全防御。它们使企业能够适应不断变化的网络需求，并自信地管理数字基础设施，即使环境也在不断变化。
业务可观测性是可观测性方案的进阶应用。传统可观测性主要关注技术层面，业务可观测性则将技术信号与实时业务指标（例如营收、转化率、客户流失率和客户体验）整合于一体。它能帮助业务领导者和团队确定 IT 系统是否处于最佳运行状态，并了解 IT 系统的运行状况如何影响核心业务成果。
业务可观测性战略和解决方案通常根据每个组织的需求量身定制，但其往往涉及特定的关键流程和功能，包括：
KPI：表明绩效目标进展情况的量化值，有助于定义可观测性工作应支持的业务目标。
就业务可观测性而言，KPI 有助于协调企业的战略优先事项——如增加销售额或最大限度提升客户满意度，确保其符合业务和技术利益相关者的期望。
例如，为最大限度提高客户满意度，企业可能会将净推荐值 (NPS) 作为业务 KPI，并将平均修复时间 (MTTR) 作为技术 KPI。NPS 可帮助企业衡量客户向他人推荐该公司的可能性，MTTR 则可跟踪 IT 团队处理事件和最终用户提交的服务请求的平均时间。
确定合适的 KPI 通常涉及识别直接影响这些目标的底层流程、工作流和数据管道。制定 KPI 可以让团队追踪从高层目标到实现这些目标的技术系统和具体行动的清晰路径。
为了实现可观测性，企业必须收集大量的遥测数据（来自应用程序、服务器、数据库和微服务）以及业务数据，以深入了解业务绩效。
遥测数据指的是构成“可观测性支柱”的指标、日志和跟踪记录。指标是指原始、衍生或汇总的定量测量值，用于衡量特定时段内（例如服务器或应用程序编程接口 (API)）的系统性能和运行状况。
日志是带有时间戳的文本记录，详细记录了网络中发生的每个事件和操作。日志可提供事件内容、发生时间及网络位置等详细信息，从而为故障排除、调试和取证分析生成关键情境信息。
跟踪可记录整个网络的数据流，针对数据包跨越多个设备和系统时的路径及行为获取实时洞察分析。利用跟踪功能，IT 和开发运维 (DevOps) 团队能够查看端到端交易的全过程，以便在复杂的多层次环境中准确定位路由延迟和故障。
自定义业务指标通过采集来自数据仓库 、企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 平台、客户支持工单和销售点 (POS) 系统的特定产品或领域 KPI（例如注册率） 来完善数据集。
这些信号能超越技术运行状况，将业务背景信息直接嵌入可观测性工作流，从而帮助团队监控、关联并优化推动业务影响的行动。
数据情境化可提供有关业务和网络生态系统（例如拓扑、设备角色和应用程序依赖关系）的额外信息，从而增强 IT 和业务指标、日志以及跟踪功能。缺乏情境信息的原始数据不具备可操作性。
Context 使 IT 团队能够将网络事件与特定的应用程序、用户和业务决策关联起来，从而消除数据孤岛，促进有针对性的故障排除并实现明智的决策。
例如，单看月销售额骤降的情况，这一问题可能令人担忧。但情境化有助于企业了解流量模式、区域性事件和节假日基准如何影响销售数据。如果销售额下跌恰逢节假日周末（此时客户通常会出城旅行），就表明这一态势是暂时性但不可避免的波动，而非需要针对性解决方案的系统性问题。
在分析阶段，可观测性平台能够汇总并关联来自整个企业的遥测数据和业务绩效数据。
关联将指标、日志、跟踪记录和上下文数据相连接，以呈现 IT 环境和企业的整体视图。它能帮助 IT 团队识别事件以及各业务层级间的关系，从而揭示影响运营和业务成果的潜在模式。
通过关联功能来连接看似不相关的数据点，加速执行根本原因分析，以便更高效地响应网络问题和业务挑战。例如，关联功能可以帮助企业和 DevOps 团队回溯与连锁 IT 故障相关的具体业务决策。
想象一下，某个大型机场的新型行李处理系统出现故障。业务可观测性工具可以将此故障追溯到机场高管层的特定决策：他们决定在所有机场航站楼全面实现行李处理自动化，但并未针对行李跟踪软件部署集中式变更控制系统，也未建立统一的决策机构来执行这项自动化战略。
具体来说，机场内不同的子团队各自向其领导汇报工作，致使行李管理决策相互冲突。去中心化生态系统导致跟踪软件积累数千项差异，进而引发数以千计的行李误送和丢失问题。
机器学习 (ML) 和 人工智能 (AI) 技术在分析过程中扮演着重要角色。
AI 驱动的可观测性工具能够对超大规模遥测数据集（来自本地部署数据中心和云环境）进行持续分析，从而提供更广泛的网络活动可见性。
团队还可以利用 ML 算法来帮助可观测性解决方案掌握操作基线、检测异常、预测故障并提供修复指导。这些功能可帮助企业有效预测潜在问题，避免其导致运营中断或影响用户体验。
业务可观测性工具通常会提供仪表板和可视化工具，以直观的格式呈现复杂数据。热图和数据流程图等可视化工具可以帮助团队快速评估 IT 系统和业务目标的进展情况。
警报是由特定状况或阈值触发的自动通知。许多可观测性解决方案甚至还提供智能（人工智能驱动的）警报机制，可以区分严重事件和轻微异常，减少警报疲劳并帮助业务和 IT 团队专注于最具影响力的问题。
业务可观测性使企业能够获得细化的、可操作的洞察分析，了解如何优化 IT 环境和运营，同时支持业务流程。它在多种用例中都展现出极高的价值，包括：
将技术和运营信号与业务 KPI（如每位用户的平均收入）直接挂钩，帮助团队近乎实时地识别障碍和创收机遇。
以流媒体服务为例。业务可观测性工具可以将流媒体质量和用户行为数据与变现指标（如订阅终身价值和广告营收）相关联，从而规划针对性的解决方案或优惠活动。
如果营销团队发现：在营销支出和内容排期不变的情况下，每月用户流失率有所上升，那么借助可观测性工具，他们就能进一步观察到播放与启动延迟也同步增加。因此，观看时间也会随之减少。
为了解决这一问题，运营团队可以调整受影响地区和设备的内容分发网络 (CDN) 路由，以减少视频缓冲和启动延迟。随着时间的推移，该团队可能会观察到平均观看时间增加，用户流失率明显下降，而定期订阅营收也会随之增加。
使用可观测性解决方案，管理人员可以跟踪库存水平、订单处理和流动以及供应商发货，从而在库存生命周期的每个阶段实现端到端的可见性。
假设一家玩具制造商将基于云的可观测性系统与其 ERP 和仓库管理系统相集成。每个产品和每批货物都使用 RFID 标签进行跟踪，并通过采购、仓库和销售团队均可访问的集中式仪表板实时更新。
在某位“网红”发布该公司最新假日玩具的相关视频后，可观测性平台检测到多个仓库的库存水平正在迅速下降。该平台会立即提醒采购团队向供应商下达加急订单，并将库存从距离最近且有盈余的仓库调拨至需求热点区域。
该系统还可以利用预测性分析提前几天预测缺货情况，将实时销售速度与供应链交货时间相关联，帮助生产团队在需求维持高位的情况下优先生产新的玩具。
为了在购物旺季解决电子商务网站中购物车弃置的问题，IT 运营 (ITOps) 团队可以借助业务可观测性工具，在数据库查询或第三方 API 超过延迟阈值时推送通知。
触发警报后，可观测性平台会分析关键指标并运行分布式跟踪，跟踪从产品发现到订单确认的完整购买旅程，以跟踪各阶段的延迟。该工具还可以提供性能问题和潜在营收影响的可视化信息。
如果数据分析发现延迟问题源于 API 性能不佳，系统会为 IT 人员提供负载均衡和缓存建议。例如，它可能会建议 IT 团队将数据流量重新分配至可用服务器，以确保服务器负载均衡。
目前，许多可观测性工具甚至可以分析类似网络事件的历史监控数据，并预测部分事件（例如“黑色星期五”购物热潮）将导致特定地区的 API 过载。然后，该平台会提示 IT 人员主动重新配置后端服务器，以便在假日季有效分配 API 流量，从而解决速度迟缓的 API，以免其影响用户体验。
