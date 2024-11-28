如何制定成功的业务连续性战略

业务连续性和灾难恢复 (DR) 都是构成战略危机管理核心的战略性流程。这两个术语密切相关，通常可以互换使用，它们可以组合成一种被称为业务连续性灾难恢复 (BCDR) 的措施，有助于组织在灾难发生后恢复正常运营。 不过，有几个关键差异值得关注。

业务连续性规划往往侧重于组织应对各种威胁的准备情况。 业务连续性计划 (BCP) 通常会详细列出步骤，以确保核心业务功能在中断之前、期间和之后的运行状况。

另一方面，灾难恢复计划 (DRP) 侧重于在事件发生时保护数据、基础设施和 IT 系统的方法。 DRP 通常包含针对弹性 IT 技术的建议、详尽的最佳实践清单，以及为最大限度减少事件造成的数据丢失和业务中断而应采取的重要行动。