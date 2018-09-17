打造 AI 团队：企业需要的各种角色

人工智能 (AI) 不仅关乎框架、数据源和数据管道，还关乎到人。企业在开展 AI 项目时，如果能得到高层领导的支持，并在关键 AI 岗位上拥有合适的人才，那么成功的机会就会大大增加。

您最了解自己的业务，并且有能力为贵公司做出正确选择。为了助力规划您的 AI 之旅，IBM 就 AI 团队中应配备的人员提出了以下建议。我们的经验表明，应该填补这些特定职位，以便让项目获得支持并创建成功的解决方案。