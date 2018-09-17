打造 AI 团队：企业需要的各种角色

人工智能 (AI) 不仅关乎框架、数据源和数据管道，还关乎到人。企业在开展 AI 项目时，如果能得到高层领导的支持，并在关键 AI 岗位上拥有合适的人才，那么成功的机会就会大大增加。
您最了解自己的业务，并且有能力为贵公司做出正确选择。为了助力规划您的 AI 之旅，IBM 就 AI 团队中应配备的人员提出了以下建议。我们的经验表明，应该填补这些特定职位，以便让项目获得支持并创建成功的解决方案。
成功实施 AI 的企业都得到了执行高层对这项新技术的大力支持。高级管理层发起人可以发挥积极作用，确保 AI 项目符合公司战略。执行发起人负责获得启动资金，并且可以与您的解决方案提供商合作担任项目总监。
担任此角色的人员有时被称为认知解决方案架构师，负责在手头的 IT 框架和系统内实现整套机器学习和深度学习模型的运行。和数据科学家一样，系统架构师对这些模型及其应用有扎实的了解，但更偏重于系统导向。此外，他们还需要从运营角度了解贵公司的业务。
机器学习模型的输出价值高度依赖数据质量、深度与广度。确保数据质量，意味着数据工程师角色对 AI 成功至关重要。数据工程师负责定义并实现数据与整体 AI 架构的集成。鉴于角色复杂性，建议采用团队协作模式。数据工程师需掌握 SQL/NoSQL 等数据平台技能。
数据科学的核心是深入了解数据，提取具有可行性的信息，助力做出业务决策。数据科学家通常拥有广泛的科技背景，往往持有科学、科技、工程和数学 (STEM) 领域的学位。这份工作要求应聘者具备数学能力和编码技能，以及批判性思维和问题解决能力。
开发、质量保证和运营工程师（统称为开发运维）是具备应用开发与部署经验的复合型人才。开发运维工程师与架构师、开发人员、数据工程师和数据科学家合作，确保解决方案的推出和管理。
业务分析师会使用数据科学模型的结果，往往充当着业务用户和机器学习团队之间的“翻译”。例如，业务分析师可能会与营销团队合作，了解该团队对目标客户的需求，然后与机器学习团队合作，指导他们的工作。
在许多公司中，这些核心 AI 角色可以通过教育和培训现有员工以及根据需要招聘其他员工来填补。员工可能还需要帮助，以将机器学习成果融入日常工作。除实践经验外，还可通过面授课程和在线课程相结合的方式开展员工教育。建议聘请经验丰富的专家，由其指导员工实施首个用例。
IBM 提供涵盖咨询服务、培训、工具、平台与支持的端到端解决方案，助力企业任何阶段的 AI 征程。IBM Power Systems 提供含内置 GPU 加速服务器的 AI 平台组合，助力快速实现 AI 部署与洞察发掘。
立即准备推进您的 AI 进程，获取更多 IBM Power Systems 相关信息。
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。
通过使用 AI，IBM Concert 可揭示有关运营的重要洞察分析，并提供特定于应用程序的改进建议。了解 Concert 如何推动您的业务向前发展。