构建 NLP 模型：从开箱即用模型到定制化模型

当用例包含特定行业术语时，预训练模型可能只能满足部分需求。在不同的行业中，某些实体（人、地点、事件等）会有不同的含义，开箱即用的模型可能无法根据上下文捕捉到这些细微差别。例如，“premium”一词可能是指高端产品系列，也可能是指购买保险单时所支付的费用。在澳大利亚，支付的保险费用也被称为“cover”（保险保障）。

定制化模型可以接受训练，以便能够根据特定用例和行业领域来理解潜在的细微差别、含义和关系。如上所述，您可以告诉模型“premium”一词在您的业务领域中的含义。定制化模型可以通过多种方式构建，即使不是数据科学家或软件开发人员也能构建。借助无代码工具，您只需具备相应的专业领域知识即可。主题专家 (SME) 将定义模型中的重要信息，上传文档进行训练，然后选择这些文档中的具体示例（通常称为标注）。

您在文档上创建的标注为系统提供了具体示例，可作为模型学习的“标准答案”。无论是定义要从文档中提取的特定实体，还是定义它们之间的关系，在经过训练后，模型都将得到改进，这有助于确保模型的有效性。