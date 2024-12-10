IBM 发布的《2024 年可持续发展准备工作状态报告》考察了来自 9 个国家或地区 15 个行业的 2790 多名企业领导者的反馈，揭示了组织为应对各种可持续发展问题需要做哪些准备工作。受访者将气候适应性视为“最关键的可持续发展问题”。

受访者需要回答 30 多个与气候风险和企业责任相关的调查问题，涵盖战略、财务、监管和合规问题。研究发现，大多数组织都了解减轻气候风险对保护资产和推进运营的必要性。

关于企业能够而且应该如何开展这项重要工作，IBM 有着清晰的认识。例如，制造商可以使用历史天气数据和 AI 来预测供应链可能出现的中断。农业组织还可以使用相同的工具来预测干旱、疾病和其他气候相关挑战。