企业在为新的一年做准备之际，不能忽视 2024 年的重要经验教训：气候适应性和企业成功正在融为一体。在美国，天气灾害每年会造成 1500 亿美元的损失，气候变化预计将造成 美元的损失。这些意外成本已经已经开始影响组织的运营方式。最成功的企业也会未雨绸缪。
从确保收集正确的运营数据，到投资有助于预测天气模式的科技，企业可以通过更多方式进一步增强自身的气候适应性。
IBM 发布的《2024 年可持续发展准备工作状态报告》考察了来自 9 个国家或地区 15 个行业的 2790 多名企业领导者的反馈，揭示了组织为应对各种可持续发展问题需要做哪些准备工作。受访者将气候适应性视为“最关键的可持续发展问题”。
受访者需要回答 30 多个与气候风险和企业责任相关的调查问题，涵盖战略、财务、监管和合规问题。研究发现，大多数组织都了解减轻气候风险对保护资产和推进运营的必要性。
关于企业能够而且应该如何开展这项重要工作，IBM 有着清晰的认识。例如，制造商可以使用历史天气数据和 AI 来预测供应链可能出现的中断。农业组织还可以使用相同的工具来预测干旱、疾病和其他气候相关挑战。
尽管企业领导者认识到了建立气候适应型运营的重要性，但他们的雄心壮志与他们的实际行动还不匹配。根据 IBM 的报告，只有 50% 受访领导者认为自己已准备好应对破坏性日益加剧的气候风险。在增强气候适应性方面，高级管理层比副总裁和总监更加乐观：67% 的受访高管认为他们在气候适应性方面采取了积极主动的措施，而基层决策者中的这一比例仅为 56%。
通过对相关研究的分析可以清楚地看出，各组织都明白提升气候适应性势在必行。然而，行动起来却困难重重。他们可以采取的一种方法是投资前面提到的那些数据和人工智能驱动的工具和应用程序。欧洲营养品公司 dsm-firmenich Animal Nutrition & Health 就是这么做的。他们使用 IBM Environmental Intelligence 来预测农作物中的真菌毒素污染，每年为农业行业节省数百万欧元。这些用来预测和预防危险真菌生长的数据也可以用于预测和应对干旱和洪水等极端天气事件。此类技术旨在为用户提供易于获取的天气、气候和运营数据，以便他们更好地为飓风或山洪等紧急情况做好准备，同时便于管理由此带来的一些风险和成本。
最终，组织可以投资合适的工具并利用关键洞察分析，帮助建设更具气候适应性的运营，正面应对这一关键可持续发展问题。
