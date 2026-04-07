构建人工智能驱动的销售技术栈

现代销售团队面临诸多挑战：大量的客户互动、分散在各平台的海量客户数据、对个性化服务日益增长的需求。当然，还有无处不在的压力——贴近客户并达成更多交易。
但正如 AMP Creative 创始人兼首席执行官 Morgan Ingram 近期在 IBM AI in Action 播客中指出的那样，目前大多数销售代表的有效销售时间仅占约 27%。“他们做的大部分事情都是行政事务，”他说。“这就好比，你雇人来销售，结果他们却没在销售。”
为改变这一现状，越来越多的销售领导者已采取大规模 AI 和自动化举措——考虑到麦肯锡报告称销售仍是企业通过 AI 直接增加收入最可靠的领域之一，这笔投资很可能获得回报。
然而，随着销售软件和应用程序激增，技术无序扩张也随之而来。市场营销与销售团队难以在不同系统间同步数据与工作流程。根据 IBM 商业价值研究院的数据，如今平均技术组合已增长至九种工具——这一数字在过去两年间增加了两种。
经过深思熟虑设计的人工智能驱动销售技术栈所发挥的作用不止于帮助销售代表完成业绩指标。它将庞杂的基础设施化繁为简，形成一个互联互通的生态系统：重复任务自动运行，可行情报实时浮现，销售代表得以专注推进交易。当合适的工具连接起来并协同工作时，绩效提升会在整个销售漏斗中叠加产生。
关键在于？稳健的人工智能驱动销售技术栈能让企业将人工智能计划从“试点炼狱”中释放出来，并持续改进从客户拓展到达成交易的各个环节。
在销售组织内部，技术栈是指一个组织用于管理、自动化及优化其整个收入流程的软件、赋能平台及其他工具的集成组合。销售技术栈涵盖销售周期的每一个阶段，从识别潜在客户与初期接触到关系追踪、内容管理及收入预测。
最优秀的技术栈并非孤立工具的简单集合，而是创建一个数据可在系统间自由流动的互联生态系统。一套凝聚且数据驱动的销售工具组合能够随时提供销售管道的统一视图。
将 AI 融入销售技术栈能够实现前沿技术的更无缝集成，尤其在众多企业寻求简化其营销与销售基础设施之际。据麦肯锡称，半数 AI 高绩效企业打算运用 AI 变革其业务，且大多数企业正围绕该技术全面重新设计工作流程。鉴于 AI 在销售流程中的普及速度之快，优先部署智能系统对于销售部门实现长期价值至关重要。
像 Salesforce 和 Hubspot 这样的 CRM 系统通常是销售技术栈中的核心节点。它们将客户联系信息与账户数据存储于一处，追踪互动数据，并作为收入团队的“单一可信信息源”。当今部分经过 AI 增强的 CRM 能够主动对潜在客户进行评分、标记存在风险的交易、自动创建报价单并生成预测。其中大多数以软件即服务 (SaaS) 的形式提供。
潜在客户挖掘与情报分析工具有助于销售代表研究目标客户并确定其优先级。这些平台有助于捕捉并分析意图信号，无论该信号源自企业自身的客户信息还是第三方数据提供商。借助企业特征数据和技术特征数据，部分工具能够自动丰富每一条潜在客户记录。销售团队也越来越多地使用 AI 开发潜在客户，并将合格的商机路由至合适的代表。
销售互动平台能够协调跨电子邮件、电话、LinkedIn 等社交媒体渠道以及短信的多渠道客户接触。AI 可以优化发送时间或建议下一步最佳行动。该技术还擅长大规模个性化消息传递，确保无任何潜在客户被遗漏。在整个销售技术栈中，自动化功能还有助于安排会议、提供跟进提醒以及转录对话内容。
会话智能工具运用 AI 对销售通话及会议进行通话录音、转录与分析——从中揭示关键信号，如风险或后续步骤，帮助销售代表掌握每项行动的主动权。部分会话智能平台提供通话后建议，或根据会议内容自动安排后续跟进。这些工具还赋予整个销售管道广泛的可见性，使所有利益相关方始终保持协同一致。
人工智能驱动的提案与合同管理工具可在数分钟内生成带有动态定价的精确、个性化提案。它们还能追踪文件的客户互动情况并简化合同工作流程。这些销售技术通常与技术栈中的其他平台集成，可疏通后期阶段的瓶颈。它们还通过减轻销售团队的行政负担来提高生产力。
AI 智能体可依据设定目标代表销售代表自主采取行动。智能体还能调用外部工具或 API，这使其成为销售部门的强大资产。智能体式 AI 或许能在极少人工干预的情况下挖掘新客户、预约会议、更新 CRM 记录或执行多步骤的客户接触序列。根据 IBM 商业价值研究院的数据，83% 的高管预计 AI 智能体将基于运营指标和交易历史自主执行行动。
AI 助手是可嵌入销售工具中的交互式副驾驶。它们回答问题、呈现相关交易背景信息，并在通话期间提供实时指导。
LLM 为电子邮件草拟、通话摘要以及基于聊天的助手提供支持。这些技术能够大规模理解并生成自然语言，使销售代表能在数秒内生成个性化的客户接触内容。
机器学习模型分析历史交易数据以预测未来结果、标记流失风险并建议下一步行动。随着摄入更多数据，它们会持续改进，使销售预测随着时间的推移愈发准确。
自然语言处理 (NLP) 引擎解析并解读非结构化的文本与语音。例如，它们可以从电子邮件和通话中提取情绪或意图。这为对话智能工具提供了动力，并帮助销售部门收集整个销售管道中的互动数据。
API 充当整个销售技术栈的连接纽带。它们使数据能够在 CRM、互动平台和情报工具之间流动——同时确保每个系统都保持最新状态。
RPA 处理基于规则的重复性任务，例如更新 CRM 字段或路由潜在客户。与 AI 相结合，RPA 能实现更复杂的自动化。
根据 IBM 研究，销售团队预计净推荐值 (NPS) 将从 2024 年的 16% 提升至今年（2025 年）的 51%，这在很大程度上由 AI 驱动的互动与支持所推动。AI 使响应时间更快、客户接触更具相关性、互动更个性化。至关重要的是，它减轻了销售代表的行政负担，使他们能够与潜在客户建立信任，并专注于现场的关系建立。
将手动数据录入、跟进、日程安排及潜在客户挖掘等任务自动化，使销售代表能将更少时间花在常规工作上，并提高销售生产力。AI 与自动化还促进了人机协作伙伴关系，这种关系所能取得的成果远超任何一方单独行动。例如，销售赋能 AI 智能体可以在销售代表参加会议之前，自主提取相关案例研究并为其定制演示文稿，从而节省时间，并为其提供最贴切的研究资料。
AI 能在数千次互动中呈现模式，提供快速且可操作的洞察。例如，AI 工具可以识别哪些潜在客户最有可能转化、哪些信息最有可能引起共鸣，或者哪些交易最有可能陷入停滞——最终改进整个组织的决策质量。统一的技术栈能让数据在不同职能之间无缝流转，同时也能产生对组织销售及市场进入战略更全面的视角。
共享的客户关系管理 (CRM) 数据与集成的沟通工具帮助分散的团队保持步调一致。这消除了市场营销团队与销售团队之间的摩擦，并改善了买家体验。若干销售赋能平台优先考虑跨多个部门的实时可见性。当团队成员能够直观地获取所有相关信息时，他们就更有可能进行创新，并发现改善公司盈利状况的新途径。
在添加任何新工具之前，记录现有的销售策略及企业为实现该策略已部署的技术可能是有益的。这有助于销售经理及其他利益相关方识别冗余和未充分利用的平台。清晰的基线有助于防止购置功能重复的工具。
创建一条从潜在客户到成交的清晰旅程地图，使组织能够设计精确的技术栈。了解工作的实际流转方式，能够揭示 AI 与自动化可以在何处产生最大影响。选择着手进行大规模转型的组织，可能还会绘制部门内的技能与职位描述图谱，以了解随着 AI 工具的部署，角色可能会如何变化。
技术栈的强大程度取决于其连接程度。成功的组织通常优先考虑原生集成与 API，以使数据能够在平台间无缝流转。孤立的工具会造成数据孤岛，削弱可见性。例如，许多销售赋能平台提供的 Slack 集成功能超越了简单的提醒通知，能够主动标记交易风险或在 CRM 中触发工作流程。
当销售代表不得不在多个平台和服务之间来回切换时，这表明技术栈存在割裂。集中关键操作可提高生产力：例如，销售代表应能够在不跳转数十个标签页的情况下，记录通话、更新记录并发送跟进信息。
客户经理与销售开发代表 (SDR) 通常有不同的工作流程。与其强推一刀切的设置，不如根据每个角色配置仪表盘与 AI 工具。软件应被定位为执行特定工作。例如，一个 AI 智能体可能被设定为更新 CRM，而另一个则负责客户拓展。
自动化应当增强，而非取代真实的人际连接。“你必须思考，如果要引入 AI，你如何才能更具人性化，”Morgan Ingram 对 IBM 表示。一项最佳实践是将高管接触或复杂谈判等高接触时刻保留给合格的人工销售代表。另一项是确保 AI 工具能标记可能需要人工干预的风险场景，并将客户数据顺畅移交给合适的代表。
技术的价值仅取决于其被使用的方式。价值驱动型组织会投资于赋能培训、入职引导，并提供关于新工具的清晰文档。许多组织通常会指定内部推广先锋，以支持工具在整个团队中的采用。一些具备 AI 功能的工具可在平台内提供销售赋能培训，随需求变化提供定期的技能提升。
诸如使用率与采用率指标等衡量标准有助于追踪工具的使用情况，而 NPS 或 KPI 等预定义数值则用于衡量整体销售绩效。技术栈永远没有终点。理想情况下，它应被定期审计，并随销售团队共同演进。
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