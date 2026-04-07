构建人工智能驱动的销售技术栈

现代销售团队面临诸多挑战：大量的客户互动、分散在各平台的海量客户数据、对个性化服务日益增长的需求。当然，还有无处不在的压力——贴近客户并达成更多交易。

但正如 AMP Creative 创始人兼首席执行官 Morgan Ingram 近期在 IBM AI in Action 播客中指出的那样，目前大多数销售代表的有效销售时间仅占约 27%。“他们做的大部分事情都是行政事务，”他说。“这就好比，你雇人来销售，结果他们却没在销售。”

为改变这一现状，越来越多的销售领导者已采取大规模 AI 和自动化举措——考虑到麦肯锡报告称销售仍是企业通过 AI 直接增加收入最可靠的领域之一，这笔投资很可能获得回报。