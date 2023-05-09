标签
人工智能

破解黑匣

watsonx.governance 徽标

众所周知，人工智能 (AI) 已取得进步，从而跨越实验时代成为很多组织的业务关键型工具。如今，AI 提供了巨大的机会，可将数据转化为洞察分析和行动，以便通过实现突破性创新来帮助增强人类能力、降低风险并提高投资回报率。

尽管 AI 的承诺无法得到保证，而且实现它可能也并非易事，但采用已不再是一种选项，而是当务之急。在 IBM 最近的一项研究中，72% 的受访决策者表示：决定采用 AI 技术的企业有望获得巨大优势。那么，目前阻碍 AI 普及应用的因素是什么？

组织难以采用 AI 的主要原因有三个：对有效运行 AI 缺乏信心、风险与声誉管理方面的挑战，以及随着 AI 法规的不断增多进行相应的扩展。

对有效运行 AI 缺乏信心

很多组织在采用 AI 时遇到了困难。Gartner 的数据显示，54% 的模型停留在预生产阶段，因为缺少自动化流程来管理这些管道，并且需要确保这些 AI 模型是可信的。这是因为：

  • 无法访问正确的数据
  • 手动流程会引入风险，且难以扩展
  • 构建和部署模型会用到多个不受支持的工具
  • 平台和实践未针对 AI 进行优化

精心规划和执行的 AI 应建立在可靠的数据之上，并借助自动化工具来提供透明且可解释的输出。要成功提供可扩展的企业 AI，就须使用专门用于构建、部署、监控和再训练 AI 模型的工具与流程。

AI 学院

AI 领域的信任、透明度和治理

AI 信任可以说是 AI 领域最重要的话题。这个话题会让人不知所措，也是情理之中的事情。我们将解析幻觉、偏见和风险等问题，并分享以合乎道德、负责且公平的方式采用 AI 的步骤。
转到视频集

管理风险与声誉方面的挑战

客户、员工和股东均期望组织负责任地使用 AI，同时政府也开始提出此要求。负责任地使用 AI 至关重要，尤其是因为越来越多的企业担心实施 AI 对其品牌可能造成的损害。我们也越来越多地发现，企业将社会与道德责任作为一项关键的战略要务。

随着不断增多的 AI 法规进行相应的扩展

随着 AI 法规的数量不断增加，负责任地实施和扩展 AI 成为一项日益严峻的挑战，尤其是对受不同要求约束的全球实体和金融服务、医疗保健和电信等受到严格监管的行业而言。不遵守法规可能会导致政府以监管审计或罚款的形式进行干预，从而导致股东和客户的不信任以及收入损失。

解决方案：IBM watsonx.governance

即将推出的 watsonx.governance 是一个总体框架，它使用一组自动化流程、方法和工具来帮助管理组织的 AI 使用情况。用于指导模型设计、开发、部署和监控的一致原则对于推动实现负责任、透明且可解释的 AI 至关重要。在 IBM，我们相信治理 AI 是每个组织的责任，而适当的治理将帮助企业构建负责任的 AI，从而更好地保护个人隐私。构建负责任的 AI 需要前期规划以及自动化工具和流程，而这些工具和流程均旨在推动实现公平、准确、透明且可解释的结果。

watsonx.governance 旨在帮助企业管理其政策、最佳实践和监管要求，并通过软件自动化解决与风险和伦理相关的问题。它可驱动人工智能治理解决方案，而无存在从当前数据科学平台进行切换所带来的过高成本。

此解决方案旨在包含开发一致、透明的模型管理流程所需的一切功能。由此产生的自动化功能可通过捕获模型开发时间和元数据、提供部署后模型监控并支持定制工作流程，来推动可扩展性和问责制。

watsonx.governance 建立在三项关键原则基础上，并可帮助满足组织在 AI 之旅中任意阶段的需求：

1. 生命周期治理：在任意位置和整个 AI 生命周期中大规模实施 AI 模型的监控、编目与治理功能

在整个 AI/ML 生命周期中自动捕获模型元数据，以便数据科学领导者和模型验证者能获得模型的最新视图。生命周期治理可让企业大规模运行和自动化 AI，并监控结果是否透明、可解释，以及减轻有害的偏见和偏差。通过识别 AI 的使用方式以及需要重新训练模型的方面，有助于提高预测的准确性。

2. 风险管理：通过自动化事实与工作流管理来管控针对业务标准的风险与合规性

大规模地识别、管理、监控和报告风险。利用动态仪表板来提供清晰、简洁且可定制的结果，从而支持强大的工作流程、增强协作，并帮助推动跨多个地区和地理位置的业务合规。

3. 监管合规：主动应对涉及当前与未来法规的合规问题

将外部 AI 法规转换为一组面向不同利益相关者的政策，而这些政策可自动执行以解决合规问题。用户可通过动态仪表板管理模型，而这些仪表板会跟踪既定政策与法规的合规状态。

准备好了解更多信息？

通过 IBM OpenPages 简化数据治理、风险管理和合规。详细了解 IBM 如何推动实现负责任的 AI (RAI) 工作流程

了解 IBM 专家的团队，他们可与您合作，在 AI 生命周期的所有阶段快速大规模构建值得信赖的 AI 解决方案。

 

作者

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM
