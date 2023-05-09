众所周知，人工智能 (AI) 已取得进步，从而跨越实验时代成为很多组织的业务关键型工具。如今，AI 提供了巨大的机会，可将数据转化为洞察分析和行动，以便通过实现突破性创新来帮助增强人类能力、降低风险并提高投资回报率。
尽管 AI 的承诺无法得到保证，而且实现它可能也并非易事，但采用已不再是一种选项，而是当务之急。在 IBM 最近的一项研究中，72% 的受访决策者表示：决定采用 AI 技术的企业有望获得巨大优势。那么，目前阻碍 AI 普及应用的因素是什么？
组织难以采用 AI 的主要原因有三个：对有效运行 AI 缺乏信心、风险与声誉管理方面的挑战，以及随着 AI 法规的不断增多进行相应的扩展。
很多组织在采用 AI 时遇到了困难。Gartner 的数据显示，54% 的模型停留在预生产阶段，因为缺少自动化流程来管理这些管道，并且需要确保这些 AI 模型是可信的。这是因为：
精心规划和执行的 AI 应建立在可靠的数据之上，并借助自动化工具来提供透明且可解释的输出。要成功提供可扩展的企业 AI，就须使用专门用于构建、部署、监控和再训练 AI 模型的工具与流程。
客户、员工和股东均期望组织负责任地使用 AI，同时政府也开始提出此要求。负责任地使用 AI 至关重要，尤其是因为越来越多的企业担心实施 AI 对其品牌可能造成的损害。我们也越来越多地发现，企业将社会与道德责任作为一项关键的战略要务。
随着 AI 法规的数量不断增加，负责任地实施和扩展 AI 成为一项日益严峻的挑战，尤其是对受不同要求约束的全球实体和金融服务、医疗保健和电信等受到严格监管的行业而言。不遵守法规可能会导致政府以监管审计或罚款的形式进行干预，从而导致股东和客户的不信任以及收入损失。
即将推出的 watsonx.governance 是一个总体框架，它使用一组自动化流程、方法和工具来帮助管理组织的 AI 使用情况。用于指导模型设计、开发、部署和监控的一致原则对于推动实现负责任、透明且可解释的 AI 至关重要。在 IBM，我们相信治理 AI 是每个组织的责任，而适当的治理将帮助企业构建负责任的 AI，从而更好地保护个人隐私。构建负责任的 AI 需要前期规划以及自动化工具和流程，而这些工具和流程均旨在推动实现公平、准确、透明且可解释的结果。
watsonx.governance 旨在帮助企业管理其政策、最佳实践和监管要求，并通过软件自动化解决与风险和伦理相关的问题。它可驱动人工智能治理解决方案，而无存在从当前数据科学平台进行切换所带来的过高成本。
此解决方案旨在包含开发一致、透明的模型管理流程所需的一切功能。由此产生的自动化功能可通过捕获模型开发时间和元数据、提供部署后模型监控并支持定制工作流程，来推动可扩展性和问责制。
watsonx.governance 建立在三项关键原则基础上，并可帮助满足组织在 AI 之旅中任意阶段的需求：
在整个 AI/ML 生命周期中自动捕获模型元数据，以便数据科学领导者和模型验证者能获得模型的最新视图。生命周期治理可让企业大规模运行和自动化 AI，并监控结果是否透明、可解释，以及减轻有害的偏见和偏差。通过识别 AI 的使用方式以及需要重新训练模型的方面，有助于提高预测的准确性。
大规模地识别、管理、监控和报告风险。利用动态仪表板来提供清晰、简洁且可定制的结果，从而支持强大的工作流程、增强协作，并帮助推动跨多个地区和地理位置的业务合规。
将外部 AI 法规转换为一组面向不同利益相关者的政策，而这些政策可自动执行以解决合规问题。用户可通过动态仪表板管理模型，而这些仪表板会跟踪既定政策与法规的合规状态。
准备好了解更多信息？
通过 IBM OpenPages 简化数据治理、风险管理和合规。详细了解 IBM 如何推动实现负责任的 AI (RAI) 工作流程。
了解 IBM 专家的团队，他们可与您合作，在 AI 生命周期的所有阶段快速大规模构建值得信赖的 AI 解决方案。
借助 IBM watsonx.governance 随时随地治理生成式 AI 模型，并在云端或本地进行部署。
了解人工智能治理如何能帮助增强员工对 AI 的信心、加速采用和创新并提高客户信任。
借助 IBM Consulting，为《欧盟 AI 法案》做好准备并制定负责任的人工智能治理方法。