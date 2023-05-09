即将推出的 watsonx.governance 是一个总体框架，它使用一组自动化流程、方法和工具来帮助管理组织的 AI 使用情况。用于指导模型设计、开发、部署和监控的一致原则对于推动实现负责任、透明且可解释的 AI 至关重要。在 IBM，我们相信治理 AI 是每个组织的责任，而适当的治理将帮助企业构建负责任的 AI，从而更好地保护个人隐私。构建负责任的 AI 需要前期规划以及自动化工具和流程，而这些工具和流程均旨在推动实现公平、准确、透明且可解释的结果。

watsonx.governance 旨在帮助企业管理其政策、最佳实践和监管要求，并通过软件自动化解决与风险和伦理相关的问题。它可驱动人工智能治理解决方案，而无存在从当前数据科学平台进行切换所带来的过高成本。

此解决方案旨在包含开发一致、透明的模型管理流程所需的一切功能。由此产生的自动化功能可通过捕获模型开发时间和元数据、提供部署后模型监控并支持定制工作流程，来推动可扩展性和问责制。

watsonx.governance 建立在三项关键原则基础上，并可帮助满足组织在 AI 之旅中任意阶段的需求：

1. 生命周期治理：在任意位置和整个 AI 生命周期中大规模实施 AI 模型的监控、编目与治理功能

在整个 AI/ML 生命周期中自动捕获模型元数据，以便数据科学领导者和模型验证者能获得模型的最新视图。生命周期治理可让企业大规模运行和自动化 AI，并监控结果是否透明、可解释，以及减轻有害的偏见和偏差。通过识别 AI 的使用方式以及需要重新训练模型的方面，有助于提高预测的准确性。

2. 风险管理：通过自动化事实与工作流管理来管控针对业务标准的风险与合规性

大规模地识别、管理、监控和报告风险。利用动态仪表板来提供清晰、简洁且可定制的结果，从而支持强大的工作流程、增强协作，并帮助推动跨多个地区和地理位置的业务合规。

3. 监管合规：主动应对涉及当前与未来法规的合规问题

将外部 AI 法规转换为一组面向不同利益相关者的政策，而这些政策可自动执行以解决合规问题。用户可通过动态仪表板管理模型，而这些仪表板会跟踪既定政策与法规的合规状态。

准备好了解更多信息？

通过 IBM OpenPages 简化数据治理、风险管理和合规。详细了解 IBM 如何推动实现负责任的 AI (RAI) 工作流程。

了解 IBM 专家的团队，他们可与您合作，在 AI 生命周期的所有阶段快速大规模构建值得信赖的 AI 解决方案。