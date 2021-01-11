区块链重塑保险价值链

保险业的核心建立在“发生损失时给予赔付”的法律承诺之上。信任是这一承诺的基石。然而，消费者对保险供应商的信任度仅处于平均水平。 IBM 商业价值研究院 (IBV) 于 2020 年 5 月至 7 月对全球 34 个国家的 1100 位商业保险高管进行了调研，并额外调查了 9 个国家的 10,061 位保险客户。关于客户信任度的结果非常显著：42% 的客户不完全信任其保险公司。提升客户信任度必须成为保险 业的首要任务。区块链技术有助于弥补这种信任赤字。
许可 区块链本质上采用分布式账本技术——这是一种由复制数据组成的点对点网络，无需中央管理节点。当需要将事件记录到区块链时，每个节点会验证交易，若所需节点对结果达成一致（共识），则每个节点将该交易数据记录到各自的账本副本中。 区块链技术还能确保数据不可篡改，即无法以任何方式修改。
区块链是多种技术的融合体——包括点对点网络、密码学、信息安全、 智能合约 等。区块链网络中的共识机制、数据复制与不可篡改性，赋予了记录可信交易的能力，从而提供来源可溯与全程可追踪的特性。
区块链能提供更便捷公正的理赔处理与结算服务；同时有助于优化欺诈管理，实现高效透明的承保流程；并简化客户准入流程。我们此前的博客已详述区块链构成要素及企业如何借此拓展网络并获取竞争优势。
保险业正经历深刻变革，新进入者正运用区块链、IoT、AI 等技术重新定义客户保险体验。这些创新服务长期来看极有可能颠覆传统参与者。现有企业凭借其长期积累的客户资源、深厚行业知识，以及来自其业务流程、价值链伙伴与竞争环境的相关数据，相对新入局者具有显著优势。
通过不可篡改的透明度与共同目标基础，解锁全新商业价值。让智能技术发挥实际效能。
为更深入理解客户并获取其行为洞察， 企业需要访问可信的客户数据。由多家保险公司组成的联盟可借助区块链技术，利用可信业务网络的平台优势与伙伴关系红利。基于区块链的 TIPP 模式，有助于应对挑战并变革保险价值链内的流程。
通证提供了一种在区块链中以数字形式代表资产的机制。该数字资产可代表任何实体资产甚至协议，并能在参与者间进行交易。通证通过允许参与者持有高价值资产的份额并推动新型商业模式，实现了生态系统的扩展。通证使得传统保险价值链得以解构，从而使风险定价、转移和管理能够由一组独立服务提供商完成，无需依赖中央机构。
可信身份是所有系统的核心，区块链网络更是如此。保险业受到严格监管，参与者必须遵循了解客户 (KYC) 规则及反洗钱 (AML) 合规要求。区块链网络提供的去中心化身份将为生态系统内的客户和合作伙伴带来更高层级的信任。在去中心化身份系统中，客户隐私信息被本地存储，区块链网络则提供客户与保险公司之间的数据交换框架。这将反过来加速客户准入流程，因为每家保险提供商无需重复执行 KYC。保险网络中的去中心化身份还能确保在发生数据泄露时减少受攻击面。
区块链网络中的溯源功能为参与者提供网络内交换资产与服务不可篡改的记录。智能合约可将纸质合同转化为可编程代码，帮助自动化理赔处理并为所有相关参与方计算保险责任。传统理赔流程涉及多个手动步骤：客户需在线或通过电话向保险公司通报事件。当某地区发生大规模自然灾害时，地理算师往往难以应对海量理赔案件。查勘员的调配成为整个理赔流程的瓶颈。借助可信数据的可用性，区块链可通过智能合约自动执行部分步骤，从而加速理赔处理。
平台是通过建立基础设施以促进两个或多个相互依赖群体间交换的商业模型，从而创造价值。平台常成为多行业的颠覆性力量，其商业与运营模式能获得决定性的竞争优势。根据 IBV 全球高管调研报告显示，采用平台商业模式的企业市值可高达其营收的八倍。
保险公司已日益意识到行业面临的颠覆性变革，并开始投资构建保险平台以做好准备。超过四分之三的 IBV 调研受访者认同区块链平台正在颠覆传统保险价值链。平台能帮助保险公司触达更多客户、提供创新差异化产品、融入增值合作伙伴生态系统，从而提升收入。同时，平台可通过淘汰遗留系统来改善成本结构，进而增强灵活性。最终，平台将驱动创新并培育创新思维模式。
保险科技行业正探索获取新型数据流的途径，以期为客户提供创新解决方案。传感器与互联设备 (IoT) 的普及能产生海量数据，这些数据可通过人工智能进行分析。这些设备产生的信息可转化为关键洞察，对新产品开发至关重要。
基于区块链的平台能进一步增强网络中数据收集的可信度，并对客户数据的使用方式提供透明保障。这种数据使用机制的可信度可能促使客户将数据货币化，授权给网络中的其他参与方使用。由于在数据质量与使用层面建立了系统性的信任机制，区块链平台有助于简化的实施与推广。
借助基于区块链的解决方案，组织能够获取其生态系统内海量的交互可信数据。从这些数据中提取的洞察价值，对于构建新产品及制定定价策略具有极高价值。基于区块链的网络有助于为企业构建可信市场，在提供数据安全保障的同时，拓展所有参与者的生态系统，使保险生态中的客户、经纪人、再保险公司、销售方、银行及监管机构都能实现互联互通。
通过保险行业的云技术和 AI 技术获得竞争优势，并改善投保人体验。
利用 IBM® Cloud Paks 加速 AI 发展。
利用 IBM 的 AI 保险聊天机器人提供更优质的客户体验。