区块链重塑保险价值链

保险业的核心建立在“发生损失时给予赔付”的法律承诺之上。信任是这一承诺的基石。然而，消费者对保险供应商的信任度仅处于平均水平。 IBM 商业价值研究院 (IBV) 于 2020 年 5 月至 7 月对全球 34 个国家的 1100 位商业保险高管进行了调研，并额外调查了 9 个国家的 10,061 位保险客户。关于客户信任度的结果非常显著：42% 的客户不完全信任其保险公司。提升客户信任度必须成为保险 业的首要任务。区块链技术有助于弥补这种信任赤字。

许可 区块链本质上采用分布式账本技术——这是一种由复制数据组成的点对点网络，无需中央管理节点。当需要将事件记录到区块链时，每个节点会验证交易，若所需节点对结果达成一致（共识），则每个节点将该交易数据记录到各自的账本副本中。 区块链技术还能确保数据不可篡改，即无法以任何方式修改。

区块链是多种技术的融合体——包括点对点网络、密码学、信息安全、 智能合约 等。区块链网络中的共识机制、数据复制与不可篡改性，赋予了记录可信交易的能力，从而提供来源可溯与全程可追踪的特性。

区块链能提供更便捷公正的理赔处理与结算服务；同时有助于优化欺诈管理，实现高效透明的承保流程；并简化客户准入流程。我们此前的博客已详述区块链构成要素及企业如何借此拓展网络并获取竞争优势。

保险业正经历深刻变革，新进入者正运用区块链、IoT、AI 等技术重新定义客户保险体验。这些创新服务长期来看极有可能颠覆传统参与者。现有企业凭借其长期积累的客户资源、深厚行业知识，以及来自其业务流程、价值链伙伴与竞争环境的相关数据，相对新入局者具有显著优势。