可组合 IT 架构由模块化、可复用的组件构成，便于组装与变更。因其专为持续演进而设计，该系统具备足够的灵活性以适应快速变化的业务需求，并拥有敏捷性以应对市场波动。



可组合架构使组织能够像搭积木一样组装和重组业务能力，实现了以往难以达到的可复用性与适应性水平。



在可组合架构中，主要涉及三类关键角色：

• 创建者与提供者：开发人员与 IT 专业人员通过 iPaaS 开发工作室设计、构建并展示基础构建模块（应用编程接口 (API)、事件与微服务）。

• 策展人： 架构师与资深 IT 专业人员定义、治理并维护可复用资产目录。他们可通过 iPaaS 目录或市场确保 API、事件与微服务的可发现性、安全性与合规性。

• 组合者：业务技术专家（业务线专家、业务分析师、数据科学家及领域专家）理解其领域的特定需求与流程。他们借助直观的低代码或无代码工具，将业务能力组装成采用 iPaaS 工作流的新应用。



实现可组合性需要有意且战略性的投入。虽然底层技术不断发展，但面向服务的架构 (SOA) 的基本原则至今仍至关重要。这些原则包括标准契约、松耦合与抽象化。它们也有助于确保可组合架构的软件组件能够无缝交互，而不会形成脆弱的依赖关系。

