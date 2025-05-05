人工智能 计算和服务器 IT 自动化

国际数据公司 (IDC) 预测，到 2028 年，应用环境将变得更加复杂。这种复杂性将源自多方面——无控制的增长、多样化的技术、分散的采用、孤立的部门以及冗余的系统。这一现状对企业业务与 IT 领导者提出了关键挑战：我们应如何在不陷入难以管理、互不关联的系统无序蔓延的前提下，充分利用新型应用创新的潜力？

迈向混合云、多云环境以及整合人工智能的旅程，取决于两大要素——数据的无缝流动与多样化应用的高效交互。然而，对许多组织而言，当前现实与这一理想相去甚远。

数十年的点对点集成以及孤立、临时的解决方案，造成了连接混乱：错综复杂的定制连接网络脆弱不堪，难以维护，演进成本高昂。

这种割裂的环境催生了自动化孤岛，阻碍了敏捷性，并推高了运营成本，实质上已成为创新的掣肘。许多组织正受困于缺乏茁壮成长所需的互操作性的单体系统。

解决之道在于拥抱架构思维的根本转变：转向可组合系统，并借助混合集成平台即服务 (iPaaS) 的战略部署来提供动力。

可组合架构的模块化革命

可组合 IT 架构由模块化、可复用的组件构成，便于组装与变更。因其专为持续演进而设计，该系统具备足够的灵活性以适应快速变化的业务需求，并拥有敏捷性以应对市场波动。

可组合架构使组织能够像搭积木一样组装和重组业务能力，实现了以往难以达到的可复用性与适应性水平。

在可组合架构中，主要涉及三类关键角色：
•    创建者与提供者：开发人员与 IT 专业人员通过 iPaaS 开发工作室设计、构建并展示基础构建模块（应用编程接口 (API)、事件与微服务）。
•    策展人 架构师与资深 IT 专业人员定义、治理并维护可复用资产目录。他们可通过 iPaaS 目录或市场确保 API、事件与微服务的可发现性、安全性与合规性。
•     组合者：业务技术专家（业务线专家、业务分析师、数据科学家及领域专家）理解其领域的特定需求与流程。他们借助直观的低代码或无代码工具，将业务能力组装成采用 iPaaS 工作流的新应用。

实现可组合性需要有意且战略性的投入。虽然底层技术不断发展，但面向服务的架构 (SOA) 的基本原则至今仍至关重要。这些原则包括标准契约、松耦合与抽象化。它们也有助于确保可组合架构的软件组件能够无缝交互，而不会形成脆弱的依赖关系。

可组合资产、目录与组合能力：现代 IT 敏捷性的三大支柱

要构建真正的可组合架构，组织需要三大关键要素，这些均可由现代混合 iPaaS 提供支持：
•     可组合资产：这些资产是由开发人员和 IT 专业人员利用 iPaaS 开发工作室创建和维护的可复用构建模块（API、事件与微服务）。其关注点在于设计层面。
•     可组合目录：一个治理完善且易于发现的资产目录或市场至关重要。架构师和策展人借助 iPaaS 的目录功能，确保资产的可发现性，执行治理策略，并管理可组合组件的生命周期。此过程侧重于资产的发现与治理。
•     组合能力：此处正是实现效能的关键所在。业务技术专家依托 iPaaS 的工作流编排能力，可将预制功能拖放至无代码或低代码面板中，构建多步骤业务流程和应用。他们无需深入了解底层 API、事件或微服务的技术细节，即可编排复杂的工作负载。

设计上可组合，本质上事件驱动（或）事件驱动架构如何赋能可组合企业

事件驱动架构 (EDA) 是可组合性的关键赋能要素。在现代企业中，重要的业务时刻持续发生：采购订单接收、货物发运、新客户注册。这些事件正逐渐成为核心的业务语言。

EDA 使企业能够即时响应这些事件，触发立时的后端响应与变更。通过对跨职能的大量此类事件进行管理，组织可以实现更高水平的效率与响应能力。

前进之路在于接纳基于此类可复用组件（API、事件和微服务）的可组合架构。这些是业务技术专家可用于快速原型设计、测试和部署新系统与能力的基础构建模块。

试想一下，通过组合客户画像、订单历史和支持工单等预置 API，便能构建一个新的客户服务门户。这种敏捷性并非局限于单一行业；可组合性原则广泛适用于不同领域。诸多用例突显了这种方法的普适性。

AI 的兴起：智能集成架构师的新角色

集成领域存在巨大潜力：AI 可作为智能编排者深入每个阶段，从根本上重塑系统的连接与通信方式。

这并非简单地将 AI 附加于现有流程，而是将其深植于集成架构的肌理之中，为技术专家和业务用户共同解锁全新的生产力水平。

通过采用这种 AI 驱动的方法，组织能够为未来的 AI 进步铺平道路，为复杂的交互与智能自动化构建坚实基础。

试想 AI 自主整合多源数据的可能性，它能让不同技术能力的用户以惊人的便捷性构建、测试、部署和监控复杂连接。

展望 AI 智能体主导 API 管理的场景：智能发现现有接口、基于自然语言描述生成技术规范与底层代码——确保遵循治理策略，甚至自动创建并运行测试以保障 API 质量。

通过将 AI 全面应用于集成领域，并建立统一的 AI 服务管理控制点，组织可加速迈向 AI 驱动的未来，将连接性转变为推动创新与效率的动态智能引擎。

采用可组合架构的跨行业优势

银行业：  在竞争激烈的金融服务领域，快速完成客户入职流程至关重要。拥有可组合架构的银行能够通过编排可复用的账户管理服务、身份验证 API 和合规性检查，打造无缝的入职体验——这有助于显著缩短新客户的价值实现时间。

物流业： 以更低成本实现更快货物交付的能力，是物流行业永恒的追求。由订单处理、仓库管理和运输等模块化服务构建的可组合履约流程，使企业能够快速应对中断、优化路线并最终提升运输体验。该流程通常涉及整合各种数据交换接口与格式。

医疗保健： 提供超个性化护理需要对患者数据进行整体洞察。可组合架构能够整合来自不同来源（包括可穿戴设备）的数据。这种架构使医疗服务机构得以构建实时患者监护应用，并主动管理健康结果——从而打造更优的数字体验并简化内容管理。

随时随地开发，随时随地部署：应用开发的民主化

可组合架构赋能企业通过使用经过验证且可信赖的 API、事件和微服务，在自成一体的服务环境中构建下一代应用。一个简单的组合可能涉及将客户身份验证 API、产品库存 API 和支付处理 API 拖放到画布上，并将它们连接起来以创建一个新的电子商务应用。

其复杂性可根据具体的业务需求逐步增加，所有这些都由理解预期成果的业务技术专家进行编排，而无需深入技术细节。这些可组合系统的可扩展性是一个关键优势，使企业能够按需处理不断增长的工作负载。

最终，可组合性在保持必要治理的同时，实现了应用开发的民主化。这带来了全组织范围内更高的生产力，使 IT 专业人员和业务用户都能为构建和发展企业的数字化能力做出贡献。

其承诺是明确的：随时随地开发，随时随地部署，随需应变。随着组织日益依赖复杂的技术堆栈，可组合基础设施的互操作性和灵活性变得至关重要。敏捷、弹性且创新的企业，其未来无疑将是可组合的。

实现应用与数据的全面互联

