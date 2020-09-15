科技先驱幕后故事：对话 Martin Keen

“要是我对某件事充满热情，就总迫切想知道能不能把它用到自己的工作当中。” IBM 首席发明家 Martin Keen 拥有的专利数量已突破 200 项（跻身有史以来全球高产发明家前 200 名之列），主持编撰了不计其数的技术出版物，助力推出某热门开源项目，参与打造 Coursera 在线培训课程，此外还有诸多成就。凭借在大型机及企业计算等领域的专业造诣，马丁将个人志趣与工作深度融合，走出了一段颇具感召力的职业之路。而他的精彩之处不止于此：工作之余，他还是一名痴迷自酿啤酒的爱好者，目前正投身于一项"99 周酿造 99 款啤酒”的家酿挑战。

我有幸与 Martin 聊了聊他的工作内容，包括他是如何踏上发明之路的，以及当下最让他感到兴奋的技术是什么。以下是他的发言：

跟我聊聊你的技术背景吧。你认为自己的专业专长领域涵盖哪些技术？

我的职业生涯始于英国赫斯利实验室，正是在这里，我逐步深耕大型机、企业计算以及 CICS 系统等领域，打下了扎实的技术根基。我最初是一名企业顾问，帮助全球客户现代化其 CICS 工作负载。其中不少工作机会都在美国，这不仅让我体验到了在美国的生活，最终还为我赢得了长期定居当地的机会。我一直关注企业计算和 CICS 的最新动态，但我也参与了业务流程管理、数据管理和许多跨学科的广泛技能。

你是如何练就这种助力技术人员产出优质内容的本领的？

过去十五年间，我一直任职于 IBM Redbooks 团队，负责内容编撰相关工作。这份工作最初的职责，是召集各领域的技术专家，带领他们编撰深度技术导向的 Redbooks 系列出版物。过去十五年间，我们呈现技术内容的方式发生了显著变化,如今更侧重于打造篇幅更精炼、更易于受众理解吸收的技术内容形式，比如技术论文、博客文章以及线上视频教程。而我的工作乐趣，正是与技术专家携手，将专业的技术内容转化为条理清晰的技术叙事。

作为发明大师，你已经获得超过 200 项专利。你是如何踏上创新发明之路的？新想法又源于何处呢？

我是通过一位 IBM 发明大师朋友，才踏入专利创新领域的。当时我特别好奇，他是如何构思出那些前所未有的创新方案的。这在我看来简直是一项难如登天的任务。他半开玩笑地告诉我，想要打造创新点，秘诀就是将三样东西结合起来：预测性分析、社交媒体，再加上其他任何事物。后来有一天，我在和同事去吃午饭的路上聊起了这个思路，我们当即决定，就把预测性分析、社交媒体，还有餐巾纸结合起来试试看！具体做法是：通过预测性分析技术解析社交动态，判断某天有多少人会来办公室上班、多少人会居家办公，再根据这个预测结果，确定公司食堂当天需要摆放多少餐巾纸。这事听着有点荒唐，但我们后来发现，这个想法其实大有门道。我们随后将“餐巾纸”替换成了“VPN 连接”，由此发明了一套VPN 负载均衡系统，这也成了我的第一项专利。自那以后，我又陆续收获了多项专利成果。而每一项专利的诞生，都离不开与多位合作发明人的协同攻关。就如同在日常工作中我需要与各领域专家协作一样，创新发明最妙的地方，在于整合同事们各不相同的专业知识与实践经验，从而创造出独一无二的解决方案。

迄今为止你最喜欢的几项发明是什么？

我的发明集中在移动设备、大数据分析及企业现代化改造三大领域。其中不乏一些颇有意思的成果，比如虚拟现实中肢体动作的认知渲染技术。这项发明的灵感，源于我在一场 IBM 活动上结识了《星际迷航》VR 游戏的开发团队。但最具实际应用价值的，当属微流体智能鞋。这款鞋子的鞋底内置了微流体通道，可通过升降变化，借助触觉反馈为穿戴者指引行进方向。如果前方 30 英尺处需要左转，你的脚底就会感受到对应的方向提示。遇到陡坡？前方有斑马线？你也能先于视觉感知到路况变化。我研发过许多基于算法的分析类发明，但每当亲友问起我的专利成果时，我总会向他们提起这款智能鞋！

今年早些时候，你牵头推出了面向初学者的 COBOL 编程语言培训课程，该课程很快发展为一个广受欢迎的开源项目。从这次实践中，你收获的最大感悟是什么？

有些事情的走向，总是会超出你的所有预料。当时我受命牵头开发一套面向初学者的 COBOL 学习资料，计划以书籍和线上视频课程的形式发布。我们最初并没有抱太高的期待；毕竟，真的会有那么多渴望学习 COBOL 的新手程序员吗？我们先是在美国加州萨克拉门托开展了一期集训营，参与人员包括几名 IBM 员工，以及来自某政府客户和当地一所大学的学员。可集训才进行到一周，新冠疫情突然暴发，我们不得不中止线下活动、全员居家办公。就在我们转为远程模式推进项目的过程中，COBOL 突然成了新闻热点。当时大量存量系统急需 COBOL 程序员接手维护，比如承担着超负荷业务量的失业救济金申领系统。于是我们带着这套学习资料对接了开放大型机项目，对方建议我们将其改造为开源项目。项目在 GitHub 上线的那一周，我们的代码仓库就收获了 13 万次访问量。从那以后，这本教程历经了多轮修订，社区还自发编写并提议了多本全新配套教程。而我们的线上视频课程，也同样受到了极大的欢迎。

作为专家演讲系列的负责人，我想你应该有机会与 IBM 系统技术各领域的专家协作，比如混合云、z/OS 操作系统、存储技术、SAP HANA 数据库等方向。目前有哪些技术趋势最让你感到振奋？

参与这个视频系列项目的过程中，我结识了一群背景极其多元的专家，他们中既有自主游艇的研发人员，也有投身新冠疫情防控工作的技术从业者。抽象化技术的整体发展趋势最让我感到振奋，无论是 Docker 容器化技术、混合云架构，还是虚拟化技术，都属于这一范畴。如今，我们不再受限于自己所精通的底层硬件与技术。当下，一名应用开发人员即便对大型机的底层技术一无所知，也能编写企业级代码并将其部署到大型机之上。随着我们对底层硬件、编程语言、操作系统及物理部署位置的层层抽象，开发者的身份边界被打破，谁能开发什么类型的产品，也由此拥有了更为广阔的可能性。

最后，对于那些希望将个人热爱与技术职业发展相结合的人，你有什么建议呢？

人总是擅长做自己喜欢的事。我的热爱，确确实实塑造了我的职业轨迹。我痴迷于 VR 头盔、无人机这类科技产品，而这些爱好恰恰为我的专利申报提供了不少灵感。我同时也是一名狂热的 YouTube 视频创作者，平日里积累的拍摄与剪辑技巧，被我直接运用到了日常工作中，最终我也因此成为了团队的视频项目负责人。只要是自己热衷的事，我总会忍不住琢磨：能不能把它和工作结合起来？而这种思路，也推着我一步步去做那些自己真正热爱的工作内容。不过现在嘛，我还在琢磨：要是能把日常工作和酿啤酒这事儿也结合起来，那就完美了…… 本文为《技术先驱幕后访谈》系列内容之一。该系列栏目专访全球顶尖 IT 专家与架构师、杰出工程师，以及 AI、混合云、网络安全等领域的行业权威，带读者近距离了解他们如何借助 IBM IT 基础设施，助力全球企业实现业务成功。所谓“技术先驱”是指在工作中勇于创新、善于协作、秉持创造性思维的标杆人物；他们求知若渴，同时也是同辈眼中的榜样。了解更多信息，敬请关注。