成就 Microsoft Azure 专家的 5 本必读著作

Microsoft Azure 作为公有云平台，提供涵盖 PaaS（平台即服务）、IaaS（基础设施即服务）及 SaaS（软件即服务）的多元化解决方案。Azure 是增长最快的云业务，其营收增幅达 76%。它可广泛应用于分析、存储、虚拟计算、网络等领域。Azure 服务种类繁多，实际操作时容易令人困惑。
拥有合适的资源对于顺利完成 云迁移征程至关重要。以下精选指南将助您快速成为 Azure 专家。
《Microsoft Azure IaaS 实践指南：构建可扩展安全云解决方案的迁移策略》作者：Shijimol Ambi Karthikeyan
了解如何采用 Azure IaaS 并将本地基础设施迁移 至 Azure。本书遵循 Microsoft 的设计规范与最佳实践指南，通过 Azure IaaS 构建高可用、可扩展且安全的解决方案堆栈，为读者提供完整实施路径。
读完本书后，您将掌握如何将熟悉的本地架构组件映射至对应的云基础设施。
《21 天午餐时间学通 Azure》 作者：Iain Foulds
本指南将核心概念与关键任务分解为 21 节碎片化课程，配套案例解析、实践练习与实验操作，助您快速入门。
您将掌握基础技能，包括设置云虚拟机 (VM)、部署 Web 服务器及使用托管数据存储。 这本指南非常适合 Azure 零基础的初学者。
《动手实践 Azure 开发人员指南》作者：Kamil Mryzglod
《动手实践 Azure 开发人员指南》 将带领您深度探索 Azure 提供的多项 PaaS 服务，涵盖应用服务、函数计算与服务网格，并详细讲解如何轻松构建完整可靠的系统。
您将学会在基于 SQL/NoSQL 数据库、无服务器组件、消息队列及 Azure 认知搜索等引擎构建云解决方案时，最大化发挥技术能力。
《Microsoft Azure 从入门到精通个人指南》作者：Nate J
本书将指导您如何在 Azure 门户中配置虚拟网络、使用网络安全组以及在平台内启动虚拟机。同时详解如何在 Azure 平台中操作 SQL Database。
Microsoft Azure 的每个功能模块在书中均有详尽阐释，使其成为帮助您从 Azure 初学者蜕变为专家的卓越指南。
《精通 Microsoft Azure 身份与访问管理》作者：Jochen Nickel
本指南全面展示 Microsoft Azure 在身份与访问管理领域的优势。通过剖析身份即服务与 访问管理的功能性实践，您将完整把握 Microsoft 的战略布局。
阅读完毕后，您将深入掌握 Microsoft 信息保护技术体系。
