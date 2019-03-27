成就 Microsoft Azure 专家的 5 本必读著作

《Microsoft Azure IaaS 实践指南：构建可扩展安全云解决方案的迁移策略》作者：Shijimol Ambi Karthikeyan

了解如何采用 Azure IaaS 并将本地基础设施迁移 至 Azure。本书遵循 Microsoft 的设计规范与最佳实践指南，通过 Azure IaaS 构建高可用、可扩展且安全的解决方案堆栈，为读者提供完整实施路径。

读完本书后，您将掌握如何将熟悉的本地架构组件映射至对应的云基础设施。