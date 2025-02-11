稳健的风险管理框架的一个关键组成部分便是风险与控制自我评估 (RCSA)，这是一个系统化流程，可帮助金融机构识别、评估潜在风险并确定风险优先级。
通过定期开展 RCSA 演习，组织能够主动管理风险，确保合规并保护资产。生成式人工智能 (gen AI) 可以提高 RCSA 的效率和准确性，将 RCSA 流程从静态的检查清单转化为动态的、数据驱动的洞察分析。
RCSA 流程包含一个全方位的风险识别阶段，要求整合定量数据分析和定性洞察分析，以发现组织各个层面的潜在风险。该过程的一个重要成果是建立风险库，这是一个不断更新的动态资料库，其中包含已确定的风险及其来源和潜在影响。收集所有业务部门的意见，有助于确保实现全面的风险状况评估。
在确定风险后，要对风险进行评估，包括评估其严重性和可能性。组织应采用定量方法并结合专家给出的定性判断，对风险进行分类和优先排序。这种评估方式有助于确定哪些风险需要紧急缓解，同时确保组织保持全面的风险视角。
在评估风险后，组织应评估现有控制措施的有效性、设计和维护情况。一个结构良好的控制环境必须保持敏捷，以适应新出现的风险，防止过时。
RCSA 最关键的一个方面是，确保全面、客观的控制措施描述。这些描述确定了机构如何看待其流程中的风险，以及如何通过控制措施来降低风险。低质量的控制措施描述会导致模棱两可，使得难以测试控制措施和确保合规性。
一直以来，组织使用自然语言处理 (NLP) 和自然语言理解模型来评估风险和控制措施描述的完整性。不过，大型语言模型 (LLM) 取得的最新进展大大改善了这一过程。
LLM 可以根据既定标准（例如 5W，即谁、什么、何时、何地、为什么）来评估控制措施描述，确保描述全面且客观。
与需要大量训练数据集的传统 NLP 模型不同，LLM 可以通过精心设计的提示有效运行。这使得组织能够快速可靠地评估大量数据集。LLM 还可以提供关于控制措施描述的实时反馈，帮助确保在数据采集点进行质量筛选。
生成式 AI 提供了一种创新方法来解决控制措施描述缺陷，可帮助组织自动执行控制措施评估并发现监管合规方面的不足之处。
合规和二线职能面临的一个关键挑战是，确保控制措施的描述清晰完整，以便对其进行有效测试。如果控制措施的描述不够详细，就无法对其有效性进行评估，从而增加监管风险。
金融机构可以使用 LLM 达成以下目标：
RCSA 仍然是金融机构识别、评估风险并确定风险优先级的核心基础。然而，传统的控制措施评估方法往往存在一致性不足和主观偏差的问题。生成式 AI 带来了变革性解决方案，通过自动化数据质量控制措施评估流程，帮助确保高质量的描述并增强风险管理框架。
IBM watsonx 生成式 AI 可以评估 IBM OpenPages 中的控制措施描述。AI 可根据 RCSA 框架评估控制措施描述，并突出显示数据质量方面的不足之处。这种自动化质量检查可帮助合规团队确保控制措施得到妥善记录和测试。
通过使用生成式 AI，金融机构可以减轻手动进行控制措施评估的负担，提高监管合规性，并使内部审计团队能够专注于更高价值的任务。随着金融行业的不断发展，将生成式 AI 整合到 RCSA 已不再是可选项，而是必选项，因为这对于维护稳健、敏捷的风险管理框架至关重要。
利用 IBM OpenPages 简化数据治理、风险管理和监管合规性，这是一个高度可扩展、人工智能驱动的统一 GRC 平台。
部署源自最大企业安全供应商的解决方案，实现企业安全计划的转型。
可扩展的智能工作流程支持风险评估、监管合规和欺诈预防，帮助客户实现优先事项并推动增长。