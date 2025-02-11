RCSA 流程包含一个全方位的风险识别阶段，要求整合定量数据分析和定性洞察分析，以发现组织各个层面的潜在风险。该过程的一个重要成果是建立风险库，这是一个不断更新的动态资料库，其中包含已确定的风险及其来源和潜在影响。收集所有业务部门的意见，有助于确保实现全面的风险状况评估。

在确定风险后，要对风险进行评估，包括评估其严重性和可能性。组织应采用定量方法并结合专家给出的定性判断，对风险进行分类和优先排序。这种评估方式有助于确定哪些风险需要紧急缓解，同时确保组织保持全面的风险视角。

在评估风险后，组织应评估现有控制措施的有效性、设计和维护情况。一个结构良好的控制环境必须保持敏捷，以适应新出现的风险，防止过时。