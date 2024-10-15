人工智能 (AI) 是指计算机与数据科学的融合领域专注于构建具有人类智能的机器，从而执行先前需由人类完成的任务；例如，学习、推理、解决问题、感知、语言理解等。AI 系统可通过数据来学习，而非依赖程序员的明确指令，从而使这些系统能处理复杂的问题（以及简单但重复的任务），并可随着时间的推移而不断改进。
当今的 AI 技术在各个行业均有一系列的用例；企业会使用 AI 来最大限度减少人为错误、降低居高不下的运营成本、提供实时数据洞察以及改善客户体验，此外还有很多其他应用。因此，它代表了我们在处理计算方面的重大转变，并催生出可改善工作流程并增强日常生活元素的各种系统。
但是，即使 AI 拥有无数优点，但与传统编程方法相比，它也存在明显的缺点。AI 开发和部署可能会引发数据隐私问题、失业和网络安全风险，而为确保 AI 系统按预期正常运行所需的大规模技术工作则更是不在话下。
在本文中，我们将讨论 AI 科技的工作原理，并列出人工智能与传统计算方法相比的优缺点。
AI 基于三个基本组成部分运行：数据、算法和算力。
AI 系统往往也分为两大类：
与 AI 编程不同，传统编程要求程序员编写明确的指令来让计算机在每种可能的情况下均会遵循这些指令；然后，计算机会执行这些指令来解决某一问题或执行特定任务。这是一种确定性方法且类似于食谱，因为计算机会执行分步式指令来实现所需的结果。
传统方法非常适合用于解决潜在结果数量有限且定义明确的问题；但是，当任务变得十分复杂或要求具备类似人类的感知能力时（例如，图像识别、自然语言处理等），则通常无法为每个场景分别编写规则。而这便是 AI 编程比基于规则的编程方法更具明显优势的方面。
AI 的现实世界潜力是巨大的。AI 的应用包括诊断疾病、个性化社交媒体订阅源、为天气建模执行复杂的数据分析以及为处理客户支持请求的聊天机器人提供支持。人工智能驱动的机器人甚至可以组装汽车并最大限度地限制野火的延烧。
较之传统编程技术，与所有技术一样，AI 也有其优缺点。除运行方式上的根本差异之外，AI 和传统编程在程序员控制、数据处理、可扩展性和可用性方面也存在巨大差异。
AI 技术可以在没有人工干预的情况下全天候运行，因此业务运营可以持续进行。人工智能的另一个好处是 AI 系统可以自动执行枯燥或重复的工作（如数据输入），从而释放员工的带宽用于更高价值的工作任务并降低公司的工资成本。不过，值得一提的是，自动化会对劳动力产生重大的失业影响。例如，一些公司已经过渡到使用数字助理对员工报告进行分类，而不是将此类任务委托给人力资源部门。将 AI 整合到运营中提高生产力之后，组织需要找到方法将其现有员工队伍整合到生产力提升后的工作流程中。
Omdia 预计到 2028 年，全球 AI 市场价值将达到 2,000 亿美元。¹这意味着，随着企业 IT 系统的复杂性增加，企业对 AI 技术的依赖亦将增加。但借助 IBM watsonx AI 和数据平台，组织可以在其工具箱中储备扩展 AI 的强大工具。
借助 IBM watsonx，团队能够管理数据源、加速负责任的 AI 工作流程并在整个企业中轻松部署和嵌入 AI，所有这些在一个位置完成。watsonx 提供一系列高级功能，包括全面的工作负载管理和实时数据监控，旨在帮助您利用整个企业的可信数据扩展和加速人工智能驱动的 IT 基础架构。
尽管存在一些复杂性，但 AI 的使用为企业提供了一个机会，可以通过能够处理这种复杂性的先进技术来应对日益复杂和不断变动的世界。
通过 watsonx 让 AI 充分发挥作用