人工智能 (AI) 是指计算机与数据科学的融合领域专注于构建具有人类智能的机器，从而执行先前需由人类完成的任务；例如，学习、推理、解决问题、感知、语言理解等。AI 系统可通过数据来学习，而非依赖程序员的明确指令，从而使这些系统能处理复杂的问题（以及简单但重复的任务），并可随着时间的推移而不断改进。

当今的 AI 技术在各个行业均有一系列的用例；企业会使用 AI 来最大限度减少人为错误、降低居高不下的运营成本、提供实时数据洞察以及改善客户体验，此外还有很多其他应用。因此，它代表了我们在处理计算方面的重大转变，并催生出可改善工作流程并增强日常生活元素的各种系统。

但是，即使 AI 拥有无数优点，但与传统编程方法相比，它也存在明显的缺点。AI 开发和部署可能会引发数据隐私问题、失业和网络安全风险，而为确保 AI 系统按预期正常运行所需的大规模技术工作则更是不在话下。

在本文中，我们将讨论 AI 科技的工作原理，并列出人工智能与传统计算方法相比的优缺点。