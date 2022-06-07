您的数据中心是否阻碍了您的可持续发展？

想象一下，您开车去上班，将车停在停车场，然后让发动机整天保持运转——仅仅因为您可能在某个时候需要外出午餐。如果您管理着一个数据中心，却让周期性使用的应用程序持续运行，本质上您就在做同样的事情——浪费资金和能源。

数据中心占全球电力消耗的 1%，并且是全球增长最快的电力消费领域之一。更重要的是，全球几乎每个数据中心都存在严重的过度配置问题。服务器平均利用率仅达到其容量的 12-18%。解决这一问题的智能方式是实现应用程序资源管理自动化，这既能确保应用程序性能，又能提高数据中心的利用率。此举将实质性降低成本和能源消耗。