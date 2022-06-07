您的数据中心是否阻碍了您的可持续发展？

想象一下，您开车去上班，将车停在停车场，然后让发动机整天保持运转——仅仅因为您可能在某个时候需要外出午餐。如果您管理着一个数据中心，却让周期性使用的应用程序持续运行，本质上您就在做同样的事情——浪费资金和能源。
数据中心占全球电力消耗的 1%，并且是全球增长最快的电力消费领域之一。更重要的是，全球几乎每个数据中心都存在严重的过度配置问题。服务器平均利用率仅达到其容量的 12-18%。解决这一问题的智能方式是实现应用程序资源管理自动化，这既能确保应用程序性能，又能提高数据中心的利用率。此举将实质性降低成本和能源消耗。
对当今现代企业而言，其应用程序即其业务命脉。保持性能是实现增长的关键。应用程序资源管理软件专为持续分析应用程序资源利用的每个层级而设计，确保应用程序在需要时获得所需资源。这不仅保证了性能质量与可靠性，同时实现了资金与能源的节约。根据巴克莱资本股票研究报告 《绿色数据中心：超越净零排放》指出，电力成本可占数据中心总运营成本的 70%。
美国自然资源保护委员会 指出，提升服务器利用率是该行业最大的节能机遇之一。当服务器利用率提高时，自然就会减少需要供电和散热的服务器数量，从而节约电力。
将数据中心电力消耗降低 40%，每年可 节省 460 亿千瓦时电力。这足以满足美国密歇根州全年用电需求——考虑到该州是福特、克莱斯勒、通用汽车以及密歇根大学、密歇根州立大学和庞大谷歌园区的所在地，这一成就绝非易事。若在 10 万平方英尺的数据中心内将利用率提升 40%，相当于免费获得了 4 万平方英尺的使用空间。
2016 年初， 百慕大警察服务局 (BPS) 原以为需要为数据中心添置新硬件以解决应用程序性能低下问题。预算限制迫使他们寻求替代方案。
BPS 解决方案提供商 Gateway Systems Limited 认为，借助 IBM Turbonomic 操作管理器软件，BPS 能显著提升虚拟化环境的运行效能。该软件通过创建数据中心资源虚拟市场，并依据应用程序优先级进行资源分配。它实现了数百个日常工作负载安置及容量决策的自动化处理。这使得数据中心始终保持最佳运行状态，并确保在任何时刻只运行必需的主机服务器。
该软件不仅解决了应用程序性能不佳的问题，还大幅提升了 BPS 现有主机服务器的利用效率。IBM Turbonomic 释放出足量服务器资源，可额外运行 412 台虚拟机，最终使 BPS 能够停用并移除 16 台 Cisco UCS 刀片服务器（共含 32 个 CPU 插槽）——占其主机总量的 67%。此举消除了所有相关硬件维护成本与软件许可费用，包括每年约 11600 美元的 VMWare 许可费。作为受欢迎的附加效益，UPS 备用供电时间从 12 分钟延长至 26 分钟。
Cisco 的 UCS Power 计算器 估算，移除 16 台主机服务器（32 个插槽）直接节能效果为 4550 瓦，此数据基于服务器平均利用率为 60% 的假设。按 BPS 每千瓦时 0.40 美元的电价计算，每年可节省近 1.6 万美元。
IBM Turbonomic 通过保障应用程序性能，同时降低成本和碳足迹，为您的业务提供支撑。数据中心优化是绝佳的起步点。例如，IBM Turbonomic 能提高虚拟机密度，以更少资源实现同等性能水平，从而使客户能够挂起部分主机或重新调整用途。若您已处于云迁移进阶阶段，该方案可助您将本地工作负载安全迁移至云端，并持续优化云资源消耗，从而减少碳足迹。
在 Forrester 对 IBM Turbonomic 开展的总体经济影响研究中发现，客户三年内实现 274% 的投资回报率，并在实施首年将本地基础设施的年度更新成本降低 75%。Forrester 同时指出，在数据中心或公有云中优化应用程序资源消耗，能改善企业的长期能耗状况，为环境可持续性作出贡献
您无需在碳中和与应用程序性能之间作出妥协。当应用程序仅消耗其运行所需资源时，您就能立即并持续地削减成本，实质性减少碳足迹。
