成功的深度伪造骗局是否比我们意识到的更为常见？

在世界各地，每天都会有老板在视频通话中要求其团队成员完成一项任务。但是，分配任务的人真的是他们自称的那个人吗？还是说这是深度伪造的身份？员工们不能再盲目地服从命令，现在他们必须思考自己是不是会成为诈骗受害者。
今年早些时候，一名财务人员发现在视频会议中与自己交谈的是一个长相和声音都酷似他们的首席财务官的人。会议结束后，他们尽职尽责地按照老板的指示汇出了 2 亿港币，相当于 2500 万美元。
但这实际上并不是他们的老板，而是一个称为深度伪造的 AI 视频演示。当天晚些时候，员工在向跨国公司总部核实后意识到了自己犯了严重错误。他们是深度伪造骗局的受害者，该组织从中被骗取了 2500 万美元。
深度伪造一词指的是 AI 创建的视频、图像、音频或文本等内容，其中包含虚假或篡改的信息，例如 Taylor Swift 宣传厨具、臭名昭著的假 Tom Cruise。就连最近袭击美国的飓风也导致了多张深度伪造图片的出现，其中包括迪斯尼乐园被洪水淹没的假照片以及 AI 生成的洪水中人们带着宠物的照片，这些假照片令人心碎。
针对个人的深度伪造（也称为合成媒体）通常是为了操纵他人，而针对企业的网络犯罪分子则是为了谋取金钱利益。根据 CISA 的《Contextualizing Deepfake Threats to Organizations》信息表，针对企业的威胁往往分为三类：冒充高管操纵品牌、冒充他人获取经济利益或冒充他人获取访问权限。
但最近在香港发生的事件不仅仅是一名员工的失误。深度伪造骗局在企业中越来越普遍。最近的一项 Medus 调查发现，大多数 (53％) 金融专业人士都曾是深度伪造骗局的目标。更令人担忧的是，超过 43％ 的人承认最终成为了攻击的受害者。
Medus 研究中的关键词是“承认”，那么由此产生了一个大问题：人们是否会因为尴尬而不报告自己是深度伪造攻击的受害者？答案是可能。事情发生后，其他人会觉得这明显是假的。而且要承认自己被 AI 生成的图像骗了确实很难。但漏报只会加剧羞耻感，也让网络犯罪分子更容易逍遥法外。
大多数人认为自己能够识别出深度伪造。但事实并非如此。Center for Humans and Machines 和 CREED 发现，人们识别深度伪造的信心与实际表现之间存在很大差距。由于许多人高估了自己识别深度伪造的能力，因此当有人成为受害者时，就会更加羞愧，这很可能导致漏报。
那名被首席财务官深度伪造骗取 2,500 万美元的员工后来承认，当他们第一次收到看似来自其首席财务官的电子邮件时，其中提到了秘密交易，他们也怀疑过这实际是不是一封钓鱼邮件。但他一出现在视频中，他们就认出了视频中他所在部门的其他成员，从而认定视频是真实的。然而，该员工后来得知，其部门成员的视频图像也是深度伪造的。
许多受害者忽视了自己的担忧、疑问和顾虑。但是，是什么让人们即使接受过深度伪造教育也会把自己的担忧抛到一边，选择相信图像是真的呢？这就是那 100 万美元或者说 2500 万美元的问题所在，我们需要找到问题的答案，才能防止未来出现代价高昂、破坏性巨大的深度伪造骗局。
Sage Journals 提出了谁更可能陷入深度伪造骗局的问题，但未发现年龄或性别相关的规律。然而，老年人可能更容易受到这类骗局侵害，并且很难察觉到。此外，研究人员发现，虽然提高意识是一个好的起点，但在防止人们陷入深度伪造骗局方面似乎效果有限。
然而，西悉尼大学的计算神经科学家 Tijl Grootswagers 或许一针见血地指出了识别深度伪造的挑战：对我们每个人来说这都是一项全新技能。我们已经学会了对新闻报道和偏见持怀疑态度，但质疑我们看到的图像的真实性却与我们的思维过程相悖。Grootswagers 告诉《科学》杂志：“在我们的生活中，我们从来不需要去思考谁是真人还是假人。我们没有接受过这方面的培训。”
有趣的是，Grootswagers 发现在我们不干预的情况下，我们大脑的检测能力更强。他发现，当人们观看深度伪造的图片时，该图像会导致大脑视觉皮层产生的电信号与合法图像或视频不同。当被问及为什么时，他也不太确定——也许由于其他大脑区域的干扰，该信号从未到达我们的意识中，或者也许人类无法识别图像为假的信号，因为这是一项新任务。
这就意味着，我们每个人都必须开始训练自己的大脑，让大脑认为我们看到的任何图像或视频都有可能是深度伪造的。我们每次开始对内容采取行动时都要问这个问题，这样也许能够开始检测到大脑信号，这些信号能够比我们更早识别出伪造。最重要的是，如果我们确实成为了深度伪造的受害者，尤其是在工作中，我们每个人都必须举报所有情况。只有这样，专家和有关部门才能开始遏制这种攻击的产生和扩散。
