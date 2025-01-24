成功的深度伪造骗局是否比我们意识到的更为常见？

那名被首席财务官深度伪造骗取 2,500 万美元的员工后来承认，当他们第一次收到看似来自其首席财务官的电子邮件时，其中提到了秘密交易，他们也怀疑过这实际是不是一封钓鱼邮件。但他一出现在视频中，他们就认出了视频中他所在部门的其他成员，从而认定视频是真实的。然而，该员工后来得知，其部门成员的视频图像也是深度伪造的。

许多受害者忽视了自己的担忧、疑问和顾虑。但是，是什么让人们即使接受过深度伪造教育也会把自己的担忧抛到一边，选择相信图像是真的呢？这就是那 100 万美元或者说 2500 万美元的问题所在，我们需要找到问题的答案，才能防止未来出现代价高昂、破坏性巨大的深度伪造骗局。

Sage Journals 提出了谁更可能陷入深度伪造骗局的问题，但未发现年龄或性别相关的规律。然而，老年人可能更容易受到这类骗局侵害，并且很难察觉到。此外，研究人员发现，虽然提高意识是一个好的起点，但在防止人们陷入深度伪造骗局方面似乎效果有限。

然而，西悉尼大学的计算神经科学家 Tijl Grootswagers 或许一针见血地指出了识别深度伪造的挑战：对我们每个人来说这都是一项全新技能。我们已经学会了对新闻报道和偏见持怀疑态度，但质疑我们看到的图像的真实性却与我们的思维过程相悖。Grootswagers 告诉《科学》杂志：“在我们的生活中，我们从来不需要去思考谁是真人还是假人。我们没有接受过这方面的培训。”

有趣的是，Grootswagers 发现在我们不干预的情况下，我们大脑的检测能力更强。他发现，当人们观看深度伪造的图片时，该图像会导致大脑视觉皮层产生的电信号与合法图像或视频不同。当被问及为什么时，他也不太确定——也许由于其他大脑区域的干扰，该信号从未到达我们的意识中，或者也许人类无法识别图像为假的信号，因为这是一项新任务。

这就意味着，我们每个人都必须开始训练自己的大脑，让大脑认为我们看到的任何图像或视频都有可能是深度伪造的。我们每次开始对内容采取行动时都要问这个问题，这样也许能够开始检测到大脑信号，这些信号能够比我们更早识别出伪造。最重要的是，如果我们确实成为了深度伪造的受害者，尤其是在工作中，我们每个人都必须举报所有情况。只有这样，专家和有关部门才能开始遏制这种攻击的产生和扩散。