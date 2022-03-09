应用程序现代化：一种快速评估方法

执行分布式应用程序快速评估需采集最少化的数据属性集。下面逐项详解具体标准。



商用现成 (COTS) 应用程序

由于商用现成 (COTS) 应用程序的源代码通常不向购买方提供，此类应用程序必须采用迁移上云方案。在后续深度评估阶段（通常为 30 天专项评估），可进一步调研 COTS 供应商是否已有容器化改造计划或正在开发云原生版本。

客户自主开发的某些 COTS 定制适配器可能符合重构或容器化条件。此类组件级归类将在深度评估中确定。

SaaS 应用程序或已经迁移到云端的应用程序

若最终目标是加速整体上云进程，已运行在云端的应用程序通常保持“现状”。若目标是将所有工作负载迁移至特定云服务商，这些应用程序可能需转移至其他云环境，但最稳妥的方案是假定它们维持现有部署状态。

任务关键型/业务关键型应用程序

任务关键型/业务关键型应用程序应考虑采用重构或云原生/12 要素应用程序现代化改造方案，因为它们能通过高昂的重构成本获得最大收益。

从该应用程序集合中，需筛选出符合以下特征的应用程序：

具有高频变更活动或大量待办任务，且能通过提升敏捷性获益，或者

当前无法满足业务需求，且能通过业务流程现代化改造或用户体验优化而焕发新生。

此类应用程序通常占整体应用程序组合的 5-15%。对于包含 500 个应用程序组合而言，相当于需在三至五年内完成 25-75 个应用程序的重构——这既是可观的数量，也意味着巨大的开发投入与成本！

Java 应用程序

Java 应用程序是容器化的首要候选对象。任何运行于 JavaEE 应用程序服务器（WAS、WebLogic、Jboss、Tomcat 等）的应用程序都应能以较低成本实现容器化。关键前提是仅实施容器化所需的“最基础改造”——中间件升级或迁移（如将 关系数据库 迁移至云原生数据库、从 MQ 迁移至 Kafka）不在此范畴。但需升级 CI/CD 管道 以实现容器构建并充分利用 OpenShift 底层功能。

Windows 应用程序

Windows 应用程序存在两种容器化路径：

运行于 Linux 容器（通常适用于 .Net CORE 工作负载）

运行于 Windows 容器（OpenShift V4.6 版本开始支持）

总体而言，Windows 应用程序的决策标准如下：

.Net CORE 应用程序迁移至 Linux 容器

.NET、VB、C 或 C# 定制 Windows 应用程序迁移至 Windows 容器

需要通过更详细发现阶段精准判定容器化适配性，但为规划目的可假定至少半数 Windows 应用程序支持容器化。

其他所有应用程序——实施迁移

其余所有应用程序通常采用云迁移方案，其中最常见的是物理到虚拟或虚拟到虚拟迁移模式，适用于大多数分布式工作负载。对于“特殊技术”或”非主流”技术栈需要审慎评估，因为云平台可能无法直接提供对应的运行环境。iSeries 和 pSeries 工作负载通常可迁移至 IBM Cloud 的Power Systems Virtual Server。其他工作负载（如 Unisys、Tandem Nonstop 等）若条件允许，可能需要在 IBM 数据中心的托管区域部署专用硬件。