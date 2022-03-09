应用程序现代化：一种快速评估方法

标签

作者

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO

本快速评估制定了高层级标准，可快速应用于组合中的应用程序，从而将所有应用程序快速归类至云迁移路径。

针对混合云现代化与迁移路径对应用程序组合进行快速分类，通常需要高效完成（有时仅需数小时），以便估算将应用程序现代化并迁移至混合云所需的工作量。

这一“快速评估”方法旨在无法执行详细应用程序组合分析时，推动应用程序现代化 和 应用程序迁移评估工作。该方法通过最少输入维度（操作系统平台、编程语言、定制化/COTS/SaaS 应用程序类型、关键/非关键业务等级）对应用程序进行评估，并将其分配至简化归类方式（重构、容器化、迁移、维持现状）。

相比耗时数月的深度评估，该方法能在数小时内完成应用程序归类判定，且准确度可达 80-90%。

 

快速评估概述

快速评估旨在制定高层级标准，可快速应用于应用程序组合，从而将所有应用程序归类至云迁移路径。本次初步评估旨在形成对应用程序资产现状的基本判断。其目标是与深度分析得出的归类保持 90% 以上的一致性。 

制定整体应用程序资产归类需实现以下目标：

  • 推动混合云转型的整体业务论证。
  • 制定应用程序组合云化迁移与现代化改造的预估方案。
  • 展现一种能最大化整体商业价值的标准化现代化方法。
  • 展示快速理解应用程序组合、识别驱动复杂性、上市时间、性能与可扩展性关键属性的能力。

在制定快速评估方法时，建议分别考量分布式工作负载与大型机工作负载。这两类平台通常具有不同的现代化驱动因素、SLA 及支持技术，因此需要采用差异化的评估标准。尽管许多分布式应用程序搭载大型机后端或“记录系统”，但本文中的分布式工作负载特指主要执行线程运行在分布式平台上的应用。

快速评估：分布式应用程序

分布式应用程序归类的典型高层级分布及其定义如下：

  • 云原生重构/现代化改造： 占比 5-15%，由高价值、关键任务/业务应用程序构成。此类应用程序需重构或重写为 云原生/12 要素应用程序。这种归类能带来最高商业价值，使应用程序获得更强敏捷性、可扩展性与高可用性，但成本高昂。因此需审慎选择实施对象，每项应用程序通常需投入数百万美元的战略性投资。 
  • 容器化： 占比 50-60%，包含大多数 Java 应用程序及部分 Windows 应用程序。这些应用程序经 容器化 改造后运行于  Kubernetes  容器中，理想情况下部署于 Red Hat OpenShift 平台。基于容器化成本与实现整体效益的平衡，容器化应用程序能提供最优投资回报率。
  • 迁移： 占比 30-40%，包含商业现货软件、部分 Windows 应用程序及其他运行于 裸机 或 虚拟机的“特殊环境应用”。此类应用程序采用“直接迁移”模式，在转移至云端时几乎无需代码修改。最常见的迁移模式包括物理至虚拟迁移、虚拟至虚拟迁移。
  • 维持现状： 占比＜10%，包含桌面应用程序、移动应用程序（不包含后端）及已部署于云端的应用程序（特别是 SaaS 应用程序，但部分云端应用程序可能需迁移至更适宜的云环境）。

需注意此类归类有别于其他应用程序分类体系（如 Gartner 7Rs 模型），但能在识别推动转型价值最大的应用程序（即需重构与容器化的应用程序）时，提供更简明的组合分类方法：

执行分布式应用程序快速评估需采集最少化的数据属性集。下面逐项详解具体标准。

商用现成 (COTS) 应用程序

由于商用现成 (COTS) 应用程序的源代码通常不向购买方提供，此类应用程序必须采用迁移上云方案。在后续深度评估阶段（通常为 30 天专项评估），可进一步调研 COTS 供应商是否已有容器化改造计划或正在开发云原生版本。

客户自主开发的某些 COTS 定制适配器可能符合重构或容器化条件。此类组件级归类将在深度评估中确定。

SaaS 应用程序或已经迁移到云端的应用程序

若最终目标是加速整体上云进程，已运行在云端的应用程序通常保持“现状”。若目标是将所有工作负载迁移至特定云服务商，这些应用程序可能需转移至其他云环境，但最稳妥的方案是假定它们维持现有部署状态。

任务关键型/业务关键型应用程序

任务关键型/业务关键型应用程序应考虑采用重构或云原生/12 要素应用程序现代化改造方案，因为它们能通过高昂的重构成本获得最大收益。 

从该应用程序集合中，需筛选出符合以下特征的应用程序：

  • 具有高频变更活动或大量待办任务，且能通过提升敏捷性获益，或者
  • 当前无法满足业务需求，且能通过业务流程现代化改造或用户体验优化而焕发新生。

此类应用程序通常占整体应用程序组合的 5-15%。对于包含 500 个应用程序组合而言，相当于需在三至五年内完成 25-75 个应用程序的重构——这既是可观的数量，也意味着巨大的开发投入与成本！

Java 应用程序

Java 应用程序是容器化的首要候选对象。任何运行于 JavaEE 应用程序服务器（WAS、WebLogic、Jboss、Tomcat 等）的应用程序都应能以较低成本实现容器化。关键前提是仅实施容器化所需的“最基础改造”——中间件升级或迁移（如将 关系数据库 迁移至云原生数据库、从 MQ 迁移至  Kafka）不在此范畴。但需升级  CI/CD 管道 以实现容器构建并充分利用 OpenShift 底层功能。

Windows 应用程序

Windows 应用程序存在两种容器化路径：

  • 运行于 Linux 容器（通常适用于 .Net CORE 工作负载）
  • 运行于 Windows 容器（OpenShift V4.6 版本开始支持）

总体而言，Windows 应用程序的决策标准如下：

  • .Net CORE 应用程序迁移至 Linux 容器
  • .NET、VB、C 或 C# 定制 Windows 应用程序迁移至 Windows 容器

需要通过更详细发现阶段精准判定容器化适配性，但为规划目的可假定至少半数 Windows 应用程序支持容器化。

其他所有应用程序——实施迁移

其余所有应用程序通常采用云迁移方案，其中最常见的是物理到虚拟或虚拟到虚拟迁移模式，适用于大多数分布式工作负载。对于“特殊技术”或”非主流”技术栈需要审慎评估，因为云平台可能无法直接提供对应的运行环境。iSeries 和 pSeries 工作负载通常可迁移至 IBM Cloud 的Power Systems Virtual Server。其他工作负载（如 Unisys、Tandem Nonstop 等）若条件允许，可能需要在 IBM 数据中心的托管区域部署专用硬件。

大型机应用程序决策标准

大型机工作负载在制定应用程序归类时具有特殊复杂性。这些应用程序的最终去向并非总是明确的，具体取决于客户的整体大型机战略。对于分布式工作负载，典型的目标部署环境是云端 x86 服务器上的容器化或虚拟化环境。而大型机应用程序的目标归类则呈现多样化，根据客户的大型机战略与业务目标可能包含以下路径：

  • 优化应用程序在当前技术环境下的运行，以降低计算与运营成本（编译器升级、编码效率优化等）。
  • 实施就地应用程序现代化/转型，继续在 IBM Z 平台（z/OS 或 Linux on Z）上运行。
  • 通过现代化/转型将应用程序迁移至分布式云环境运行。
  • 更充分地利用和访问来自其他分布式应用程序的大型机应用程序资产。
  • 彻底撤离本地数据中心，包括大型机工作负载。

这些问题的答案将有助于推动目标归类的制定，例如：

  • 将应用程序现代化改造至 Linux on Z。
  • 将应用程序现代化改造至云端 x86 架构的 Linux 环境。
  • 在现有技术（平台和编程语言）基础上重构应用程序以提升运营效率。
  • 将关键服务外部化为 API。

对于需保留在大型机的工作负载，需要明确大型机的部署位置：

  • 保留在本地数据中心。
  • 迁移至 IBM Cloud 托管设施。
  • 迁移至由全球系统集成商提供的 IBM Z 托管服务。

因此，大型机应用程序的归类制定更为复杂，需要与客户进行更深入的沟通及相关应用程序的详细分析。 

快速评估输出示例

下图展示了制定云现代化方案过程中，应用程序现代化快速评估的示例输出。能够快速建立对客户应用程序组合的明确观点，是我们方法论的关键差异化优势：

摘要

虽然某些场景需要更深入的评估，但快速评估能通过简捷方式预估应用程序组合云化转型所需工作负载，并为制定整体云转型商业论证提供数据支撑。
