生成式 AI 革命毫无放缓迹象。聊天机器人和 AI 助手已成为商业世界不可或缺的一部分，无论是用于培训员工、回答客户咨询，还是其他用途。我们甚至为它们赋予了名字和性别，在某些情况下，还有独特的个性。

生成式 AI 领域正在出现两个非常重要的趋势。一方面，人们仍在不顾一切地将其人性化，有时甚至鲁莽行事，而不考虑潜在后果。同时，根据 Deloitte 最新发布的企业生成式 AI 现状 报告，过去几年中，企业对 AI 的信任度全面大幅提升。

然而，许多客户和员工显然并未认同这一点。超过 75% 的消费者担心错误信息的传播。员工们担心会被 AI 取代。信任鸿沟日益加深，已成为这个以 AI 生成虚假信息为特征时代的核心力量。

以下是这对信息安全和治理专业人士的意义。