到 2050 年实现碳中和：AIoT 在政府和地方举措中的作用

气候变化的紧迫性前所未有，各级政府都认识到必须采取大胆行动。为防止出现最坏的情况，政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 为其成员国设定了明确的目标：到 2050 年实现碳中和。这一雄心勃勃的目标旨在将全球气温上升幅度限制在较工业化前水平高 1.5°C 的范围内；科学家认为，这对于避免灾难性的气候变化至关重要。
虽然挑战看起来困难重重，但人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 的快速发展为带头应对气候变化的政府机构提供了机遇。这两项技术的融合被称为 AI 物联网 (AIoT)，有可能彻底改变我们在公共部门实现可持续发展和碳减排工作的方式。
AIoT 的主要优点之一是实现政府大楼和基础设施的智能能源管理。通过将 AI 算法与 IoT 传感器和设备集成，AIoT 系统可以实时优化能源消耗。
例如，在政府办公室和公共设施中，AIoT 可以根据占用率和天气条件自动调节照明、供暖和制冷，从而减少能源浪费并最大限度地降低运营成本。在更大的范围内，AIoT 可以帮助管理智慧城市举措，例如智能交通管理系统和智能电网，以确保高效的资源分配并减少对化石燃料的依赖。
AIoT 还可以通过减少资源消耗和浪费，为政府运营的可持续发展做出贡献。由 AI 驱动的预测性维护技术可以预测设备故障并主动安排维修，从而延长公共资产的使用寿命，最大限度地减少不必要的更换。
在政府拥有的制造设施和公共工程部门中，AIoT 可以优化生产流程，减少材料浪费并提高整体效率。通过使用 IoT 传感器的数据，AI 算法可以识别效率低下的问题并提出改进建议，从而在政府运营中实现更可持续的做法。
为了利用 AIoT 的可持续发展优势，政府机构必须开发可持续的计算架构，其中包括采用以生态为中心的计算范式，优先考虑能源效率和环境可持续发展。其中一种方法 – 液体浸没式冷却 – 可以帮助降低数据中心的能耗。通过将服务器沉浸在介电（非传导）冷却液中，这项技术能有效散发热量，并最大限度减少对传统空调系统的需求，从而有可能减少 IT 基础设施的碳足迹。
为了进一步减少政府应用中 AIoT 系统的能源足迹，我们正在深入了解节能架构。这些架构采用内存计算、模拟前端设计和神经形态计算等技术，最大限度地降低能耗。通过使计算更接近数据并模仿生物神经网络的能源效率，这些架构可以显著降低政府项目中部署的 AIoT 设备的功率要求。
专为边缘设备设计的轻量级 AI 算法是政府举措中实现可持续 AIoT 的另一个关键组成部分。通过在边缘设备本地处理数据，而不是依赖于集中式政府服务器，轻量级 AI 可以减少与数据传输和处理相关的能耗。这些算法经过优化，可以在资源受限的设备上高效运行，从而降低政府部署中的 AIoT 系统能耗，并减少碳排放。
在政府中实现可持续 AIoT 的道路并非没有障碍。人们最关心的问题之一是，如何在政府网络的边缘设备上提高轻量级 AI 的延迟和能效。政府实验室和学术机构的研究人员正在积极深入了解创新的压缩技术和混合边缘云方法，以在性能和效率之间取得平衡。
除了性能和效率之外，安全性是政府部署 AIoT 的另一个重大挑战。强大的安全措施，如加密、身份验证和防火墙，是保护 AIoT 系统免受网络威胁的关键。随着政府 AIoT 网络的扩展和互联互通，确保敏感公共数据的安全和隐私变得至关重要。
为了加速政府采用可持续的 AIoT 实践，政府机构、研究机构和技术合作伙伴之间的合作至关重要。联邦、州和地方政府可以提供研究和开发资金，实施鼓励可持续实践的政策，并为政府运营中的能源效率和减碳制定标准。政府领导人必须在其 AIoT 计划中优先考虑可持续性，投资环保技术并在各机构间推广最佳和安全实践。
教育机构、联盟、非营利组织和政府研究组织可以通过推进可持续计算来做出贡献，专注于该生态系统的网络安全技能。他们还可以开发新的算法和架构，突破政府应用中的能源效率和安全性的界限，以帮助改善我们的社区。
AIoT 有可能成为政府机构和地方政府应对气候变化的强大盟友。通过支持智能能源管理、减少资源消耗以及使用可持续计算架构，AIoT 可以为公共部门到 2050 年实现碳中和的目标做出重大贡献。
但要充分发挥这一潜力，需要政府领导人、研究人员和技术合作伙伴的共同努力。政府在开发和部署 AIoT 解决方案时必须优先考虑可持续性，最大限度地发挥优势，同时尽量减少对环境的影响。通过协作行动、创新思维和对可持续发展的承诺，政府机构可以利用 AIoT 的力量为其服务的社区构建更可持续的未来。
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