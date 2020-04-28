AI 视觉洞察推动制造效率提升

工业 4.0 意味着更智能的制造。通过将 AI、物联网、分析技术及其他互联科技整合到工厂运营中，制造商无需重大投资即可开启新一轮效率革新。
IBM 自身作为大型机、服务器、存储和 IT 设备的制造商，其经验提供了良好范例。我们亲身实践了如何利用 AI 驱动的零部件与组件视觉检测，显著提升流程效率与产品质量。
随着电子元件日益复杂、系统集成度不断提高，人工检测变得愈发困难。在工作站工作的技术人员在检测复杂组件时容易疲劳。这可能导致缺陷漏检或延迟至维修成本更高的后期才被发现。
传统自动化检测系统通常基于规则，旨在发现所有缺陷，但往往会产生误报。这些误报又需要额外的人工复检。此外，随着技术集成度提升，制造商可能不得不更换过时的自动化检测设备以满足新产品需求。
IBM 同时采用人工与自动化检测。2018 年，我们引入 IBM Maximo Visual Inspection 作为补充——这是一款 AI 驱动的计算机视觉解决方案。该解决方案运行于 Power Systems 或 x86 GPU 服务器，通过应用深度学习模型自动检测制造过程中的质量缺陷。其显著优势在于易用性——我们的制造工程师和技术人员无需 AI 专家或数据科学家协助即可训练模型。
我们将视觉检查集成到加拿大、匈牙利、墨西哥和美国制造基地的生产线中。无论检测由操作员启动还是通过可编程逻辑控制器自动触发，深度学习都能大规模精准识别缺陷。我们实现了高达 5 倍的效率提升与 20% 的误报减少，助力我们保持最高水平的品质与生产吞吐量。这并非“一劳永逸”的解决方案，新用例持续在我们的运营中涌现。
我们的经验成为客户的增值资产。需要计算机视觉技术的客户可获得已在我们工厂实施该解决方案的视觉检查专家支持。他们的实战经验帮助客户快速实现价值。
针对每个特定用例的深度学习模型，通常仅需通过分析已知图像和视频训练数小时即可完成。连接摄像头后，模型即可投入生产环境，并可在各类系统或云端运行。通过对操作员反馈的分析，模型会随时间推移变得越来越智能。
该解决方案的直观工具集能让不具备编码或深度学习专业知识的领域专家管理模型并训练新模型。这降低了客户的人员成本，并鼓励他们在检测、工人安全、维护、视频编辑、样本分析及其他领域探索新应用。
在我们使用视觉检查的制造工厂中，已接待过来自各行各业的客户，展示我们如何从图像和视频中包含的太字节数据中获得更深入的认知。其成果是更智能的制造，这有助于实现工业 4.0 的承诺。
