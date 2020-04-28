AI 视觉洞察推动制造效率提升

我们的经验成为客户的增值资产。需要计算机视觉技术的客户可获得已在我们工厂实施该解决方案的视觉检查专家支持。他们的实战经验帮助客户快速实现价值。

针对每个特定用例的深度学习模型，通常仅需通过分析已知图像和视频训练数小时即可完成。连接摄像头后，模型即可投入生产环境，并可在各类系统或云端运行。通过对操作员反馈的分析，模型会随时间推移变得越来越智能。

该解决方案的直观工具集能让不具备编码或深度学习专业知识的领域专家管理模型并训练新模型。这降低了客户的人员成本，并鼓励他们在检测、工人安全、维护、视频编辑、样本分析及其他领域探索新应用。

在我们使用视觉检查的制造工厂中，已接待过来自各行各业的客户，展示我们如何从图像和视频中包含的太字节数据中获得更深入的认知。其成果是更智能的制造，这有助于实现工业 4.0 的承诺。