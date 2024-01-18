AI 趋势：聚焦机器学习的关键作用

当前最热门的技术当属 AI——更确切地说是生成式 AI。这股热潮如此汹涌，使得各行各业的会议及网络研讨会发言人都感到必须提及某种形式的 AI 技术。
AI 带来的创新与风险既令人振奋又使人忧虑。然而，对此技术的过度聚焦往往遮蔽了人工智能的重要构成部分：机器学习 (ML)。
简而言之，ML 是基于模式识别、预测与优化的 AI 分支。网络安全工具依赖 ML，通过预测与模式识别来发现异常并嗅探潜在威胁。原本需要人类耗费数小时查阅日志的任务，ML 可在数秒内完成。
与 AI 类似，ML 技术早已存在。如今我们如此频繁讨论 AI，是因为生成式 AI 彻底改变了我们与技术的交互方式。但 ML 也在持续演进，2024 年我们将见证其以全新方式得到应用。
机器学习本质是数据驱动的技术。ML 算法依赖历史数据识别模式——从软件代码到客户购物行为皆涵盖其中。社交媒体网络凭借 ML 算法将相关信息置顶于用户动态。自动驾驶汽车运用 ML 算法在城市道路中导航并遵守交通法规。ML 领域则将其应用于行为分析、异常使用警报发送、任务自动化以及提供更高效的实时威胁追踪情报。
目前普遍采用三种 ML 类型。监督学习基于给定数据训练 ML 执行特定任务。无监督学习依赖数据间关联关系。强化学习最接近人类学习方式，ML 模型通过试错模式学会解决问题。
随着 AI 的持续进步，ML 也在同步发展。2024 年 ML 最受期待的改进之一是无代码机器学习。无代码 ML 高度依赖行为数据与自然语言指令获取结果。分析师无需复杂编程语言，仅通过提问或创建指令即可生成报告。无代码 ML 的最大优势在于，让各种规模的企业都能在网络中部署 ML 与 AI，无需额外雇佣数据分析师与工程师。其不足之处在于这类 ML 技术存在局限性，无法进行深度预测分析。
无监督学习与强化学习 ML 预计将在来年得到扩展，部分原因在于无代码 ML 的推动。
随着 ML 不断发展，我们很可能会看到增强现实和量子计算等其他技术的增长。“机器学习模型能为增强现实应用及其他用途生成三维物体，”Luís Fernando Torres 写道。此外，ML 还将在改进人脸识别技术及与生成式 AI 的交互中发挥作用。
如前所述，ML 通过自动化以往繁琐的手动任务，为整体网络安全防护带来优势。它能发现原本可能被遗漏的威胁，并减少误报情况。
但正如任何技术都存在安全风险。威胁行为者会利用 ML 和 AI 发起攻击——通过污染或误导数据来欺骗系统生成虚假报告。威胁行为者借此绕过安全系统并劫持网络。
如今 AI 及其在安全领域的角色成为热议话题，但 AI 提升企业安全系统效能的方式实则依赖于机器学习。现在正是回归基础的时候：理解 ML 如何融入安全体系，以及如何最优训练 ML 模型，从而使 AI 发挥更大效力。
