AI 趋势：聚焦机器学习的关键作用

当前最热门的技术当属 AI——更确切地说是生成式 AI。这股热潮如此汹涌，使得各行各业的会议及网络研讨会发言人都感到必须提及某种形式的 AI 技术。

AI 带来的创新与风险既令人振奋又使人忧虑。然而，对此技术的过度聚焦往往遮蔽了人工智能的重要构成部分：机器学习 (ML)。

简而言之，ML 是基于模式识别、预测与优化的 AI 分支。网络安全工具依赖 ML，通过预测与模式识别来发现异常并嗅探潜在威胁。原本需要人类耗费数小时查阅日志的任务，ML 可在数秒内完成。

与 AI 类似，ML 技术早已存在。如今我们如此频繁讨论 AI，是因为生成式 AI 彻底改变了我们与技术的交互方式。但 ML 也在持续演进，2024 年我们将见证其以全新方式得到应用。