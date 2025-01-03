2024 年是 AI 发展及其对工作、教育乃至个人生活各方面产生深远影响的非凡之年。在我领导 IBM 全球社会影响项目的工作中，我有机会与教育界领袖、创新者、企业家及政策制定者交流。在这些对话中，我持续听到一个声音：AI 正在改变各地社区的各个行业。
最近，我先后与艺术、美妆、文化、时尚及媒体领域的领军人物展开对话，以了解 AI 如何已在改变他们的行业。我所在的 IBM 团队一直非常关注如何运用 AI 来有效支持我们的社群。同时，我们也致力于为学习者提供技能提升与再培训，无论他们正处于 AI 旅程的哪个阶段。但其他领域的专业人士又是如何应对这项新技术的呢？目前涌现出一股令人振奋的创作热潮，探索者们正积极尝试利用 AI——从测试其在工作中的新应用到自动化那些阻碍创作流程的行政任务。我摘录了他们的一些见解供您思考。很明显，人的因素仍然是他们工作的核心。与此同时，他们的故事也让我们得以窥见 AI 如何开始释放他们的时间，帮助他们专注于自己最擅长的事情。
这一趋势在各行各业都很普遍。IBM 的一份新报告显示，87% 的高管预计工作岗位将因生成式 AI 而得到增强，而非被取代。至于人的因素，当前的挑战在于约半数 (47%) 的高管表示，他们的员工缺乏在全企业范围内有效实施和扩展 AI 所需的知识与技能。答案在于我们需要投资于教育和技能提升，以充分收获 AI 带来的效益。人在这一努力中至关重要。
考虑到这一点，以下是我们对 2025 年教育的三项预测，以及我们现在需要培养以作准备的关键技能。
在教育领域，我们预计将开始从传统 AI 工具转向 AI 智能体。与此同时，随着 ChatGPT 和 OpenAI 等 AI 科技的主流化应用，影子 AI 的潜在风险也有所增加。这两种现象凸显了问责制、数据、IT 政策及自主系统控制的重要性。这对教育机构尤为重要，因为我们认为未来人们将更加关注 AI 防护措施和流程。为了做好准备，教育者、学生和各级决策者都需要提升 AI 技能，并重点关注 AI 伦理和数据管理。
在我们最近的对话中，布鲁克林博物馆品牌营销与叙事负责人 Miles Hicks 表示：“我们希望找到以诚信的方式应用 AI 的途径，这样我们才能对产出的作品感到安心。批判性思维是关键。我们生活在一个信息过载的世界，学会如何辨别是作为专业人士最重要的一课。”
我完全同意， IBM SkillsBuild 提供了一门免费课程来帮助您培养这些技能：
AI 伦理 (1 小时 45 分钟)：本课程将通过真实案例，探讨 AI 伦理的五大支柱——公平性、鲁棒性、可解释性、透明性和隐私性，了解它们在构建值得信赖的 AI 系统中的重要性。
这可能不是一个激进的预测，但我认为这是我们对待教育和技能提升时必须考虑的一个关键且常被忽视的组成部分。未来几年市场将快速变化，对准备好承担未来工作的人力的需求将会增加。曾作为独立贡献者接受培训的员工，可能很快会成为 AI 智能体的管理者，这将需要新的 AI 技能。AI 智能体的发展、量子计算的未来应用以及网络威胁的增加，将使这种转型变得无处不在。技能提升不会止步于 AI。当前亟需的是 AI 技能，但很快对量子技能的需求也将不断增长，同时网络安全技能的需求将持久存在。对于希望在就业市场中保持竞争力的人来说，终身学习至关重要。
Katina Skin 创始人兼首席执行官 Katini Yamaoka 强调了她的美容公司对 AI 技能的需求：“一旦开始创业，你需要建立客户基础，并且你真的需要深入了解，弄清楚他们是谁、他们的关切是什么、他们在寻找什么。AI 在揭示这些方面表现得非常出色。”
无论您正处于职业生涯的哪个阶段——无论是想要创业还是提升工作效率——如今都需要 AI。我最近与 Jamauri Bynum-Bridgewater 进行了交谈，他是一名刚毕业的学生，并将自己在一家财富 500 强公司获得职位归功于通过 IBM SkillsBuild 获得的 AI 数字证书。正是基于这样的案例，IBM 致力于到 2026 年培训 200 万名学习者掌握 AI 技能。从我们几门最受欢迎的课程开始学习是个不错的选择：
人工智能导论（1 小时 15 分钟）：在不到一个世纪的时间里，AI 已经改变了数据分析和自主学习领域。本课程涵盖其历史以及在从非结构化数据中获取洞察方面的作用。
掌握提示词撰写技巧 （1 小时）：这门实践课程教授如何为 AI 语言模型撰写有效的提示词，例如为旅行行程和自定义音乐播放列表创建提示。
AI 和自动化有望成为教育平台和系统的竞争优势。我认为我们将开始看到 AI 在学习平台中得到更广泛的应用，提供对主题的简化解释和个性化学习路径。我们已经开始运用 AI 来为我们的学习者增强 IBM SkillsBuild 平台。例如，我们利用 AI 分析了来自 47 种语言、超过 60,000 名学习者的反馈，这帮助我们简化了在线学习注册等流程。AI 在教育系统中有如此多的应用场景，如果我们在将该技术应用于每个新领域时分享我们的知识，我们真的可以带来改变。
Hearst 的高级产品设计师 Breanna Young 表示：“在探索 AI 用途的过程中，我们有责任在各个社区中相互分享知识。”
我同意这是一项至关重要的法令，随着我们将 AI 进一步整合进 IBM SkillsBuild 在线平台，我将继续分享相关知识。如果您想了解更多关于 AI 如何提升教育服务的信息，我推荐这门课程：
人工智能实践（40 分钟）：从与聊天机器人交流到自动驾驶汽车试点，再到解决复杂的全球问题，AI 正在各个领域解决问题。
我们需要投资提升自身技能，以充分利用 AI 的优势。正如 Katini 在我们的对话中所说：“AI 是为了改善我们的生活，但我们仍然需要做好准备工作，奠定基础。”
没有比现在更好的开始时机了。Miles 很好地总结了这一点：“保持学生心态。对终身学习持开放态度。我们不应因畏惧或自傲而拒绝一门时长一小时的课程。”
为此，我推荐的课程时长均不超过两小时，适合所有经验水平的人士。深入了解这些课程，培养在 AI 驱动的世界中取得成功所需的技能。
