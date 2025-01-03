2024 年是 AI 发展及其对工作、教育乃至个人生活各方面产生深远影响的非凡之年。在我领导 IBM 全球社会影响项目的工作中，我有机会与教育界领袖、创新者、企业家及政策制定者交流。在这些对话中，我持续听到一个声音：AI 正在改变各地社区的各个行业。

最近，我先后与艺术、美妆、文化、时尚及媒体领域的领军人物展开对话，以了解 AI 如何已在改变他们的行业。我所在的 IBM 团队一直非常关注如何运用 AI 来有效支持我们的社群。同时，我们也致力于为学习者提供技能提升与再培训，无论他们正处于 AI 旅程的哪个阶段。但其他领域的专业人士又是如何应对这项新技术的呢？目前涌现出一股令人振奋的创作热潮，探索者们正积极尝试利用 AI——从测试其在工作中的新应用到自动化那些阻碍创作流程的行政任务。我摘录了他们的一些见解供您思考。很明显，人的因素仍然是他们工作的核心。与此同时，他们的故事也让我们得以窥见 AI 如何开始释放他们的时间，帮助他们专注于自己最擅长的事情。

这一趋势在各行各业都很普遍。IBM 的一份新报告显示，87% 的高管预计工作岗位将因生成式 AI 而得到增强，而非被取代。至于人的因素，当前的挑战在于约半数 (47%) 的高管表示，他们的员工缺乏在全企业范围内有效实施和扩展 AI 所需的知识与技能。答案在于我们需要投资于教育和技能提升，以充分收获 AI 带来的效益。人在这一努力中至关重要。

考虑到这一点，以下是我们对 2025 年教育的三项预测，以及我们现在需要培养以作准备的关键技能。