AI 安全研究员的职业历程

在我看来，"AI安全研究员"泛指运用人工智能解决网络安全问题的广泛群体。

应用型 AI 研究员通常在特定领域的数据集处理中积累专业经验。随着对领域认知的深入，他们会逐渐形成对数据特性的独特直觉。例如，专注视频数据的研究人员已经开发出处理视频非常有效的专门技能和工具。另一个例子是网络零售，人们已经开发出专门用于分析和处理在线交易数据集的工具和技术。

但网络安全不仅是应用领域，它远不止处理恶意软件数据或分析网络日志。作为企业的关键职能，它承担着守护数字资产安全的重任。我曾撰文指出，网络安全常让刚进入该领域的 AI 专家倍感谦卑。

我认为，在网络安全应用中，有两个因素尤为关键：

关注风险： 在网络安全领域实施 AI 并不是为了建立完美的 AI 模型或寻找解决特定问题的最优算法，最终目标是最大限度地降低风险，因此必须通盘考虑所有关联要素。不能只是孤立地构建一个工具，还要规划落地运营方案，协调相关人员和团队，建立培训和入职流程等。这就要求从业者在专注当下任务时，始终保持着对系统级影响的洞察力。具备系统思维和工程思维，懂得在迭代交付中权衡取舍，方能在这个领域游刃有余。

第一性原理思维：网络安全领域的问题类型与数据集性质极其多元。若固守既有技术路径寻找解决方案，往往难以奏效。保持初学者心态，运用第一性原理从根源剖析问题至关重要。历史上不乏在其它领域成功的AI专家，自信能将经验移植到网络安全领域，最终却折戟沉沙的案例。