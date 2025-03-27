在涵盖不同职能部门、不同 AI 就绪度水平的受访者中，约三分之二表示，到 2026 年，证明投资回报率并非核心优先级。相反，他们将重点放在 AI 落地推广与用例拓展上。



这一趋势合乎逻辑。尽管存在技能缺口，但 AI 落地推广仍是企业提及最多的战略重点,而战略目标的达成需要立即行动，开展 AI 试点项目并探索解决方案。



在这一试点阶段，投资回报率或许难以量化。但 AI 领域的领先企业认为这是值得承担的风险。若陷入将 AI 视为成本中心的思维误区，你可能会发现，很难追上那些具备长远视野的竞争对手。