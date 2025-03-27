在我们的调研中，超半数受访者将以下各项列为 2024 年 AI 落地的主要壁垒：
• 算力不足或架构分散的IT及云系统
• 数据隐私、安全、管理或一致性相关顾虑
• 人才技能缺口及观念适配问题
但仅有约三分之一的受访者预测，这些问题在 2026 年仍会构成 AI 落地的障碍。
若情况属实，固然值得期待。但这些问题早已是困扰企业的顽疾。如今该如何突破这些瓶颈？
日本能源公用事业公司
人工智能应用中出现的各类问题，在其他系统落地实施时同样存在。 ”
预计 2024 至 2026 年间，具备 AI 就绪型 IT 系统的企业占比将近乎翻倍，从 26% 提升至 45%。
换言之，超过一半的受访者仍预计自己尚未完全做好准备。即便你已跨越这第一道门槛，也需谨记：仅靠技术投入无法解决 AI 就绪度问题。
AI 就绪度的构建涉及多方面因素，因此企业的筹备工作也需全面覆盖。我们的调研显示，AI 领域的核心投资优先级如下：
2024 年投资重点
- 提升内部 AI 部署与实操技能
- 保障数据就绪状态
- 增强 AI 结果的可靠性
- 筛选最优企业级 AI 工具
- 组合确保 AI 流程性能不低于或优于人工流程
2026 年投资重点
- 推动 AI 在企业全域部署
- 拓展 AI 用例
- 确保 AI 流程性能不低于或优于人工流程
- 强化 AI 可靠性
- 扩大 AI 工具的用户覆盖范围
在涵盖不同职能部门、不同 AI 就绪度水平的受访者中，约三分之二表示，到 2026 年，证明投资回报率并非核心优先级。相反，他们将重点放在 AI 落地推广与用例拓展上。
这一趋势合乎逻辑。尽管存在技能缺口，但 AI 落地推广仍是企业提及最多的战略重点,而战略目标的达成需要立即行动，开展 AI 试点项目并探索解决方案。
在这一试点阶段，投资回报率或许难以量化。但 AI 领域的领先企业认为这是值得承担的风险。若陷入将 AI 视为成本中心的思维误区，你可能会发现，很难追上那些具备长远视野的竞争对手。
除非另有说明，本报告中的所有统计数据及引述均源自 IBM 原创调研：2024 年 3 月至 6 月期间，在美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、中国、印度、日本及澳大利亚开展了 98 场访谈，并收集了 1204 份问卷调查回复。受访者包括对评估或选择 AI 服务或解决方案有影响力的关键决策者。主要来自拥有 1,000 名以上员工的企业 (n=1,082)，还有一些来自中端市场（500-999 名员工，n=122）。行业组合侧重于金融和银行、制造、零售、能源与公用事业、公共和电信。
沃顿商学院人工智能课程：成长之路：引领生成式 AI 稳健走过发展初期（2024 年 10 月）