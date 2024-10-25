在快速发展的世界中，AI 生产力工具的引入改变了企业的运营方式和人们执行日常任务的方式。AI 发展不仅是为了更快地完成工作，还为了变得更智慧、更高效。构成 AI 生产力大部分的是 AI 生产力工具，即利用 AI 帮助个人和企业完成任务的软件应用。这些 AI 生产力工具有基于网络和应用两种形式。通过使用机器学习和自然语言处理，实现自动引用、使用预建模板和编写代码等功能。

此类软件应用程序的用途和复杂程度各不相同。其中有些是智能助手，且只需点击几下即可整理电子邮件。而其他解决方案则会使用算法和指标来预测需编写的代码或提供完成任务所需的提示。当今商业领域中使用的部分最受欢迎的工具如下。

Grammarly Notion ChatGPT Claude Asana Otter.ai watsonx Assistant watsonx Orchestrate Midjourney watsonx Code Assistant Microsoft Copilot

Grammarly 是一款基于云的 AI 写作助手，可以用于优化语法、标点符号、拼写等写作方面。该工具适用于任何希望改进文案写作、长篇写作或一般日常写作的用户。

Notion 与 Grammarly 类似，是一种写作和笔记工具，最近推出了 AI 版本。Notion AI 是一组 AI 驱动的工具，可以自动填充摘要、回答问题以及将单词翻译成多种语言。

ChatGPT 由 OpenAI 创建，它基于 GPT-4 架构并会通过大量文本数据进行训练，以便协助撰写论文、回答问题、评论写作等。ChatGPT 高级版甚至还可生成图像以及进行语音输入。

Claude 是另一个 AI 助手，它可总结会议、回答问题和编写代码。此工具由 LLM 提供支持，同时也是另一款眼下被个人用于辅助撰写社交媒体帖子（例如 Linkedin 帖子或 Instagram 标题）的主流生产力应用程序。

Asana 是一款项目管理工具，它可帮助组织管理任务，并可与 Microsoft Teams、Gmail、iOS 和 Outlook 等多个应用程序相集成。Asana AI 使用 AI 来自动执行任务并创建摘要，从而节省团队的时间和金钱。

Otter.ai 是一款转录工具，它可总结通话录音内容，并帮助用户将对话实时转录为文本。

watsonx Assistant 是一种会话式 AI 解决方案，支持组织内的员工构建 AI 代理和 AI 聊天机器人。该工具可以与多个应用集成，专为非技术构建者设计。

IBM watsonx Orchestrate 是一种生成式 AI 与自动化解决方案，它可自动执行任务并简化复杂流程。该工具提供预构建的应用程序、技能和助手，从而帮助组织成员执行各种任务。

Midjourney 是一款 AI 图像生成工具，它可根据文本提示创建视觉效果。艺术家和设计师常使用它来协助创作独特的作品。

watsonx Code Assistant 使用生成式 AI 来生成全新代码，并将代码从一种语言翻译成另一种语言，或是重构旧的代码。该工具可帮助开发人员和 IT 运营商加快应用程序现代化的进程。

Microsoft Copilot 是一款 AI 驱动式工具，它使用 LLM 和组织的数据来帮助用户提高工作效率和创造力。Copilot 可提出新的想法并自动执行任务，例如电子邮件撰写和摘要。