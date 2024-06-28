使用 AI 将漏洞管理提升到新的高度。AI 不仅可以缩短分析时间，还能有效识别威胁。
一旦决定采用 AI 进行漏洞管理，就需要收集信息，明确希望 AI 如何响应，以及需要分析的数据类型，以确定最合适的算法。AI 算法和机器学习技术在检测复杂和前所未见的威胁方面表现出色。
通过分析大量数据，包括安全日志、网络流量日志和威胁情报，AI 驱动的系统能够识别潜在漏洞或攻击的模式和异常。将日志转换为数据和图表能够让分析更简便、更高效。事件应根据安全风险进行识别，并及时通知以便立即采取行动。
自我学习是 AI 利用数据进行训练的另一个关键领域。这将使 AI 了解不断变化的环境，并能够应对新出现的威胁。AI 可识别高风险威胁和以前未知的威胁。
实施 AI 需要通过反复迭代来训练模型，这一过程可能耗时较长。然而，随着时间的推移，识别威胁和漏洞将变得愈发高效。AI 驱动的平台能够持续从数据中提取洞见，并根据不断变化的安全态势和新兴风险进行调整。随着系统的不断优化，其在发现薄弱环节及提供可操作指导方面的精准度和有效性也在稳步提升。
在训练 AI 时，还需将 MITRE ATT&CK 的对手策略与技术纳入自学习框架。通过将 MITRE 与 AI 结合使用，可发现并阻止约 90% 的高风险威胁。
通过分析历史数据和安全漏洞，AI 能够预测潜在攻击，并主动防止漏洞被利用。
需求收集：需要分析日志和报告。其中包括输入、输出、因变量、自变量和可操作洞察分析等规范。
规划：需要选择算法和机器学习技术，以及输入和输出数据和变量。这些技术将指定搜索哪些变量和关键字以及如何在表格中显示结果。最终结果将从表格中提取出来，并添加到图表中，以便提供可操作的洞察分析。
编码： 编写的代码应该满足要求。建议检查输入文件是否已读取并生成输出文件。
测试：应对编码和其他组件进行测试，并诊断问题。
反馈回路：应建立反馈回路，以查看是否收到预期的输出。应根据反馈意见进行改进。为了持续改进，应重复这些步骤。
组织可以通过引入自动化、AI 以及主动防护能力来革新漏洞管理实践。通过在漏洞管理中运用 AI，组织能够提升整体安全水平，抢先应对新兴威胁，并在当今快速变化的网络安全环境中保护关键资产和数据。
然而，需要明确的是，AI 不应被视为独立解决方案，而应作为对传统漏洞管理体系的增强。当 AI 与现有方法结合使用时，才能获得最佳效果。
