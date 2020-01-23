人工智能驱动的商业智能：分析的未来

IBM 最近的一项全球调查发现，大型企业中 AI 的部署率为 45%，而中小型企业（员工人数少于 1000 人）的部署率为 29%。据估计，80-90% 的大型企业计划在未来两年内采用 AI。

采用 AI in BI 工具的公司已经走在了行业前沿。例如，自然语言界面支持任何业务用户查询数据集并以易于理解的可视化形式和语言获得洞察分析。与传统 BI 工具相比，数据分析的普及只是 AI in BI 实现巨大飞跃的一种方式。