人工智能驱动的商业智能：分析的未来

IBM 最近的一项全球调查发现，大型企业中 AI 的部署率为 45%，而中小型企业（员工人数少于 1000 人）的部署率为 29%。据估计，80-90% 的大型企业计划在未来两年内采用 AI。
采用 AI in BI 工具的公司已经走在了行业前沿。例如，自然语言界面支持任何业务用户查询数据集并以易于理解的可视化形式和语言获得洞察分析。与传统 BI 工具相比，数据分析的普及只是 AI in BI 实现巨大飞跃的一种方式。
该报告还深入探讨了 Ai in BI 工具的另一个强大组件：自动数据清洗和准备。员工无需花费数小时逐行编辑电子表格，或通过手动评论来标记内容，只需利用 AI in BI 完成繁琐的数据分析准备工作，从而能够更有效地利用时间。AI in BI 不会消除工作，而是会赋予您超能力，让您能够专注于能真正创造价值的工作。
借助有用的图表和示例，《The Value of AI-Powered Business Intelligence》揭示了 AI in BI 的未来发展前景。其中包括 AI 领域专家对下一代 BI 工具的洞察分析，包括预测性洞察分析。通过本报告，您将了解 AI 如何从根本上改进商业智能领域。
如果您想从数据中发现洞察以做出更好的业务决策，那么投资 AI 驱动的商业智能工具应该是理所当然的事情。请务必查看 Michael Norris 所著的《The Value of AI-Powered Business Intelligence》了解更多信息。
